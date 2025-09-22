الكندورة في عصر التكنولوجيا: التراث الإماراتي يتحد مع الابتكار

إنها زيّ يعشقه شعب الإمارات العربية المتحدة بشدة، ويرتديه بفخر. مثال على ذلك: في عام ٢٠٢٣، ارتدى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي زيًا تقليديًا خلال تواجده في محطة الفضاء الدولية خلال عيد الفطر. يقول أحمد الهاشمي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيجنتشر يشمغ، العلامة التجارية التي صممت هذا الزي: "لقد كانت لحظة فخر لنا، دولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم العربي". ويضيف: "أمضى سلطان النيادي ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، حاملًا معه هويته الإماراتية. ارتدى غترة من "سيجنتشر يشمغ" صُممت خصيصًا لمهمته. لقد جسّدت هذه الغترة كيف يمكن للتراث أن يسافر إلى أفق المستقبل، الفضاء".