الواقع الافتراضي يساعد طفلاً في دبي على مواجهة مرض مزمن

كانت خصلات شعره المبللة بالعرق متدلية على رأسه الصغير وهو يضغط على أسنانه، منتظراً الراحة التي لم تأتِ. في سن التاسعة، كان أغيلوس أهوجا يكافح مرض الأوعية الدموية المرتبط بالأجسام المضادة السيتوبلازمية للخلايا العدلية (ANCA-associated vasculitis)، وهو مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية. يقول أغيلوس، الذي يبلغ الآن 16 عاماً: "يتسبب في أن يهاجم الجهاز المناعي لجسمك نفسه".

وفقاً لموقع Rarediseaseadvisor.com، يؤثر المرض على ما بين 10 إلى 20 شخصاً من كل مليون. وإذا لم يتم التعامل مع النوبة بسرعة كافية، فإن الالتهاب يميل إلى الانتشار إلى أعضاء أخرى.

الألم يمكن أن يكون قاسياً.

يقول والده سونال أهوجا: "كان أغيلوس يصاب بالحمى بين الحين والآخر، ولم نكن نعرف لماذا يحدث ذلك"، متذكراً ذروة انتشار وباء كوفيد، عندما أدت نوبة من التهاب الأوعية الدموية إلى بقاء أغيلوس في المستشفى لمدة شهر.

يقول أغيلوس: "انخفضت قدرة رئتي إلى أقل من 40% من المفترض أن تكون عليه". وبجانب الخوف من كيفية تفاعل المرض مع الفيروس الشرس، كان عليهم التعامل مع الصدمة الجسدية المتمثلة في صعوبة التنفس، وتركيب القساطر في أوردته الضعيفة، وخطة علاج كيميائي صارمة من شأنها أن توقف عمل جهاز أغيلوس المناعي أولاً قبل أن يتم بناؤه مرة أخرى.

يقول: "كانت تلك الأيام مؤلمة للغاية؛ كنت أبحث عن أي راحة، لكن لم تأتِ أي منها".