الفائز بـ"البوكر": إعادة اختراع الماضي السياسي خطر كبير

إن السبب وراء ذلك هو أن الماضي له جانب مظلم أيضاً. كما أننا نعيش في الحاضر، وأطفالنا يعيشون في الغد، وإذا كان علينا أن نلحق بالركب، فلن نستطيع أن نستمر في العيش في الماضي. فلا يمكنك أن تبقى في الماضي لفترة طويلة. ولا يمكنك أن تكون "عظيماً مرة أخرى". وعلى المستوى الشخصي، لا يمكنك أن تعود شاباً مرة أخرى. لذا عندما يقول القادة إنهم سيعيدونك إلى الماضي، فإنهم ينصبون لك فخاً. لا يمكن تغيير الماضي الشخصي، على عكس الماضي السياسي. ولذلك فإن النظر إلى الماضي قد يكون صعباً من الناحية السياسية.