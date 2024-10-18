هوس العناية بالبشرة طريق إلى الاضطرابات النفسية

وتشير إلى أن جائحة كوفيد-19 لعبت أيضاً دوراً في نمو هذا التوجه المقلق، حيث استهلك الناس خلال فترة الإغلاق المزيد من محتوى الجمال عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى. وتتابع: "لقد تغير أيضاً تسويق وترويج منتجات العناية بالبشرة، حيث تستخدم الشركات الآن ألوان أرجوانية ووردية وباستيلية لجذب الفتيات المراهقات". غالباً ما ينتهي الأمر بالفتيات السذج إلى شراء الكريمات المليئة بالعطور وذات الرائحة القوية التي تسبب حب الشباب والأكزيما وتغيرات البلوغ لأنهن "ربما كانوا يعانون من قدر من الخلل الهرموني في البداية". وإن استخدام مرطبات تكبير الشفاه التي أصبحت رائجة في الوقت الحالي، تحمل مخاطر خاصة. تحذر الدكتورة: "معظمها يحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تورماً بسيطاً في الشفاه ولكنها يمكن أن تؤدي أيضاً إلى التهاب الجلد، مما قد يؤدي في النهاية إلى ضرر في الشفاه".