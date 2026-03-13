"بريتلينغ" تكشف عن ساعة أفينجر 42 نايت ميشن إصدار الشرق الأوسط

منذ تأسيسها في عام 1884، اكتسبت بريتلينغ سمعة في دقة ضبط الوقت. يعود ارتباط العلامة التجارية الوثيق بالطيران إلى ثلاثينيات القرن الماضي، عندما أسس ويلي بريتلينغ، حفيد المؤسس، قسم HUIT للطيران لإنتاج أدوات توقيت لوحة القيادة للطائرات. ساعد هذا الارتباط المبكر بالطيران في تحديد هوية بريتلينغ، مما ضمن ارتباط العلامة التجارية الدائم بعالم الطيران.
ضمن هذا السرد الجوي، تحتل ساعة أفينجر مكانة مميزة. إذا كانت نافيتايمر هي الأيقونة الخالدة، فإن أفينجر تبدو وكأنها شقيقتها الأكثر قوة، مبنية بروح متينة. إنها مجموعة مصممة للبيئات التي لا تكون فيها المتانة خيارًا، وتحافظ على اللغة الجمالية الجريئة التي لطالما ميزت بريتلينغ.
تقدم ساعة أفينجر 42 نايت ميشن إصدار الشرق الأوسط الجديدة لمسة إقليمية مميزة لهذه السلسلة. محدودة بـ 100 قطعة فقط، تتميز الساعة باستخدام الأرقام الهندية على المينا. غالبًا ما تُعامل الأرقام كعناصر وظيفية بحتة في تصميم الساعة، ولكن هنا تصبح مركزية لشخصية الساعة، مما يمنحها هوية إقليمية دقيقة مع الحفاظ على وضوح قراءة أفينجر المميز.
تأتي الساعة في علبة من السيراميك بحجم 42 ملم تمنحها حضورًا خفيًا، شبه تكتيكي. تبدو المادة مناسبة تمامًا لشخصية أفينجر القوية، مما يعزز مكانتها كساعة أدوات جادة. يحمي المينا كريستال ياقوتي مقوس، مقاوم للتوهج من كلا الجانبين، بينما يضيف الإطار الدوار أحادي الاتجاه ذو السقاطة إلى طابعها الوظيفي. يكتمل التصميم بتاج من التيتانيوم مثبت ببراغي وبنية مصنفة لمقاومة الماء حتى 30 بار.
يعزز المينا الجمالية أحادية اللون. مصنوع من الكربون الأسود، ويقدم نسيجًا دقيقًا يضيف عمقًا دون تشتيت الانتباه عن التصميم. توفر الأرقام المطلية بالأسود مرساة بصرية مميزة، بينما تضمن العناصر المضيئة بقاء المينا قابلاً للقراءة في الإضاءة المنخفضة.
تعمل الساعة بحركة كاليبر 17 ذاتية التعبئة من بريتلينغ’. تنبض الحركة بسرعة 28,800 اهتزازة في الساعة وتوفر احتياطي طاقة يبلغ حوالي 38 ساعة، وهي معتمدة من COSC كرونومتر. تأتي الساعة مع حزام جلدي عسكري بلون أنثراسيت يوفر تباينًا ملموسًا مع العلبة السيراميكية. مثبتة بإبزيم دبوس قابل للطي من التيتانيوم، وهي تناسب الطابع القوي لساعة أفينجر’.
ما يميز ساعة أفينجر هذه هو الفروق الثقافية الدقيقة التي تقدمها. يمنح استخدام الأرقام الهندية الساعة طابعًا إقليميًا مميزًا، محولًا ما كان يمكن أن يكون إصدارًا محدودًا روتينيًا إلى شيء أكثر تميزًا بكثير.
السعر: Dh27,160