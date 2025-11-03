انقطاع الطمث المبكر في الإمارات: علامات مبكرة وحلول فعّالة

مع الهبات الساخنة، وتقلبات المزاج، والإرهاق المفاجئ، بالإضافة إلى فوضى العمل والأسرة وقلة النوم، من السهل إلقاء اللوم على التوتر. لكن وفقًا للدكتورة خلود العوضي، رئيسة قسم انقطاع الطمث في جمعية الإمارات الطبية، فإن العديد من النساء في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من العمر يدخلن بالفعل مرحلة ما قبل انقطاع الطمث - وهي السنوات الانتقالية التي تسبق انقطاع الطمث - دون أن يدركن ذلك.