الفجيرة: إنقاذ مريضة توقف قلبها 40 دقيقة في عملية نادرة

في إنجاز طبي استثنائي، تمكن أطباء مستشفى الفجيرة من إنقاذ مريضة بعد تعرضها لنوبة قلبية حادة.

عانت المريضة من توقف قلبها (سكتة قلبية) لمدة 40 دقيقة، وهي حالة حرجة تتوقف فيها عضلة القلب فجأة عن الضخ، مما يعني عدم وصول الدم إلى الدماغ والأعضاء الأخرى.

بعد تقديم الرعاية الحرجة الفورية، استقرت حالة المريضة دون أي مضاعفات.

قال الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة: "هذا النجاح يبرهن على روح العمل الجماعي والاستجابة السريعة في التعامل مع الحالات الطارئة التي تهدد الحياة".

وأضاف الدكتور ثائر خوزيم، رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى الفجيرة، أن الإنعاش تحقق بفضل "الاستجابة السريعة والجهد المتكامل".