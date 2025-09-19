المستهلك الخليجي.. درع الرفاهية وسط تراجع مبيعات الموضة العالمية

وفي مجال التجميل، يمكن أن يعني ذلك منتجات مثل مستحضرات "أستيري" التي تتميز بتغليف فخم بلون زمردي لامع، مع تركيبات قادرة على الصمود في ظروف مناخ الصحراء. أما في مجال الموضة، فتحتاج العلامات إلى مخاطبة "قبائل الذوق" سواء بمعناها الحرفي أو الثقافي. خذ مثلًا الفوارق الجمالية البسيطة عبر مختلف مناطق المملكة، والتي تشير إليها مصلي بالمقارنة بين "الذوق الحجازي والنجدي" — أشبه بروح كاليفورنيا المريحة مقابل الأناقة الذكية لمدينة نيويورك — حيث يسود الطابع البوهيمي في مدن البحر الأحمر من خلال العباءات الفاتحة الألوان، على عكس الخطوط العصرية السوداء التي تميز المراكز الحضرية في وسط المملكة.