الفائز بـ"البوكر": إعادة اختراع الماضي السياسي خطر كبير

لقد ابتدعت هذه الحالة، وذات مرة قابلت طبيباً لمعرفة ما إذا كان هناك مرجع طبي لهذه الحالة. أعتقد أنها موجودة. هذا شعور مهم للغاية. ما نراه في العالم اليوم هو نقص التعاطف. أعتقد أن الأدب ورواية القصص يمكن أن تنمي التعاطف. تعاني شخصيتي في فيلم "The Physics of Sorry" من مشاعر تعاطف إضافية لأنه عندما تتعاطف بعمق، تكون قادراً على الشعور بحزن الآخرين. أنت تشارك حزنهم. لهذا السبب فإن التعاطف هو نوع من المعاناة.