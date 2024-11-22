الفنانة النيجيرية "تويوسي أولوي": دبي منصة عالمية لسرد القصص الإفريقية المعاصرة

وتعيد أولوي تصور التراث الأفريقي للجمهور العالمي. ويتوافق عملها مع شهية المدينة المتزايدة للتنوع الثقافي والفنون التي تتجاوز الحدود، مما دفعها إلى الانتقال إلى دبي وتوسيع علامتها التجارية الفنية "توي رايتز" ToyoWrites إلى هذه المدينة الكبرى.

وأضافت لصحيفة خليج تايمز: "إن المشهد الفني النابض بالحياة في دبي لا مثيل له من حيث طاقته وطموحه ونظرته العالمية. فهو بمثابة مفترق طرق للثقافات، ويجمع بين التأثيرات المتنوعة من جميع أنحاء العالم".