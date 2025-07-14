"باستا محروقة" وسحر النكهات: الشيف "فرانشيسكو" يقلب موازين المطبخ الإيطالي في دبي

كان التوهج دافئاً وجذاباً. أصوات الأواني والمقالي، حركة الأقدام، الرشة الخفيفة من الدقيق بينما كانت العجينة تلامس الطاولة وتُعجن حتى تخضع، غليان صلصة الطماطم على الموقد، وهمس الأصوات التي تتبادل القصص وسط كل ذلك – وجد الشاب الإيطالي فرانشيسكو توركاسيو نفسه مفتوناً وهو يشاهد والدته وجدته تطهوان للعائلة. يقول الشيف التنفيذي المعين حديثاً في مطعم "شيك نونا" (Chic Nonna) بمركز دبي المالي العالمي: "كنت أرغب دائماً في المساعدة في التحضير وكل شيء، لكنهما كانتا ترفضان باستمرار".

يضحك قائلاً: "كان الأمر أشبه بسر كبير أردت معرفته. خاصة عندما تذوقت الطعام، أردت أن أعرف كيف فعلوه".

من البدايات إلى الشهرة في دبي

لم يتجاهل فضوله، ففي سن الخامسة عشرة، كان فرانشيسكو المولود في كالابريا يعمل في متجر حلويات محلي، يتعلم عن القياسات الدقيقة وعلم صنع الحلويات من الصفر. ثم عمل في مطابخ في جميع أنحاء البلاد، مستكشفاً الأطباق الشهية من مناطق مختلفة، ومطوراً مهارة ستفيده كثيراً عندما انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2017. هنا، انضم إلى الفريق التأسيسي لمطعم "إل بورو توسكان بيسترو" (Il Borro Tuscan Bistro) كطاهٍ مبتدئ في سن الثامنة عشرة. وبحلول سن الواحدة والعشرين، شق طريقه ليصبح رئيس طهاة مساعد. وفي عام 2021، ساعد العلامة التجارية على التوسع إلى لندن.

قبل عامين، عاد إلى دبي كرئيس طهاة لمطعم "شيك نونا"، الذي يكرم إيطاليا و"النونا" (أو الجدات) اللاتي أتقنّ فن الطهي الإيطالي حقًا. هنا وجد رؤيته تعبيرًا؛ فهو معروف حاليًا بتقديم الأطباق التقليدية بأسلوب غير تقليدي من خلال الاستخدام الدقيق للنكهات والخبرة في استخدام التقنيات.