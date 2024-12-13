"النيوروجرافيك".. فن لتحقيق الشفاء العاطفي والتنظيم الذاتي

تقول "بريندا جانواني"، المؤسسة المشاركة لـ "بي آند سي ميراكل ميثود" (B&C Miracle Method): "لقد تعمقت في هذا الأسلوب عندما كنت أشعر بالإحباط والتعب المستمر، وبحاجة ماسّة إلى دفعة من التحفيز. وبعد انتهائي من جلستي الأولى في "النيوروجرافيك"، شعرت بانفتاح داخلي مذهل، وامتلأت بالطاقة والإبداع والأفكار، وعندها قررت التعمق أكثر". لم تقتصر استفادة "بريندا" من هذا الأسلوب على تكوين مسارات عصبية جديدة لنفسها فحسب، بل امتدت لتشمل عملائها أيضاً، حيث تستخدم "النيوروجرافيك" مع التأمل للوصول إلى العقل الباطن، والتعامل مع المشاعر المكبوتة، والمعتقدات المقيّدة، وحتى للشفاء من صدمات الأجداد. وتُضيف: "يتمحور الأمر حول رسم خطوط حرة، ثم اتباع خوارزمية محددة للتعبير عن إبداعك في عمل فني ممتع".