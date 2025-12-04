الفشل ليس النهاية..التعاطف مع الذات يعيد بناء النجاح

لا تزال المعركة مستمرة، لأن العالم لم يكن، ولن يكون، مهيأً لأصحاب التعاطف والانفتاح، بل للأعلى صوتًا. أحيانًا عندما كنت أفشل كبالغ، أشعر أنني طفل — أريد فقط أن أحمل كرتي وأعود إلى المنزل، لأن الفريق الآخر لا يلعب وفق القواعد والحكم لا يكترث. لكن يمكن البناء على هذا الشعور، لأن الغد لا بد أن يأتي، سواء كانت مباراة جديدة أو حكم جديد، أو حتى زملاء في الفريق يمكن أن يكونوا هناك ليكونوا مصدر قوة لك.