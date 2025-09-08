"الوطني للتأهيل": المنشطات "القانونية" تهدد شباب الإمارات

لاحظ المركز الوطني للتأهيل في الإمارات العربية المتحدة تحولات ملحوظة في المواد التي يجربها الشباب. وفي مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" ، أشار الرئيس التنفيذي يوسف الذيب الكتبي إلى أنه في حين لا يزال تعاطي المخدرات التقليدية مصدر قلق، فقد تزايدت تجربة المواد البديلة، التي غالبًا ما تُسوّق عبر الإنترنت على أنها مواد مخدرة "آمنة" أو "قانونية".

وقد تشمل هذه الأدوية الموصوفة طبيًا أو حتى المنتجات المنزلية التي يُساء استخدامها للتسمم. بالنسبة للمراهقين، أصبح الخط الفاصل بين الفضول والأذى أكثر ضبابية، كما قال.