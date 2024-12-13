"بارك ريجيس كريس كين" يرسم البسمة على وجوه الطلاب ذوي الهمم

قال المدير العام "مايكل تشان": "مع حلول موسم الأعياد، يغمرنا ذلك الشعور بالأمل والتفاؤل، صغاراً وكباراً. ومن هذا المنطلق، قررنا في فندق "بارك ريجيس كريس كين" بدبي أن نساهم في رد الجميل إلى مجتمعنا، عرفاناً بالنعم التي أغدقها الله علينا جميعاً خلال العام الماضي. وإنه لشرف عظيم أن أتيحت لنا هذه الفرصة اليوم للتواصل مع طلاب وموظفي مركز تنمية المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة. نأمل أن تكون جهودنا المتواضعة قد رسمت البسمة على وجوههم، كما نُشيد بجهود موظفي المركز الذين يقدّمون خدمات جليلة تستحق كل التقدير. ونتوجه بجزيل الشكر إلى "سابيا باري"، مديرة المركز، و"مهناز باري"، المديرة العامة، لإتاحة هذه الفرصة لنا. ونيابة عن فريق الفندق، أتمنى لكم جميعاً عيداً مجيداً وسنة جديدة مليئة بالسعادة والهناء".