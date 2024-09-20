برنامج العفو: قصص نجاح وأمل للمخالفين

وأوضح: "عندما سألت الشركة الجديدة التي انضممت إليها عن جواز سفري، قالوا إنه موجود لدى إدارة الهجرة. ذهبت إلى مكتب الجوازات مرتين ولكن لم أتمكن من العثور عليه". من خلال جهود المنظمة، سيتمكن محمد العودة إلى وطنه. ويقول: "سأغادر في هذه اللحظة لو كان بإمكاني أن أفعل ذلك، لكنني أتمنى العودة إلى الإمارات مرة أخرى بالوثائق المناسبة". وعندما سئل عن معنى العودة إلى الوطن بالنسبة لعائلته، قال: "أطفالي ينتظرون بفارغ الصبر رؤية والدهم مرة أخرى".