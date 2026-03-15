بخصم يصل إلى 70%: فنادق ومنتجعات الإمارات تطرح عروض إقامة العيد

تقدم الفنادق والمنتجعات في الإمارات عروض إقامة العيد بخصومات تصل إلى 70 بالمائة، مما يمنح المقيمين فرصة للاستمتاع بإجازات قصيرة داخل الدولة خلال عطلة العيد القادمة.
تُظهر منصات السفر والعروض أن العديد من الفنادق في جميع أنحاء الإمارات تروّج لباقات خاصة تجمع بين الإقامة في الغرف والوجبات والدخول إلى السبا والأنشطة الترفيهية، مما يقلل التكلفة الإجمالية لقضاء عطلة قصيرة.
وفقًا لمنصة العروض كوبون، يتم الترويج حاليًا للعديد من باقات إقامة العيد بخصومات تصل إلى 70 بالمائة. تبدأ بعض العروض من أقل من 200 درهم إماراتي لليلة الواحدة، خاصة للمنتجعات الجبلية أو العقارات خارج المدن الكبرى.
تبلغ تكلفة الإقامة في فندق أوريكس جراند جبل حفيت في العين حوالي 185 درهمًا إماراتيًا، بينما تتوفر عروض في منتجع فلامنجو بيتش في أم القيوين بحوالي 299 درهمًا إماراتيًا.
تتوفر أيضًا عروض المنتجعات الفاخرة بأسعار مخفضة. تبدأ باقات منتجع دانات جبل الظنة في أبوظبي من حوالي 549 درهمًا إماراتيًا، بينما يقدم منتجع وسبا روتانا الفجيرة عروض إقامة من حوالي 599 درهمًا إماراتيًا، اعتمادًا على نوع الغرفة والمزايا.
يُظهر تحليل سريع أجرته الخليج تايمز على Booking.com أن العديد من الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء الإمارات قد أدرجت أيضًا باقات إقامة خاصة بالعيد.
تقدم بعض فنادق المدينة والعقارات ذات الميزانية المحدودة غرفًا تبدأ من حوالي 300 درهم إماراتي لليلة الواحدة، بينما تكون أسعار المنتجعات الشاطئية والعقارات الفاخرة أعلى بشكل عام اعتمادًا على الموقع والمرافق.
يُظهر التحليل أن المقيمين يمكنهم العثور على مجموعة واسعة من الخيارات عبر الإمارات المختلفة، بما في ذلك رأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي والعين.
تقدم العديد من الفنادق باقات مجمعة تتضمن أكثر من مجرد الإقامة.
قد تتضمن باقات الإقامة المحلية النموذجية للعيد ما يلي:
وجبات الإفطار أو نصف الإقامة
تسجيل المغادرة المتأخر
الوصول إلى الشاطئ وحمامات السباحة
مناطق وأنشطة لعب الأطفال’
خصومات السبا والعافية
تُقدم علاجات السبا التي تتراوح تكلفتها عادةً بين 250 درهمًا و400 درهم أحيانًا بأسعار مخفضة كجزء من عروض الإقامة المحلية. كما تتضمن بعض المنتجعات الدخول إلى حمامات السباحة أو نوادي الشاطئ، والذي يتراوح عادةً بين 100 درهم و200 درهم.
تساعد هذه العروض المجمعة العائلات على تقليل التكلفة الإجمالية لقضاء عطلة قصيرة.
لقد استفاد بعض المقيمين بالفعل من العروض المخفضة.
صايم خطيب، مقيم في أبوظبي، قال إنه حجز إقامة ليلتين في منتجع بعد رؤية عروض عبر الإنترنت. “كنا نخطط للسفر إلى الخارج، ولكن بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط، سنبقى في الإمارات العربية المتحدة. لذلك حجزنا منتجعًا ليومين في جزيرة الحديريات،”
قال خطيب إن الأسعار كانت مرتفعة قبل بضعة أيام ووجد صفقة عبر الإنترنت، وحجزها في نفس اليوم. “عندما رأيت بعض عروض الإقامة المحلية عبر الإنترنت، شعرت أنها خيار جيد للعائلة. حجزنا إقامة قصيرة لأنها’ أسهل ويستمتع الأطفال بالأنشطة في المنتجع.”
وأضاف أن الإقامات المحلية تسمح للعائلات بالاستمتاع بعطلة دون تكاليف سفر طويلة أو رحلات طيران.
قالت سناء ك، طبيبة أسنان ومقيمة في ند الحمر، إنها تفكر في حجز منتجع في رأس الخيمة لقضاء عطلة العيد.
“ما زلنا نستكشف الخيارات، ولكن رأس الخيمة تبدو مكانًا جيدًا لقضاء عطلة سريعة،” قالت.
“تقدم العديد من المنتجعات خصومات جيدة، لذلك قد نحجز إقامة لليلة أو ليلتين حسب التوفر. لقد لاحظت أيضًا أن العديد من العقارات تمتلئ بسرعة،” قالت.
تشير بعض مواقع السفر والحجز أيضًا إلى أن العديد من المنتجعات تمتلئ بسرعة مع اقتراب عطلات العيد. تشهد وجهات الإقامة المحلية الشهيرة مثل رأس الخيمة والفجيرة والعين طلبًا متزايدًا، حيث تظهر العديد من العقارات توفرًا محدودًا لتواريخ معينة خلال عطلات عيد الفطر.