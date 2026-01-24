المنقذ الرقمي.. فحص 5 دقائق يحمي قلوب سكان الإمارات

في الواقع، قال عدد كبير من الأشخاص الذين تعرضوا لحدث قلبي إنهم شعروا أنهم بخير تمامًا قبل حدوثه. ولهذا السبب يشدد أطباء القلب الآن على أهمية الكشف المبكر، حتى لدى الأشخاص الذين يشعرون بصحة جيدة.

قال الأطباء إن فحصًا بسيطًا وغير مؤلم يستغرق حوالي خمس دقائق يمكن أن يساعد في تحديد أمراض القلب الخفية قبل سنوات من حدوث النوبة القلبية. يبحث الاختبار، الذي يسمى فحص الكالسيوم التاجي، عن تراكم الكالسيوم في الشرايين التي تمد القلب بالدم. تعتبر رواسب الكالسيوم هذه علامة مبكرة على تكون اللويحات، وهي عملية بطيئة وصامتة تضيق الشرايين بمرور الوقت ويمكن أن تؤدي فجأة إلى نوبة قلبية.

مرض صامت

قال الدكتور عادل رضوي، المدير الطبي وجراح القلب والصدر: “العديد من المرضى الذين يعانون من نوبات قلبية لم يسبق لهم أن عانوا من ألم في الصدر أو أي أعراض تحذيرية.” وأضاف: “عندما يكون مرض القلب صامتًا، فإن انتظار ظهور الأعراض يمكن أن يكون خطيرًا. يمكن لاختبار يستغرق بضع دقائق فقط أن يوفر رؤى حيوية حول صحة قلب الشخص ويساعد في توجيه الرعاية الوقائية.”

الفحص غير جراحي ولا يتطلب حقنًا أو دخول المستشفى. بينما قد يستغرق الموعد بأكمله من 15 إلى 30 دقيقة، بما في ذلك التحضير، فإن الفحص بالأشعة المقطعية الفعلي يستغرق حوالي خمس دقائق فقط.

قال الأطباء إن هذا الاختبار القصير يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا من خلال السماح للأشخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث حالة طوارئ طبية.