المال في حياة مقيمة بريطانية: 28 عاماً في الإمارات

عاشت الوافدة البريطانية "لويز هيتلي" في الإمارات العربية المتحدة لمدة 28 عاماً، وجاءت إلى دبي في أبريل 1996 قبل وقت طويل من بناء بعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة. لقد كانت فترة رائعة للنمو في مدينة تقول أن "كل شيء ممكن بها". والآن، تحتفل بعامها الخمسين، وقد شهدت صاحبة ومديرة شركة "إكسلوسيف لينكس؛ للوساطة العقارية، وهي تحتفل بعامها الخمسين، الإمارة تنتقل من نقاط قوة إلى قوة عظمى.