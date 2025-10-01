"الناس": مطعم يشجع على التواصل الإنساني بالوجبات المشتركة

إنه من الناس ومن أجل الناس، حرفيًا. افتتح مطعم "بيبول" أبوابه في ممشى الخوانيج بدبي. ميزته الفريدة: التواصل مع الناس من خلال وجبات مشتركة. تحدثت صحيفة "خليج تايمز" مع القائمين على "بيبول"، وهم نفس الفريق الذي يدير مطعم "جوت برجر".
وبحسب سلطان كايد، المؤسس المشارك لمطعم People، فإن المطعم مصمم للتواصل.
كانت الفكرة إنشاء مكان لا يقتصر فيه تقديم الطعام فحسب، بل يُشارك فيه الجميع. نستمدّ إلهامنا من مجموعة متنوعة من فنون الطهي، لكن الفرق الحقيقي يكمن في كيفية جمعنا للناس: من خلال قائمة طعام مصممة للحوار، وأجواء تشجع على الانفتاح، وفريق عمل يعكس تنوع ضيوفنا،" كما قال. وأضاف: "إنه مكان شامل واجتماعي، ويرتكز على الإيمان بأن الطعام الرائع يجب أن يكون دائمًا مصحوبًا بصحبة رائعة".
حتى أطباقنا هنا مصممة لتجمع الناس من مختلف الطاولات والثقافات والأجيال. صرّح سمير باليكار، الشيف التنفيذي للمطعم، بأن قائمة الطعام تعكس الأذواق المعاصرة. وأضاف: "القائمة مستوحاة من طريقة تناول الطعام اليوم - مزيج من هذا وذاك، يتشاركه الجميع حول المائدة. لقد أخذنا نكهات عالمية وأعدنا ابتكارها بطريقة ممتعة ومنعشة ومألوفة. إنه ليس مطعمًا فاخرًا تمامًا، ولا طعامًا شعبيًا أيضًا - إنه مكان ما بينهما."
قال باليكار: "أطباقنا مثل يوزو بوراتا أو لفائف الربيع بولونيز بلحم واغيو تُحضّر لمشاركتها مع الآخرين، لإثارة الحوار". وأضاف: "معظم قائمة الطعام مصممة للمشاركة، لأننا نؤمن بأن الطعام يجمع الناس بطبيعته. هناك ما يناسب الجميع، وكل طبق هو فرصة للتواصل".
يُشرف بهاليكار على المطبخ بقائمة طعام تجمع بين مطابخ ونكهات متنوعة - حِرَف إيطالية، وتأثيرات آسيوية، ولمسات إماراتية. دلل براعم ذوقك بخيارات طعام متنوعة، من سلطة سلطعون أوكامي (55 درهمًا إماراتيًا) مع توبيكو وزيت السمسم، إلى بوراتا يوزو (58 درهمًا إماراتيًا) مع الجريب فروت والجوز المُسكّر.
ومن البار الخام، تتراوح الأطباق المميزة من كارباتشيو واغيو توستادا (132 درهمًا) إلى التونة الحارة المرحة على رقائق البطاطس (116 درهمًا) والمغطاة بكافيار أوسيترا وأطباق المشاركة المميزة مثل أرز بيلونير واغيو المقرمش (62 درهمًا) وجمبري بافالو القيقب (55 درهمًا) إلى جانب الأطباق المشوية المفضلة لدى جوسبر مثل شرائح لحم الضأن الأسترالية (116 درهمًا) وسرطان البحر الملكي الألاسكي الفاخر (175 درهمًا).
قائمة المشروبات فاخرة بنفس القدر. قال: "يأتي عصير ليمون يوزو مع فاكهة الباشن فروت والأغاف؛ وعصير ليمون ساكورا مع الحمضيات والخوخ والنعناع. أما مشروب التوت فهو غني بالتوت المشكل والكركديه وبيرة الزنجبيل، بينما يجمع مشروب باشنيت أباوت يو بين فاكهة الباشن فروت والحمضيات والعسل".
بينما تُعدّ دبي ملتقىً للثقافات وبوتقةً لفنون الطهي، فإن فلسفة هذا المقهى بسيطة: الناس، الأماكن، والأطباق. يُقدّم الناس مساحةً دافئةً وشاملةً ومتجذّرةً في المجتمع. ويضيف سلطان: "الأماكن تُعبّر عن النكهات التي استقيناها من جميع أنحاء العالم. والأطباق تعكس طريقة تقديمنا: أطباقٌ متنوّعة، مُصمّمةٌ للمشاركة".
حافظ فريق "بيبول" على تصميم داخلي أنيق، وكأنك في منزلك! صُمم المدخل على طراز كوخ عصري، بسيط ودافئ. بمجرد دخولك، ستجد منطقة جلوس منحوتة على شكل حرف U، مستوحاة من المجلس التقليدي. ترمز هذه المنطقة إلى التجمعات الاجتماعية.
تعاونا بشكل وثيق مع "بون" لتحقيق توازن مثالي بين الأجواء الحميمية والأجواء المسرحية. يضفي البلاط العنابي الغني والرخام الأحمر العروق عمقًا ودفءً، بينما تُضفي أرضيات التيرازو والمنسوجات الطبيعية لمسةً من الخفّة واللمسة المريحة. مع حوالي 100 غطاء، وُضعت كل مقعد بعناية فائقة لتشعر بالتواصل والاهتمام، كما قال سلطان.
من السمات المميزة الأخرى للمكان فريق الاستقبال متعدد الجنسيات الذي يتحدث ١٢ لغة لتلبية احتياجات الضيوف من مختلف الخلفيات. يقول المؤسس المشارك: "لم تكن استراتيجية، بل كانت طبيعية، لأن "بيبول" يهتم بالناس".
يثق الفريق الرئيسي في "بيبول" بأنهم لا يتبعون الصيحات أو الحيل. ينصب تركيزهم على تقديم جودة ثابتة، وتجارب مدروسة، وطعام يُشعر الناس بشعور مميز. "نتطور مع دبي، ونُبدع باستمرار."
سلطة السلطعون أوكامي
ضلوع لحم البقر القصيرة غوا باو
تونة حارة على البطاطس بافيه
ليس برجر بالجبن ميشلان
أسيدا باناكوتا
توصيات الشيف سمير باليكار