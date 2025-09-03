الواقع الافتراضي يساعد طفلاً في دبي على مواجهة مرض مزمن

كانت خصلات شعره المبللة بالعرق متدلية على رأسه الصغير وهو يضغط على أسنانه، منتظراً الراحة التي لم تأتِ. في سن التاسعة، كان أغيلوس أهوجا يكافح مرض الأوعية الدموية المرتبط بالأجسام المضادة السيتوبلازمية للخلايا العدلية (ANCA-associated vasculitis)، وهو مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية. يقول أغيلوس، الذي يبلغ الآن 16 عاماً: "يتسبب في أن يهاجم الجهاز المناعي لجسمك نفسه".
وفقاً لموقع Rarediseaseadvisor.com، يؤثر المرض على ما بين 10 إلى 20 شخصاً من كل مليون. وإذا لم يتم التعامل مع النوبة بسرعة كافية، فإن الالتهاب يميل إلى الانتشار إلى أعضاء أخرى.
يقول والده سونال أهوجا: "كان أغيلوس يصاب بالحمى بين الحين والآخر، ولم نكن نعرف لماذا يحدث ذلك"، متذكراً ذروة انتشار وباء كوفيد، عندما أدت نوبة من التهاب الأوعية الدموية إلى بقاء أغيلوس في المستشفى لمدة شهر.
يقول أغيلوس: "انخفضت قدرة رئتي إلى أقل من 40% من المفترض أن تكون عليه". وبجانب الخوف من كيفية تفاعل المرض مع الفيروس الشرس، كان عليهم التعامل مع الصدمة الجسدية المتمثلة في صعوبة التنفس، وتركيب القساطر في أوردته الضعيفة، وخطة علاج كيميائي صارمة من شأنها أن توقف عمل جهاز أغيلوس المناعي أولاً قبل أن يتم بناؤه مرة أخرى.
يقول: "كانت تلك الأيام مؤلمة للغاية؛ كنت أبحث عن أي راحة، لكن لم تأتِ أي منها".
ثم جاءت لوالده، سونال أهوجا، الذي يعمل مهندساً معمارياً ولكنه شغوف بالتكنولوجيا، فكرة غيّرت كل شيء. يتذكر أغيلوس: "طلب مني أن أجرب العالم الافتراضي لأرى ما إذا كان يمكن أن يشتت انتباهي أثناء تركيب القسطرة. وقد نجحت الفكرة، حيث نقلت عقلي إلى مكان أكثر هدوءاً بكثير من سرير المستشفى". ويضيف: "كنت منشغلاً بلعب الألعاب".
بعد ذلك، لم يطلب أغيلوس من والده المزيد من ألعاب الواقع الافتراضي، بل سأله عن كيفية صنعها. يضحك أغيلوس: "أخذ والدي الجملة حرفياً، وبنى المختبر وVRAcademi بناءً عليها".
يصف سونال، المؤسس المشارك للشركة الغنية بالتكنولوجيا إلى جانب أغيلوس، الواقع الافتراضي بأنه "أداة إبداعية" ويقول إنه لا يساعدك فقط على فعل أشياء كانت تبدو مستحيلة في السابق — مثل الرسم على لوحة قماشية كبيرة أثناء رحلة طيران، على سبيل المثال — ولكنه يتيح لك أيضاً مقابلة أشخاص في ثلاثة أبعاد بفضل قدراته على إنشاء الصور الرمزية (avatars). ويضيف: "يمكنك أيضاً لمس الشخص الآخر، والشعور بذلك من خلال التقنية اللمسية (haptics)، وهي تقنية تستخدم الاهتزازات لمحاكاة حاسة اللمس".
تتمحور أكاديمية الواقع الافتراضي (VRAcademi) حول ثلاثة محاور: التواصل، والإبداع، والتعاون. ويقول سونال: "وهذا جنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي (AI) يشكل أداة قوية جداً للتعليم".
على سبيل المثال، يمكن لطلاب الطب ممارسة العمليات الجراحية المعقدة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى جثث، أو يمكن للطلاب في القرى النائية استخدام الواقع الافتراضي للتحدث والتعلم من أقرانهم الذين يبعدون عنهم آلاف الأميال.
اليوم، أصبح أغيلوس — الذي لا يزال يعاني من نوبات غير منتظمة من التهاب الأوعية الدموية — يذهب إلى المدرسة بانتظام وإلى أكاديمية الواقع الافتراضي حيث يساعد في صياغة الخطط والبرامج التي تلامس اهتمامات الشباب. ويضيف: "عندما أعود إلى المنزل كل يوم، أحاول إنهاء جميع واجباتي المدرسية أولاً لأتأكد من أن لدي المزيد من الوقت الحر للشركة وأصدقائي وعائلتي. ولكن بصراحة، الأمر يتعلق فقط بإيجاد التوازن. ومن الممتع حقاً إدارة هذه الأشياء المختلفة".
كما تساعده الأكاديمية على ممارسة شغفه بشيء آخر: صناعة الأشياء. يقول: "لطالما استمتعت حقاً بصنع الأشياء منذ صغري، سواء كانت الألغاز أو الطبخ أو بناء مكعبات الليغو. أنا حقاً أحب تجميع الأشياء. كما أنني أستمتع بالفن وتصميم الألعاب، وهذا ما قمت به مع VRAcademi".
لكن سونال يسرع في التوضيح بأن VRAcademi ليست مؤسسة ألعاب. ويشرح: "إنها مختبر أبحاث، في الواقع. في مختبرنا، لدينا بعض النظريات حول كيفية القيام بالأشياء، لكنه عمل تطبيقي أكثر. لذا، نحن لسنا مكاناً تأتي إليه لتتعلم برنامجاً لصنع لعبة. بل ستتعلم ما الذي يجعل اللعبة تعمل. إنه مزيج من الفن والتكنولوجيا والتصميم. إنها طريقة لسرد قصة. وهذه هي الدورات التي بدأنا بها. لذلك، أصبح الفنون والرسومات مع الواقع الافتراضي دورة واحدة. وتطوير الأفلام أصبح دورة أخرى، ثم أصبح تطوير الألعاب دورة أخرى. لاحقاً، أضفنا الروبوتات وخبيراً في الذكاء الاصطناعي".
يقول سونال إن إدارة التوقعات هي واحدة من أكبر تحديات الشركة. "أعتقد أن التحدي الأهم هو مجرد شرح ماهية الواقع الافتراضي حقاً بالنسبة للأشخاص، إنه نفس التحدي الذي واجهته شركة ميتا مع الواقع الافتراضي. الناس يعتقدون أن الواقع الافتراضي هو مجرد جهاز ألعاب. لكنه أكثر من ذلك بكثير".
بدأت الأكاديمية بوجود رقمي. "لقد وفرنا بعض المال وافتتحنا هذا المكان الرائع في جميرا؛ ووجدنا مدرسين يعرفون التكنولوجيا ويمكنهم التفكير بشكل إبداعي. ساعدنا أغيلوس في تصميم المنهج الدراسي". افتُتح المختبر في يناير 2024.
على موقعها الإلكتروني، تقول VRAcademi إنها تلبي احتياجات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً. ومع ذلك، يقول كل من أغيلوس وسونال إن هذا مجرد نطاق عام. يقول سونال: "لا يوجد حد أعلى للتعلم. أكبر طالب لدينا يبلغ من العمر 82 عاماً. ومؤخراً، قمنا بدورة لمهندسي مطار دبي الذين أرادوا استخدام الأدوات التكنولوجية. كما نعمل مع العديد من الجامعات. لقد أعددنا برنامجاً مرة أخرى، باستخدام الواقع الممتد (XR) الشامل، وهو مزيج من الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والواقع المختلط، والذكاء الاصطناعي".
هذه فرصة تعليمية شاملة تتيح للشباب من ذوي طيف التوحد أو متلازمة أسبرجر، الذين يتمتعون بمهارات جيدة في الأرقام، المشاركة. يقول سونال: "أردت أن تكون الدورات شاملة، حتى نتمكن من إنشاء دورة تعتمد على احتياجات ومتطلبات الأشخاص، بدلاً من جلوس الجميع هناك مثل قطيع من الأغنام". ويضيف: "لدينا برنامج خاص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجمعية الإماراتية للتوحد، ونتطلع إلى تعاونات أخرى".
ويقدّر سونال التفكير الفردي — وخلال محادثتنا، غالباً ما يقول إن ما إذا كان أغيلوس يريد أن يكون جزءاً من مشروع أم لا وإلى أي درجة يريد المشاركة، هو أمر يعود إليه. يقول وهو يرفع كتفيه: "إنها رغبته".
حالياً، لدى VRAcademi شراكتان مهمتان، مع وزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومدارس جيمس.
وبينما يتصالح العالم مع حقيقة أن التكنولوجيا موجودة لتبقى ويخشى البعض من أنها ستستولي على وظائفهم، يقول سونال: "في نهاية المطاف، الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج مثل النار. النار كانت مفيدة للبشرية، ولكن يمكنك أيضاً أن تحرق شخصاً بها، والأمر نفسه ينطبق على الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. عليك أن تستخدمها بالطريقة الصحيحة. وهذا لا يعني حبس أجهزة الآيباد أو الشاشات — لأنه إذا حبست شيئاً ما، فإن الأطفال سيطورون عادة فعل الأشياء من وراء ظهرك. أعطهم التكنولوجيا مع تزويدهم بالمهارات اللازمة للتمييز بين الصواب والخطأ".
بالنسبة لعائلة أهوجا، قدم الذكاء الاصطناعي لهم الراحة. والآن، يريدون أن يقدم الأمل، ويثير الإبداع، ويساعد الآخرين على إيجاد طريقهم الخاص للتنقل في العصر الرقمي.