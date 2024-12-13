"بارك ريجيس كريس كين" يرسم البسمة على وجوه الطلاب ذوي الهمم
أضاء فندق "بارك ريجيس كريس كين" بدبي قلوب طلاب مركز تنمية المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة (SNF) ببهجة العطاء وفرحة المشاركة. حيث احتفل فريق الفندق، وعلى رأسهم رؤساء الأقسام، بموسم الخير مع هذه المؤسسة الرائدة التي تُعنى بتمكين الشباب من ذوي الهمم، فقدّموا لهم يوماً زاخراً بالهدايا والألعاب الموسيقية والأنشطة الخارجية، ليرسموا بسمة لا تُمحى على وجوههم وذكريات جميلة في قلوبهم.
وأبدع طلاب مركز تنمية المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة (SNF) في تقديم عرض راقص أخّاذ، فيما ردّ فريق فندق "بارك ريجيس كريس كين" بعرض غنائي فردي مميز. وقد تخلل اليوم باقة من الألعاب الخارجية الشيّقة، فعزّزت روح الألفة والاندماج، وأضفت جواً من المرح والسرور. واختتمت هذه الفعالية بوجبة لذيذة من إعداد فريق الفندق، ليحظى الطلاب بتجربة أكل صحية استثنائية.
وقد كانت اللحظات التي عاشوها أعمق من أن توصف، فرؤية البسمة تشرق على وجوه الطلاب وهم يحتضنون فريق الفندق بكل حبّ كانت لا تقدّر بثمن. لقد كان يوماً مُلهماً غرس في نفوس الجميع شعوراً بالسعادة والامتنان.
وقالت "سابيا باري"، مديرة مركز تنمية المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة (SNF): "يشهد مركزنا نمواً مستمراً وطموحاً لا حدود له، فنحن نسعى بكل جد إلى دمج البالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، وتعزيز قبولهم في المجتمع. وإننا نقدّر دعمكم السخي خلال هذا الموسم الاحتفالي، ونثق بأنّ مركزنا سيحقّق المزيد من النجاحات. وتؤكّد هذه المبادرة المجتمعية على التزام فنادق "بارك ريجيس كريس كين" بمساعدة المجتمع وإحداث تأثير إيجابي في حياة أفراده".
قال المدير العام "مايكل تشان": "مع حلول موسم الأعياد، يغمرنا ذلك الشعور بالأمل والتفاؤل، صغاراً وكباراً. ومن هذا المنطلق، قررنا في فندق "بارك ريجيس كريس كين" بدبي أن نساهم في رد الجميل إلى مجتمعنا، عرفاناً بالنعم التي أغدقها الله علينا جميعاً خلال العام الماضي. وإنه لشرف عظيم أن أتيحت لنا هذه الفرصة اليوم للتواصل مع طلاب وموظفي مركز تنمية المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة. نأمل أن تكون جهودنا المتواضعة قد رسمت البسمة على وجوههم، كما نُشيد بجهود موظفي المركز الذين يقدّمون خدمات جليلة تستحق كل التقدير. ونتوجه بجزيل الشكر إلى "سابيا باري"، مديرة المركز، و"مهناز باري"، المديرة العامة، لإتاحة هذه الفرصة لنا. ونيابة عن فريق الفندق، أتمنى لكم جميعاً عيداً مجيداً وسنة جديدة مليئة بالسعادة والهناء".
يُعدّ هذا الحدث جزءاً لا يتجزأ من جهود فندق "بارك ريجيس كريس كين" المستمرة في دعم المجتمعات المحلية، من خلال مبادرات هادفة تعزز قيم التعاطف والمسؤولية الاجتماعية.