اللبنانية لارا تابت: الإمارات دولة مرنة تتمتع بفرص النمو

ارتدت المقيمة اللبنانية لارا تابت العديد من القبعات خلال مسيرتها المهنية. تخرجت أولاً بدرجة في إدارة الضيافة من سويسرا وعملت في قطاع الضيافة قبل أن تنضم إلى صناعة الإعلام. على مر السنين، أصبحت وجهًا للعديد من العلامات التجارية الفاخرة العالمية بما في ذلك "مايكل بروجلر ووتشز"، و"مارجي مونت كارلو للعناية بالبشرة"، و"فالير أبسولو للعطور". تقيم في دبي منذ ولادتها، وهي أيضًا عضو في مجلس إدارة مجلس الأزياء العربي والمتحدثة الرسمية باسم أسبوع الموضة العربي. تستمتع بالعمل في القطاع الخيري، وتعمل في مجالس إدارة "أصدقاء مركز راشد للمعاقين" و"جمعية الهلال الأحمر".

المال: وسيلة وليست هدفاً

عند سؤالها عن كلمة تصف بها المال، قالت: "المال سلعة لها قيمة جوهرية نخصصها لها. في حد ذاته، المال لا قيمة له."

وعن علاقتها بالمال، أوضحت: "لا أحب المال. ومع ذلك، المال هو وسيلة لتسهيل وجودنا اليومي. إنه الطريقة التي نشتري أو نبيع بها كل شيء والوسيلة التي نعطي بها قيمة نقدية للسلع أو الخدمات."

ترى لارا أن هذه العلاقة تشكلت من أن المال "مفهوم مجرد خلقه الإنسان لتسهيل حاجتنا إلى تخصيص قيمة لجميع السلع والخدمات بمعيار مقبول يتفق عليه كل من المشتري والبائع حتى تتم المعاملات بين الأطراف."

نصائح مالية من العائلة

تعلمت لارا من جيل والدتها "قيمة مفهوم توفير المال لوقت الشدة. كانت أمي حكيمة ومراعية في كيفية إنفاق المال." أما عن الحديث في الأمور المالية، فهي لا تعتبره "من المحرمات. إنه حقيقة. ومع ذلك، لا أناقش المال من أجل المال لأنه ليس من الحكمة أن أفعل ذلك. لكني أناقش الاستثمار. أناقش المال كوسيلة لاستخدام الأموال في المشاريع أو كوسيلة للتبادل."

وأضافت أن عائلتها "عائلة من رواد الأعمال، من أبي وأعمامي وأبناء عمي وحتى زوجي وأبنائي. تعلمنا عن المال في سن مبكرة من الحياة."

الإمارات: فرص للنمو والاستثمار

حول كيف أثر العيش في الإمارات على علاقتها بالمال، قالت: "الإمارات بلد ديناميكي باقتصاد ينمو بسرعة، مما يوفر فرصًا للنمو. للاستفادة من هذه الفرص، من الضروري أن تكون لديك القدرة على نشر الأموال بطرق مبتكرة وجذابة. المال ضروري، ولكنه بالنسبة لي على الأقل، ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة."

نصيحة الأجيال القادمة والهدف الأسمى

إذا كان بإمكانها إعطاء نصيحة لطفلها أو لنفسها في سن أصغر، فستكون: "استخدم المال بحكمة. المال نفسه لا يملك قيمة الأفكار. الأفكار تستحق أكثر بكثير من المال."

وعن هدفها المالي على المدى الطويل، قالت: "أن أصل إلى نقطة في الحياة حيث لا يحتاج المرء إلى العمل بجد لتلبية نفقات الحياة اليومية، ويمكن أن يكون لديه خيار العمل أو عدمه. أن أصل إلى النقطة التي يعمل فيها المال من أجلك ولا تضطر أنت للعمل من أجل المال."

أما عن أعظم قرار مالي اتخذته، فهو "الاستثمار في التعليم". في حين أن أكبر ندم مالي لديها هو: "كان يجب أن أستثمر في البيتكوين في وقت مبكر."