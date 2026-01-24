المنقذ الرقمي.. فحص 5 دقائق يحمي قلوب سكان الإمارات

غالبًا ما يُعتقد أن النوبات القلبية تأتي مع علامات تحذيرية مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو عدم الراحة في الذراع. لكن الأطباء يقولون إن الواقع أكثر إثارة للقلق بكثير: تحدث العديد من النوبات القلبية دون أي تحذير على الإطلاق.
في الواقع، قال عدد كبير من الأشخاص الذين تعرضوا لحدث قلبي إنهم شعروا أنهم بخير تمامًا قبل حدوثه. ولهذا السبب يشدد أطباء القلب الآن على أهمية الكشف المبكر، حتى لدى الأشخاص الذين يشعرون بصحة جيدة.
قال الأطباء إن فحصًا بسيطًا وغير مؤلم يستغرق حوالي خمس دقائق يمكن أن يساعد في تحديد أمراض القلب الخفية قبل سنوات من حدوث النوبة القلبية. يبحث الاختبار، الذي يسمى فحص الكالسيوم التاجي، عن تراكم الكالسيوم في الشرايين التي تمد القلب بالدم. تعتبر رواسب الكالسيوم هذه علامة مبكرة على تكون اللويحات، وهي عملية بطيئة وصامتة تضيق الشرايين بمرور الوقت ويمكن أن تؤدي فجأة إلى نوبة قلبية.
قال الدكتور عادل رضوي، المدير الطبي وجراح القلب والصدر: “العديد من المرضى الذين يعانون من نوبات قلبية لم يسبق لهم أن عانوا من ألم في الصدر أو أي أعراض تحذيرية.” وأضاف: “عندما يكون مرض القلب صامتًا، فإن انتظار ظهور الأعراض يمكن أن يكون خطيرًا. يمكن لاختبار يستغرق بضع دقائق فقط أن يوفر رؤى حيوية حول صحة قلب الشخص ويساعد في توجيه الرعاية الوقائية.”
الفحص غير جراحي ولا يتطلب حقنًا أو دخول المستشفى. بينما قد يستغرق الموعد بأكمله من 15 إلى 30 دقيقة، بما في ذلك التحضير، فإن الفحص بالأشعة المقطعية الفعلي يستغرق حوالي خمس دقائق فقط.
قال الأطباء إن هذا الاختبار القصير يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا من خلال السماح للأشخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث حالة طوارئ طبية.
عوامل الخطر
وفقًا للدكتور أوستن موهان كومارانشاث، رئيس القسم وأخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفى إن إم سي التخصصي، العين، فإن أمراض القلب لا تؤثر فقط على الأشخاص الذين يبدون غير أصحاء.
قال: “في تجربتي، من الشائع جدًا أن يصاب الناس بنوبة قلبية دون أي أعراض تحذيرية.” وأضاف: “يعاني العديد من المرضى من عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول. قد يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية بانتظام ويشعرون باللياقة، لكن لا يزال لديهم لويحات في شرايينهم التاجية.”
وأوضح أنه خلال التمارين الشديدة أو رفع الأثقال، يمكن أن يرتفع ضغط الدم فجأة. “وهذا يمكن أن يسبب تمزق اللويحات، مما يؤدي إلى نوبة قلبية حادة أو حتى الموت القلبي المفاجئ. أرى هذا حتى في الأفراد صغار السن نسبياً.”
قال الدكتور أوستن إن مثالاً واقعياً من ممارسته. “لقد حددت مرضى لديهم اختبارات إجهاد طبيعية وتخطيط صدى قلب طبيعي. ولكن عندما قمنا بتسجيل الكالسيوم، كانت النتائج صادمة. كان لدى أحد المرضى درجة كالسيوم تزيد عن 300. وأظهر تصوير الأوعية التاجية لاحقاً 10 انسدادات، أربعة منها كانت مسدودة بنسبة 90 بالمائة تقريباً.”
يعتمد الكثير من الناس على تخطيط القلب الكهربائي (ECG) واختبارات الدم لتقييم صحة القلب. لكن الأطباء قالوا إن هذه الاختبارات غالباً ما تفشل في الكشف عن التلف البطيء طويل الأمد.
“يكشف تخطيط القلب الكهربائي بشكل أساسي عن المشاكل الكهربائية، وتعكس اختبارات الدم الالتهاب أو التلف الحالي،” قال الدكتور مادهوجيث بادينهاراكارا، رئيس قسم الأشعة وأخصائي الأشعة في المستشفى الدولي الحديث بدبي. “إنها لا تظهر ما إذا كانت الشرايين قد تضيقت تدريجياً على مدى سنوات عديدة.”
وقال إن تسجيل الكالسيوم يسد هذه الفجوة من خلال الكشف عن تصلب الشرايين الصامت - التراكم الفيزيائي للويحات المتكلسة داخل الشرايين التاجية.
“إنه يكشف عن أمراض القلب الهيكلية قبل وقت طويل من ظهور الأعراض أو حدوث نوبة قلبية،” أضاف الدكتور مادهوجيث.
قال الأطباء إنه باستخدام أجهزة التصوير المقطعي المحوسب من الجيل الحالي، يمكن إجراء تسجيل الكالسيوم باستخدام مستويات منخفضة جداً من الإشعاع. لا يتضمن الاختبار حقن التباين أو الإبر أو وقت التعافي.
بالنسبة للمرضى المختارين بشكل مناسب، يؤكد أطباء القلب أن فائدة الكشف المبكر عن أمراض القلب تفوق بكثير التعرض للإشعاع الضئيل الذي قد ينطوي عليه الأمر.
أظهرت الدراسات الكبيرة أن تسجيل الكالسيوم هو أحد أقوى المؤشرات على النوبات القلبية المستقبلية. ترتبط درجات الكالسيوم الأعلى بخطر أعلى، بينما تعني درجة الصفر عادةً خطراً منخفضاً جداً على المدى القصير إلى المتوسط.
“الكالسيوم هو علامة حمراء قوية،” قال الدكتور مادهوجيث. “إنه يؤكد أن تلف الشرايين موجود بالفعل، حتى لو كان الشخص يشعر بصحة جيدة تماماً.”
يوصي الأطباء بالفحص بشكل خاص للبالغين فوق سن الأربعين، وللشباب الذين لديهم عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين، والسمنة، والتاريخ العائلي لأمراض القلب، أو الإجهاد المزمن، حتى لو كانوا يشعرون بصحة جيدة.
أكد الدكتور أوستن أن الكشف المبكر يجب أن يتبعه رعاية مناسبة. “يأتي الفارق الأكبر من الأدوية المنتظمة والمتابعة السليمة. يتوقف العديد من المرضى عن العلاج لأنهم لا يشعرون بالأعراض. وهذا خطير.”
وحذر من أن ارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يطلق عليه القاتل الصامت لسبب وجيه.
مع تزايد تأثير أمراض القلب على الشباب والبالغين في سن العمل، قال الأطباء إن الوقاية يجب أن تبدأ قبل ظهور الأعراض.
“الوقاية لا تتطلب دائمًا إجراءات معقدة،” قال الدكتور رضوي. “أحيانًا، تبدأ بفحص بسيط يساعدك على فهم مخاطرك والتصرف قبل فوات الأوان.”