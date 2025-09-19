المطارات تتحول إلى وجهات فاخرة تمزج الرفاهية بالثقافة والابتكار

وتصف CXG هذا التحول بأنه "نهج ثلاثي الأبعاد"، داعية المطارات والمشغلين والعلامات التجارية إلى التوافق معًا. فبالنسبة لسلطات المطارات، يكمن التركيز في تسويق المحطة كوجهة قائمة بحد ذاتها. أما مشغلو التجزئة، فالمطلوب هو سد فجوة الخدمة مع متاجر الرفاهية المحلية. وفي المقابل، فإن التحدي الأكبر أمام العلامات التجارية هو الاتساق: التأكد من أن التجربة في المطار تعادل ما يعيشه العميل في السوق المحلية. وقال كريستوف كايس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CXG: "التجزئة في السفر تمثل فرصًا فريدة ومثيرة للعلامات الفاخرة، لكن الكثير منها يفشل في تقديم التجارب الضرورية للنجاح".