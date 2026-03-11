بـ"رسالة واتساب" فقط.. متطوعون في الإمارات ينسجون شبكة نجاة للحيوانات الأليفة

لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، تحركت السيارة ببطء على طول طريق العين السريع، مواكبة كلبة كانت تركض على جانب الطريق. كانت منهكة، نحيفة، ومن الواضح أنها ضائعة، ولكن في كل مرة حاول السائق الاقتراب، كانت تستمر في الركض.
بحلول الوقت الذي وصل فيه المتطوعون إليها، كانت يوكي تعاني من الجفاف والخوف وبدون شريحة إلكترونية لتتبع مصدرها. ومع ذلك، في غضون أيام، ستجد الأمان والرعاية الطبية وفي النهاية منزلًا جديدًا.
تم إنقاذها بفضل مبادرة No Pet Left Behind UAE، وهي شبكة متطوعين سريعة النمو تربط المنقذين والأسر الحاضنة والمتبنين في جميع أنحاء البلاد، غالبًا من خلال رسالة واتساب لا أكثر وتصميم مشترك لضمان عدم نسيان الحيوانات المهجورة.
“إنه مفهوم بسيط للغاية،” تقول المؤسسة المشاركة، نيكيتا ميهتا كناني. “نحن نربط مجتمع الحيوانات الأليفة في أوقات الحاجة في الإمارات. فكروا في الأمر كشبكة اجتماعية لمساعدة الحيوانات.”
بدأت كناني، وهي أيضًا المؤسسة المشاركة لعلامة Fable & Mane العالمية للعناية بالشعر، المبادرة مع صديقتها شيكا بوداني، مؤسسة منصة إعادة البيع الفاخرة Front Row London، عبر سلسلة من الملاحظات الصوتية المتبادلة على WhatsApp.
لقد نمت هذه الفكرة الأولية الآن لتصبح شبكة إنقاذ متكاملة يديرها متطوعون تربط مئات المقيمين المستعدين لاستضافة أو تبني أو المساعدة في نقل الحيوانات المهجورة.
تقول كناني إن مبادرة No Pet Left Behind لا تعمل كجمعية خيرية تقليدية مسجلة، بل كمركز لوجستي عالي السرعة. “نحن لا نقبل التبرعات، لكننا نعمل مع الملاجئ ودور الرعاية النهارية المرخصة."
على الرغم من أن عمر المبادرة لا يتجاوز الأسبوع، إلا أن نطاقها نما بسرعة في غضون أيام قليلة. يضم المجتمع بالفعل أكثر من 5000 عضو عبر مجموعات واتساب المتخصصة، مدعومًا بوجود متزايد باطراد على تيليجرام وإنستغرام. وتحتفظ الشبكة أيضًا بقاعدة بيانات تضم أكثر من 500 متطوع تم فحصهم، مصنفين حسب نوع المنزل وحالة الحساسية وتفضيل السلالة.
“يمكنك مراسلتنا على إنستغرام أو تيليغرام أو واتساب،” تقول كناني، مشيرة إلى أن أعضاء واتساب الجدد يضافون الآن على أساس كل حالة على حدة حيث أن المجموعات ممتلئة. “تصف ما تحتاجه ونوجهك إلى المجموعة الصحيحة. سواء كان ذلك دعمًا لنقل الحيوانات الأليفة، أو رفيق طيران، أو شخصًا مستعدًا لرعاية حيوانك الأليف مؤقتًا.”
يتعامل الفريق يوميًا مع مئات الرسائل من المقيمين الذين يتطلعون إلى التطوع أو التبني أو طلب المساعدة في نقل الحيوانات الأليفة. “بينما نرى ما يقرب من خمسة كلاب يوميًا في حاجة، فإن أزمة القطط أكبر بكثير، حيث يتم الإبلاغ عن ما يقرب من 100 قطة يوميًا،” تقول كناني.
على الرغم من التحديات اللوجستية، "تتم عمليات التسكين بسرعة كبيرة،” تقول كناني. “كان لدينا مؤخرًا كلب هاسكي وكلب جولدن ريتريفر عُثِر عليهما نحيلين وخائفين في فيلا بعد أن غادر أصحابهما خلال الحرب. انتقلوا من مركز رعاية نهارية مباشرة إلى منازل محبة في غضون يوم واحد.”
هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن التخلي عن الحيوانات الأليفة هو دائمًا خيار. وتضيف كناني أن النظام غالبًا ما يفشل حتى أصحاب النوايا الحسنة.
"معظم أصحاب الحيوانات الأليفة لا يريدون ترك حيواناتهم الأليفة وراءهم. في الواقع، معظم الناس يريدون اصطحابها معهم ولكن غالبًا ما يكون من الصعب جدًا نقلها،" تشرح، مشيرة إلى أسباب مالية ولوجستية. "يمكن أن تتكلف رحلات الطائرات الخاصة ما بين 8,000 إلى 10,000 دولار للمقعد الواحد، وغالبًا ما تفرض شركات الطيران التجارية قيودًا صارمة على الوزن أو فترات حظر موسمية."
ومع ذلك، يؤكد الفريق أنهم ليسوا موجودين لتسهيل التخلي عن الحيوانات الأليفة. “مجتمعنا لا يوجد لتشجيع الناس على ترك حيواناتهم الأليفة، أريد أن أوضح ذلك تمامًا،” تضيف كناني.
“مجرد وجود مجموعة، لا يعني ‘حسنًا، يمكنني ترك حيواني الأليف، سيتم الاعتناء به.’ لا تزال مسؤوليتك هي رعاية حيوانك الأليف. نحن فقط، للمرة الأولى، لدينا مربون يفتحون قلوبهم ومنازلهم،" تقول كناني.
بينما الأرقام مذهلة، يكمن قلب شبكة المجتمع في التحولات الفردية. تتحدث كناني يوميًا مع مالك يوكي، كلبة عُثر عليها منهكة على طريق العين السريع. "الشخص في السيارة تبعها ببطء لمدة ثلاث ساعات. كانت تركض، ضعيفة جدًا، متعبة جدًا. لم يكن لديها شريحة إلكترونية.”
بعد تلقي الرعاية الطبية، والتزيين، والنظام الغذائي المناسب، أصبح تحول يوكي منارة أمل للمجتمع. "لقد تغيرت تمامًا. يظهر ذلك كم من الخرافات يمكن تبديدها بالتبني. هذه الحيوانات تحتاج إلى اللمسة البشرية أكثر من أي وقت مضى، ويظهر ذلك مدى سرعة تغير سلوكها في البيئة المناسبة."
بالنسبة للمقيمين الذين يواجهون مغادرات مفاجئة، تقول كناني إن الاستعداد والمسؤولية أمران حاسمان. “يجب أن يكون لديك وصي في مكانه والتأكد من أن جميع الأوراق جاهزة حتى تتمكن من إحضار حيوانك الأليف إلى بلدك لاحقًا عند إعادة فتح الرحلات الجوية،” تنصح.
إذا لم تكن اللقاحات محدثة، يصبح التوقيت حرجًا. “بالنسبة لبعض الوجهات، هناك فترة انتظار. على سبيل المثال، بالنسبة للمملكة المتحدة، يجب الانتظار حوالي 21 يومًا بعد لقاح داء الكلب.”
في هذه الأثناء، يجب ألا تُترك الحيوانات الأليفة وحدها أبدًا. “تأكد من رعاية حيوانك الأليف في المنزل. رتب خدمة رعاية الحيوانات الأليفة وشارك التفاصيل مع شخص تثق به،” تضيف. “لا تترك حيوانك الأليف في الشارع أو دون مراقبة في المنزل. لا تستطيع الحيوانات الأليفة رعاية نفسها. إنها تحتاج إلى الطعام والماء والرعاية البشرية.”
لو كان بإمكانها التحدث مباشرة إلى شخص يفكر في التخلي عن حيوانه، فإن كناني لا تتوانى عن قول الحقيقة.
"حيوانك الأليف ليس مجرد إكسسوار، إنه ليس أمتعة زائدة. إنه عائلتك. تشعر الحيوانات الأليفة بكل شيء أكثر بكثير مما يشعر به البشر؛ لكنها لا تملك الصوت للتعبير عن ذلك،” تضيف. “لقد كان وفيًا لك لسنوات، وأقل ما يمكنك فعله هو رد الجميل. أنت شريان حياتهم.”