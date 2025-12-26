"الميزوفونيا": صراع صامت مع الأصوات اليومية يتجاوز حدود الانزعاج العادي

"كثيراً ما لا يفهم الناس تماماً ما يحدث لهم ويأتون وهم يشعرون بالارتباك أو الانزعاج أو عدم اليقين بشأن ما إذا كانت تجربتهم حقيقية. يمكن لردود أفعالهم تجاه الأصوات المحفزة أن تؤثر على كل من الإدراك والحكم الاجتماعي، مما يشير إلى أن المشكلة تمتد إلى أنماط تفكيرهم وتفاعلاتهم. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تدفع هذه الاضطرابات الشخص نحو الانسحاب الاجتماعي، أو توتر العلاقات، أو حتى استجابات عاطفية حادة."