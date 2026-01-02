«القصص عظام المجتمع».. بدور القاسمي تنسج همسات الصحراء على سجاد الحكاية

يتناول كتابكِ تأثير وأهمية الشخصيات النسائية مثل الملكة زنوبيا وملكة سبأ في التاريخ. خلال بحثكِ، ما هي الدروس الشخصية التي استخلصتها؟ هل علمتكِ هؤلاء النساء الأيقونيات أي شيء عن الحياة أو القيادة؟

رحلة كتابة كتابي كانت مليئة بالمفاجآت والمنعطفات والاكتشافات غير المتوقعة. لكن الرؤية الأكثر أهمية جاءت عندما أدركت أن القصة التي كنت أكشفها لا توجد في مكان واحد. لم يكن هناك أرشيف واحد، ولا سجل واضح، ولا خريطة مرئية للتأثير الأنثوي في العالم العربي القديم. بدلاً من ذلك، كانت تلك الخريطة قد نُسيت، ودُفنت تحت طبقات التاريخ، وتناثرت عبر الزمان والجغرافيا، كما لو كان قد تم محوها عمداً. ومع ذلك، رفضت أصوات هؤلاء النساء التلاشي. بقيت مغروسة في الأرض والذاكرة وشظايا القصص، تنتظر من يعترف بها.

من هؤلاء النساء، تعلمت دروساً باقية عن الحياة. علمنني أن القيادة تبدأ بالحكمة قبل السلطة، وبالهدف قبل الطموح. كن حكيمات، وشرسات، وغير نادمات لأنهن فهمن ما كن مسؤولات عنه. لقد قدن بولاء عميق لشعبهن، ودافعن عنهم عندما كان الأمر صعباً، وصمدن في مواقفهن حتى عندما حاول التاريخ محوهن. منهن تعلمت أن القوة لا تحتاج إلى إذن، وأن القناعة شيء تجسده، وليس شيئاً تطلبه.

بدأ مهرجان تنوير في عام 2024 وعاد في عام 2025. ما الذي دفعكِ لإطلاق المهرجان وما هي أهدافكِ المستقبلية له؟

وُلد تنوير من إدراك أننا نتحرك بسرعة ولكن نادراً ما نتحرك بعمق. أردت إنشاء مساحة حيث يمكن للناس التوقف، ليس للهروب بل لإعادة الاتصال بما يدعمنا: الموسيقى التي تتجاوز الحدود، والفن المتجذر في التراث، والطبيعة التي تعلمنا الصبر، والصمت الذي يسمح بالتفكير.

تقدم مليحة هذا بشكل طبيعي. إن سكون الصحراء وآفاقها القديمة يخلقان الظروف المناسبة للقاء حقيقي. يجمع المهرجان فنانين عالميين، وورش عمل، وتجهيزات غامرة، والمنظر الطبيعي نفسه كمعلم. إن الشعار، "ما تبحث عنه يبحث عنك"، المستمد من حكمة الرومي، دعا الناس للتعامل مع المهرجان كرحلة استقصائية وليس مجرد ترفيه.

أملي هو أن ينمو "تنوير" بنزاهة، ليصبح تجمعاً يأتي إليه الناس من ثقافات مختلفة لتجربة ما يربطنا. حيث تذكرنا الصحراء بأن الحكمة البشرية كانت دائماً تدور حول الاستماع بقدر ما تدور حول التحدث.

هل يمكنكِ إخبارنا كيف تم التعاون مع "Jaipur Rugs"؟ وماذا كانت رؤيتكِ؟

جاء التعاون مع "Jaipur Rugs" بشكل طبيعي جداً. لقد جذبتني لديهم فكرة الاحترام العميق للحرفة والوقت واليد البشرية، وهي قيم تعكس تماماً علاقتي الخاصة بمليحة والفاية. لكن كان هناك شيء أكثر من ذلك؛ فالنسيج لطالما حمل معنى عميقاً بالنسبة لي.

مع "همسات الصحراء"، لم تكن رؤيتي هي تكرار المنظر الطبيعي، بل ترجمة حضوره. أردت للسجاد أن يحمل اللغة الهادئة للصحراء: ضوءها المتغير، وأشكالها المنحوتة، وإحساسها بالاستمرارية عبر الزمن. البدويات اللواتي نسجن في هذه الصحاري لأجيال يحملن قصصاً في الخيوط، ويحتفظن بالكثبان والأعشاب والنخيل والصمت داخل أعمالهن. أردت لهذه المجموعة أن تكرم تلك السلالة، مما يسمح للحرفة المعاصرة بأن تدخل في حوار مع الممارسة القديمة.

فهمت شركة "Jaipur Rugs" هذا الأمر بالفطرة. معاً، ابتكرنا مجموعة تكرم المكان والحرفية والحوار الثقافي، مما سمح لجعرافيتين بالالتقاء من خلال القيم المشتركة وليس فقط الجماليات. أصبح هذا السجاد أوعية للمعنى، تحمل ما فعله النسيج دائماً: ربط الذاكرة والقصة والتجربة الإنسانية في شكل مادي.

هل يمكنكِ إطلاعنا على عملية إنشاء هذه المجموعة - العمل الكامن وراءها، والساعات المستغرقة، والأشخاص الذين ساهموا في إحيائها؟

كانت العملية بطيئة عمداً وتعاونية بشكل عميق. بدأت في الصحراء، من خلال زيارات متكررة لمليحة والفاية، ومراقبة كيف تتغير الأرض عبر الضوء والفصول والصمت. تمت ترجمة تلك الانطباعات بعد ذلك إلى رسومات ولغة بصرية، مسترشدة دائماً بسؤال واحد: ما هو الشعور الذي تحمله الأرض؟

من هناك، انتقل العمل إلى جايبور، حيث أحيا كبار النساجين التصاميم من خلال أشهر من العمل اليدوي الدقيق. تطلبت كل قطعة صبراً ودقة وحساسية غير عادية للمادة والإيقاع. لم يكن الحرفيون مجرد منفذين للتصاميم؛ بل كانوا يشكلون روح المجموعة. ما نتج كان ثمرة أيدٍ عديدة، وساعات طويلة، واحترام مشترك للحرفة كتقليد حي.

أي قطعة من المجموعة هي المفضلة لديكِ أو التي تخاطبكِ بصوت أعلى؟ ولماذا؟

كل قطعة في المجموعة تخاطبني بطريقة مختلفة، لأنها تعكس حالات ومزاجات ولحظات مختلفة من نفس المنظر الطبيعي. إذا كان عليّ الإشارة إلى واحدة كنقطة دخول للمجموعة، فستكون "The Edge of the Plain" (حافة السهل). إنها تلتقط لحظة أعرفها جيداً في مليحة، حيث تلتقي نعومة الصحراء مع الارتفاع المفاجئ لجرف الفاية. إنه مكان انتقال، حيث تبدو الأرض وكأنها تتوقف قبل تغيير شكلها. هذا التوتر بين الانفتاح والهيكل، بين الحركة والسكون، متضمن داخل هذه القطعة.

يذكر أحد التعريفات الخاصة بكِ حبكِ لتسلق الجبال وعلم الآثار. كيف تحافظين على هذه الهوايات وسط جدولكِ المزدحم؟

لقد تسلقت العديد من الجبال وما زلت منفتحة على تسلق المزيد كلما أمكن ذلك. ما يعلمك إياه تسلق الجبال هو أن التسلق بحد ذاته ليس هو الإنجاز؛ الإنجاز هو ما يحدث بداخلك وأنت هناك في الأعلى.

مكاني المفضل لتسلق الجبال هو كلباء. المشي في جبالها لا يتعلق بالاحتلال أو السيطرة، بل بالتحرك ببطء عبر التاريخ. التضاريس ترفض الاستعجال. أشجار السمر القديمة والشجيرات الشائكة، وتربتها الصخرية، ومنحدراتها الشديدة، وندرتها، كلها تتطلب الصبر والانتباه والتواضع.

كتابة "Let Them Know She Is Here" شعرت وكأنها تسلق جبل. كان البحث صعباً. تتبع حياة الملكات اللواتي فُقدت أسماؤهن عبر الزمن يعني مواجهة الغياب والصمت. يعني التساؤل عن سبب بقاء بعض القصص بينما اختفت أخرى. هذا السؤال يشكل جزءاً كبيراً من عملي الآن، وهو يعيش في المناظر الطبيعية نفسها.

ما هي آمالكِ وأهدافكِ للمنطقة فيما يتعلق بالتطوير التعليمي؟

التطوير التعليمي في منطقتنا لديه الفرصة للاستلهام من تراثنا الفكري مع إعداد الشباب لعالم متصل. نحن ننتمي لمنطقة تمتلك إرثاً عميقاً من المعرفة والبحث والإبداع، ويمكن للتعليم أن يحمل هذا الإرث إلى الأمام بطرق أصيلة ومعاصرة في آن واحد. ما آمل رؤيته هو بيئات تعليمية تنمي الفضول والتفكير النقدي؛ حيث تكون اللغة العربية هي اللغة التي يتعلم الأطفال التفكير من خلالها، وليست مجرد مادة يدرسونها.