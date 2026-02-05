بريق دبي يغزو "شيطان برادا".. مصممة مقيمة تتألق مع العرض الترويجي للجزء الثاني

لطالما كانت الموضة إحدى أقوى أدوات السرد في فيلم The Devil Wears Prada’. قبل أن ينطق أي شخصية بكلمة، تعرف بالفعل من يمتلك القوة، ببساطة من خلال طريقة لباسهم. قصة المعطف، شكل الحقيبة، ولا ننسى، درجات اللون "الأزرق السماوي".
لذلك، عندما صدر الإعلان التشويقي لفيلم The Devil Wears Prada 2، لم يكن مجرد عودة ميراندا بريستلي القوية هو ما لفت الأنظار. بل كانت أيضًا الخيارات الأنيقة التي طال انتظارها، وكيف تم تزيين الشخصيات.
وسط الضجة، لفتت حقيبة يد نحتية ارتدتها ميريل ستريب انتباه خبراء الموضة. وتخيل ماذا؟ الحقيبة من تصميم مصممة هنا في دبي.
دخلت Dellaluna، وهي علامة تجارية فاخرة فينيسية ذات حضور متزايد في المدينة، رسميًا إلى أحد أكثر عوالم الموضة السينمائية شهرة، حيث ظهرت حقيبة متحف اللوفر أبوظبي الخاصة بها بشكل بارز في الإعلان التشويقي للفيلم.
تأسست Dellaluna على يد سيلفيا باولون، وتعمل عند تقاطع الحرفية القديمة والذوق العالمي المعاصر. كل قطعة مصنوعة يدويًا في البندقية بواسطة حرفيين محليين، متجذرة في تقاليد المدينة التي تعود إلى قرون في صناعة الجلود والتصميم.
ومع ذلك، تبدو طاقة العلامة التجارية اليوم عالمية بشكل لا لبس فيه، مع بروز دبي كأحد أهم مراكزها الثقافية.
القطعة التي تظهر لأول مرة سينمائيًا هي حقيبة متحف اللوفر أبوظبي — تصميم نحتي تم إنشاؤه بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي. مستوحاة من قبة المتحف الأيقونية، تستوحي الحقيبة من إيقاعها المعماري الفريد وخلودها.
لكن هذه لم تكن القطعة الوحيدة من Dellaluna التي عُرضت في الإعلان التشويقي. تظهر آندي ساكس، التي تجسدها آن هاثاواي، وهي تحمل حقيبة يد فضية إمبراطورية مخصصة، صُممت خصيصًا للفيلم ونسقتها مصممة الأزياء مولي روجرز.
أكثر أناقة وعصرية بلا شك، تقدم الحقيبة جانبًا آخر للعلامة التجارية تمامًا، مسلطة الضوء على مجموعتها، من القطع المميزة المستوحاة من المتاحف إلى القطع الجاهزة للسجاد الأحمر.
كون الشخصيتين، اللتين تقعان في نقاط مختلفة من طيف قوة الموضة، ترتديان تصاميم Dellaluna هو بالتأكيد لحظة محورية في رحلة العلامة التجارية’s.
لطالما تعامل عالم The Devil Wears Prada مع الموضة كعملة ثقافية — اختصار بصري للقوة والذوق والسلطة. أن يُعهد بهذا الدور لدار شابة نسبيًا مثل Dellaluna Venezia يتحدث عن نزاهة تصميمها، وهو ما يتناسب بسلاسة مع هذا العالم.
لذا، سواء كانت هذه لحظة فريدة أو بداية تسليط ضوء أوسع على التصميمات المستوحاة من دبي، يبقى أن نرى، لكنها لحظة سيهتم بها مراقبو الموضة عن كثب.