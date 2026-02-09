المضادات الحيوية.. سلاح ذو حدين يهدد الصحة العامة

مع بلوغ موسم الإنفلونزا ذروته، يوجه الأطباء في دولة الإمارات نداءً عاجلاً للسكان بضرورة التريث قبل اللجوء إلى "التطبيب الذاتي" عبر المضادات الحيوية. وتشهد العيادات حالياً مشهداً متكرراً: عائلات تصل وهي تعاني من الحمى والسعال والإرهاق، وبعضهم قد بدأ بالفعل بتناول مضادات حيوية من تلقاء نفسه، آملين في تحسن سريع.

ويؤكد المتخصصون أن هذه العادة المتنامية، وخاصة بين المقيمين، تقوض الجهود الرامية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، وهي تهديد صحي عالمي بدأ يتضح تأثيره محلياً.

حملة "محاربة الجراثيم الخارقة"

تحت شعار "محاربة الجراثيم الخارقة"، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع واللجنة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات مسيرات توعوية تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية. تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على مخاطر سوء الاستخدام وتشجيع الاستخدام الرشيد لهذه الأدوية في المجتمع والمرافق الصحية.

