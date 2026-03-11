بـ"رسالة واتساب" فقط.. متطوعون في الإمارات ينسجون شبكة نجاة للحيوانات الأليفة

لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، تحركت السيارة ببطء على طول طريق العين السريع، مواكبة كلبة كانت تركض على جانب الطريق. كانت منهكة، نحيفة، ومن الواضح أنها ضائعة، ولكن في كل مرة حاول السائق الاقتراب، كانت تستمر في الركض.

بحلول الوقت الذي وصل فيه المتطوعون إليها، كانت يوكي تعاني من الجفاف والخوف وبدون شريحة إلكترونية لتتبع مصدرها. ومع ذلك، في غضون أيام، ستجد الأمان والرعاية الطبية وفي النهاية منزلًا جديدًا.

تم إنقاذها بفضل مبادرة No Pet Left Behind UAE، وهي شبكة متطوعين سريعة النمو تربط المنقذين والأسر الحاضنة والمتبنين في جميع أنحاء البلاد، غالبًا من خلال رسالة واتساب لا أكثر وتصميم مشترك لضمان عدم نسيان الحيوانات المهجورة.

'شبكة اجتماعية' في أوقات الأزمات

“إنه مفهوم بسيط للغاية،” تقول المؤسسة المشاركة، نيكيتا ميهتا كناني. “نحن نربط مجتمع الحيوانات الأليفة في أوقات الحاجة في الإمارات. فكروا في الأمر كشبكة اجتماعية لمساعدة الحيوانات.”

بدأت كناني، وهي أيضًا المؤسسة المشاركة لعلامة Fable & Mane العالمية للعناية بالشعر، المبادرة مع صديقتها شيكا بوداني، مؤسسة منصة إعادة البيع الفاخرة Front Row London، عبر سلسلة من الملاحظات الصوتية المتبادلة على WhatsApp.