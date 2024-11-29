"برج العرب"..ربع قرن من الفخامة والتميز في الضيافة

على مدى 25 عاماً، أبهر فندق جميرا برج العرب العالم بأحداث وحركات بهلوانية مذهلة تخطت التوقعات والخيال والجاذبية، حيث استخدم محبو الإثارة مهبط طائرات الهليكوبتر بالفندق كنقطة انطلاق حقيقية لبعض من أعظم إنجازاتهم، مثلاً عندما أصبح سعادة ناصر النيادي من سكاي دايف دبي أول قافز بالمظلات يهبط على مهبط الطائرات الهليكوبتر في عام 2013. كما وفر مهبط الطائرات مساحة لمواجهات متعددة بين أساطير الرياضة، من مباراة التنس بين أندريه أغاسي وروجر فيدرر في السحاب في عام 2005، إلى قتال أنتوني جوشوا وسيب يوبانك في السماء في عام 2017. وفي السنوات الأخيرة، استضاف مهبط الطائرات الهليكوبتر لحظات شهيرة مثل دي جي ديفيد جيتا في عام 2021 كجزء من حملة "United at Home" لدعم اليونيسف ودبي العطاء، والتي جمعت تبرعات للطلاب والمعلمين المتضررين من جائحة كوفيد.