بادي دلول يرسم ملامح الاغتراب والحنين في دبي

ويقول إن تواضع حجم أعماله ليس مجرد خيار جمالي، بل ضرورة حياتية: «أنا أعيش حيث أعمل. إذا كان عملي كبيرًا جدًا، فلن يتسع لحياتي». هذا القيد المادي يتحول في فنه إلى إستراتيجية شعرية. فتصبح علب الكبريت معارض مصغرة، بينما تتحول صناديق البينتو، بتقسيماتها المرتبة، إلى أوعية للسرد. ويضيف: «الألعاب تظهر دائمًا في أعمالي، لأنها رموز للنجاح والفشل والمخاطرة. تذكرني بمرحلة الطفولة وبأخي جاد — وباللعبة التي كنا نتخيل فيها أننا ملوك على أراضٍ خيالية».