المعماري "بوبكر بنجلون" يرسم ملامح أفق دبي

العمارة هي التعبير المرئي الأبرز عن هوية المدينة. إنها تخبر العالم من نحن، وما الذي نقدّره، وكيف نرى المستقبل. صحيح أن الأفق مهم، لكن التأثير الحقيقي للعمارة يكمن في كيفية تشكيلها للحياة اليومية، وإيجادها للشعور بالانتماء، وانعكاسها للثقافة. في دبي، نحظى بامتياز العمل في مدينة تحتضن الطموح — لكن يجب أن يقترن الطموح بالمعنى. هدفي دائماً هو تصميم مساحات تُلهم، لكنها تربط الناس أيضاً بالتراث، وبالطبيعة، وببعضهم البعض. هكذا تصبح العمارة جزءاً من روح المدينة، لا مجرد شكلها الظاهري.