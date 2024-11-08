الملكية الوهمية: الجيل زد في عالم الإيجارات والاشتراكات

وثانياً، يصبح من السهل على الشركات إزالة المحتوى تماماً، مما يحرم الفنانين ورسامي الرسوم المتحركة والموسيقيين والممثلين، أصحاب المهن الإبداعية التي لا تقل قيمة عن عملك أو عملي، من مصدر دخل هام لطالما اعتمدوا عليه. فبمجرد عرض عمل فني على شبكة تلفزيونية، وفي كل مرة يشاهد فيها الجمهور نفس الحلقة للمرة الألف، يحصل كل من ساهم في إنتاجها على جزء بسيط من عائدات الإعلانات. وينطبق الشيء نفسه عند شراء الوسائط المادية أو مشاهدة البث التلفزيوني المباشر الذي يحتوي على إعلانات تجارية.