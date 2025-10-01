"الناس": مطعم يشجع على التواصل الإنساني بالوجبات المشتركة

كانت الفكرة إنشاء مكان لا يقتصر فيه تقديم الطعام فحسب، بل يُشارك فيه الجميع. نستمدّ إلهامنا من مجموعة متنوعة من فنون الطهي، لكن الفرق الحقيقي يكمن في كيفية جمعنا للناس: من خلال قائمة طعام مصممة للحوار، وأجواء تشجع على الانفتاح، وفريق عمل يعكس تنوع ضيوفنا،" كما قال. وأضاف: "إنه مكان شامل واجتماعي، ويرتكز على الإيمان بأن الطعام الرائع يجب أن يكون دائمًا مصحوبًا بصحبة رائعة".