المال في حياة مقيمة بريطانية: 28 عاماً في الإمارات
عاشت الوافدة البريطانية "لويز هيتلي" في الإمارات العربية المتحدة لمدة 28 عاماً، وجاءت إلى دبي في أبريل 1996 قبل وقت طويل من بناء بعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة. لقد كانت فترة رائعة للنمو في مدينة تقول أن "كل شيء ممكن بها". والآن، تحتفل بعامها الخمسين، وقد شهدت صاحبة ومديرة شركة "إكسلوسيف لينكس؛ للوساطة العقارية، وهي تحتفل بعامها الخمسين، الإمارة تنتقل من نقاط قوة إلى قوة عظمى.
إذا كان عليك استخدام كلمة واحدة لوصف المال، فماذا ستكون؟
وسيلة.
إذا كان عليك أن تكتبي رسالة إلى المال، ماذا ستقولين؟
عزيزي المال، هناك وجهان لعملتك. الوجه الأول هو أنك تجلب الفرص وتحقق الأحلام وتوفر الراحة والأمان. والوجه الآخر هو أنك تجلب الاستغلال والتفرقة. إن قوتك الحقيقية تنطلق عندما تتحد مع قيم الحياة المتمثلة في التواضع واللطف.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
إنها علاقة تتسم بالاحترام. أقدر كل ما يمكن أن يقدمه ولكنني أفهم أنه قد يكون موجوداً اليوم ويختفي غداً.
كيف تشكلت هذه العلاقة؟
أعمل منذ أن كان عمري 16 عاماً، وأعزو استقلالي المالي إلى جهودي وقراراتي. لا يأتي النجاح دون فشل، وقد مررت بالعديد من النجاحات والإخفاقات في حياتي. لا توجد حلول سريعة، فأنا دائماً أخطط للأفضل وأستعد للأسوأ.
ما هي الدروس التي تعلمتها من والدتك حول إدارة الأموال؟
"اعتني بالبنسات وستعتني الجنيهات بنفسها". علمتني أنه يجب أن تبدأ من مكان ما وتبني منه.
مع من تتحدثين بشأن الأمور المالية وهل تعتبرينها من المحرمات؟
نادراً ما أناقش الأمور المالية الشخصية مع الأصدقاء لتجنب الإحراج أو المقارنات، وأحترم خصوصيتهم. ولكنني، مستعدة لتقديم الدعم ومشاركة تجاربي إذا طُلب مني ذلك. وفي مجال الأعمال، أشعر بالامتنان لوجود شريك يمكنني مناقشة الوضع المالي للشركة معه بصراحة.
من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟
لقد تعلمت الكثير عن الإدارة المالية من خلال تجاربي الناجحة والفاشلة.
هل أثرت الحياة في الإمارات على علاقتك بالمال أو الثروة؟
لقد منحني العيش في الإمارات العربية المتحدة الكثير من الفرص التي لا أعتقد أنني كنت لأحظى بها في المملكة المتحدة. فهناك موقف ومنظور "كل شيء ممكن" بين الأفراد ذوي التفكير المماثل. أشعر بوجود أشخاص يدعمونني و يحتفي الناس بصدق بالنمو المالي والإنجازات التي حققها بعضهم البعض. ليست هناك حاجة للتنافس، حيث سيكون هناك دائماً شخص لديه أكثر من الآخرين.
إذا كان بإمكانك أن تقدمي لطفلك أو لنفسك الأصغر سناً نصيحة واحدة حول المال الآن، فماذا ستكون ولماذا؟
نصيحتي لأي استثمار هي: "إذا كان الأمر يبدو جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنه كذلك".
ما هو الشيئ الذي تقدرين إنفاق المال عليه؟
أفضل أن أنفق المال على ما هو مهم بالنسبة لي، مثل صنع الذكريات وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، بدلاً من إنفاقه على الأشياء المادية.
ما الذي تعتبرينه تبذيراً؟
بالنسبة لي، يعني الإسراف في الإنفاق شراء شيء غير ضروري ولكنه يرمز إلى حدث مهم أو شيء لطيف. أما أنا فأفضّل الإسراف في السفر وتجارب العطلات.
هل تضعين خططك المالية على المدى الطويل، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟
تتمثل خطتي المالية طويلة المدى في تأمين فترة التقاعد خلال السنوات العشر القادمة. أرى أن العقارات هي الاستثمار الأكثر موثوقية، وهدفي هو بناء محفظة عقارية تولد دخلاً مستداماً، وتوفر لي الحرية والمرونة في اختياراتي.
كم تدخرين شهرياً؟
قد تختلف مدخراتي حسب الالتزامات الأخرى ولكن بشكل عام يكون الهدف 20 بالمائة من راتبي الشهري.
ما هي برأيك أعمق تجربة مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال؟
استثمر أو أقرض فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.