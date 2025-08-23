العودة إلى المدرسة بلمسة كلاسيكية: حقائب اليد القديمة تُنافس الماركات الفاخرة

مهما طالت مدة التحاقك بالمدرسة (ألف عام بالنسبة لي، وفقًا لأطفالي الذين يسألونني باستمرار إن كان التلفزيون قد اخترع في طفولتي)، فإن شعور العودة إلى المدرسة لا يتلاشى أبدًا. الشراء السنوي لقرطاسية جديدة لامعة (ما زلتُ غير متأكد من فائدة البوصلة)؛ دفاتر فارغة مفتوحة على أمل التنوير (تفاؤل يتلاشى، من تجربتي، في الأسبوع الثالث من سبتمبر تقريبًا)؛ وحقيبة تحتوي على حياتنا بأكملها (قبل الشاشات، كانت حياتنا بأكملها حقًا).

رغم سخرية أطفالي، كانت آخر تجربة لي في التعليم بدوام كامل في الألفية الماضية - تخرجتُ من الجامعة عام ١٩٩٩. ومع ذلك، مع انقضاء شهر أغسطس كل عام، أبدأ بالتفكير في حقيبة جديدة (حقيبة تحمل مجموعة الأشكال الهندسية). هذه الأيام، غالبًا ما تكون حقيبة رياضية بدلًا من أحدث حقيبة يد من مجموعات المصممين لخريف/شتاء التي تُطرح في المتاجر كل سبتمبر. ولكن على أي حال، موسم العودة إلى المدارس، وليس العام الجديد، هو ما يُبشر ببدايات جديدة.

هذا الشهر، من المفارقات أن الطريقة الأكثر إرضاءً للنظر إلى المستقبل هي النظر إلى الوراء. ردًا على وفرة شباك تيمو الموجهة إلى مكبات النفايات، وأسلوب شيين عديم الروح واتجاهات تيك توك المتطابقة، يتم إدخال نمط إكسسوارات خالٍ من الشعارات وخالي من لابوبو. بسيط، عملي، أصيل، ومحصن ضد عمليات البحث العكسية عن صور جوجل التي تظهر مجموعة من نسخ الجلد الصناعي الرخيصة. هذه هي الفخامة التي تهمس. أهدأها تأتي مستعملة. حقائب تردد صدى قصص أولئك الذين حملوها من قبل؛ متعددة الطبقات، ومعقدة، ومتصلة بالإنسانية. يتزامن هذا التحول مع رفض أسعار حقائب المصممين المتزايدة باستمرار، والتي ارتفعت على مدار العقد الماضي بسبب ما يسمى "تضخم الجشع" حيث عززت العلامات التجارية الكبرى مبيعاتها من خلال زيادات الأسعار، بدلاً من اكتساب العملاء. والآن، في حين يعترض مستهلكو السلع الفاخرة على ارتفاع الأسعار، وترفض الأجيال الشابة جاذبية العلامات التجارية التقليدية بشكل قاطع، تبلغ تكتلات السلع الفاخرة عن أداء باهت، كما تتراجع مخططات المبيعات التي كانت في يوم من الأيام في ارتفاع.

آخر حقيبة كبيرة اشتريتها كانت حقيبة ظهر شانيل عتيقة من عام ١٩٨٩ من قسم المُستعملات المُسبقة على موقع أُناس، برعاية نادي نوستالجيا في جدة. لم يكن سعرها أقل من خُمس سعر الحقيبة الجديدة المُماثلة لها فحسب، بل أعشق جلدها الناعم المُهترئ وحوافها المُتهالكة قليلاً. أسست المواطنة السعودية هتون عبد اللطيف نادي نوستالجيا عام ٢٠٢٢، ويبيع حقائب وإكسسوارات مُستعملة مُسبقاً من علامات تجارية مثل لويس فويتون وديور وغوتشي. بدأ شغف عبد اللطيف بجمع القطع الفاخرة عندما حصلت، وهي في الرابعة عشرة من عمرها، على حقيبة كوتش كهدية بعد حصولها على تقدير ممتاز في المدرسة. ومنذ ذلك الحين، حوّلت عبد اللطيف هوايتها إلى مشروع تجاري مزدهر، مُستغلةً تنامي تقدير الخليج للقطع العتيقة.

في لحظة اكتمال دائرة سارة، فإن الحقيبة الأكثر طلبًا للموسم القادم ليست نمطًا يسيطر على 12 صفحة إعلانية في أعداد سبتمبر من المجلات اللامعة الكبيرة. مثل أول غزوة لعبد اللطيف في عالم الموضة، إنها حقيبة Coach التي يبلغ عمرها عقودًا. على وجه التحديد، حقيبة Coach "Metropolitan" الأرشيفية لعام 1987. منذ ظهور لقطات الباباراتزي من موقع تصوير الجزء الثاني من فيلم الموضة الشهير The Devil Wears Prada لعام 2006 لشخصية آن هاثاواي، آندي ساكس، في نيويورك، تبدو أقل من أتباع ميريل ستريب وأكثر من رئيس متواضع، حقيبة Coach القديمة المذكورة أعلاه معلقة على كتفها، ضجت مواقع إعادة البيع بالبحث عن نفس النمط. في الشهر الماضي، أصدرت Coach نسخة أعيد استخدامها في الولايات المتحدة، وبيعت في دقائق. إنها تذكرني بحقيبة أمي الجلدية القديمة التي اعتدت أن أحمل فيها نوتات البيانو عندما كنت أكبر. حقيبةٌ تجاوز عمرها بكثيرٍ عمرَ حقبة عزفي على البيانو، والتي بالكاد تجاوزت الصف الأول. رائحةُ تلك الحقيبةِ تُذكّرني بتدريبي المُرهق على المقاييس الموسيقية، مُبيّنةً كيف تحمل القطعُ الموسيقيةُ القديمةُ معها سردًا على مرّ العقود.

في حين أن العثور على حقيبة ساعي بريد عتيقة من كوتش، تُشبه حقيبة هاثاواي، يُعدّ الآن غايةً في عالم التسوق المستعمل، إلا أن متاجر كوتش في الإمارات العربية المتحدة تُقدّم طرازًا مشابهًا، وإن كان جديدًا كليًا. حقيبة "كارلايل" الظاهرة هنا تُعدّ خيارًا مثاليًا لحقيبة العودة إلى المدارس، ومن يدري، فقد يُعيد الجيل القادم اكتشافها بعد 30 عامًا. يقول عبد اللطيف: "هناك بالتأكيد تقدير متجدد لتصاميم كوتش الكلاسيكية، وخاصةً تصاميمها الكلاسيكية من الثمانينيات والتسعينيات؛ فهي تُضفي لمسةً من عام 2000". وبصفتها علامة تجارية بأسعار في متناول الجميع أكثر من العديد من نظيراتها من العلامات التجارية في مجال المنتجات الجلدية، فقد شهدت كوتش نهضةً قويةً منذ أن ظهرت عارضة الأزياء بيلا حديد وهي ترتدي حقيبة "بروكلين" الصيف الماضي. والآن، مع دعم فيلم Devil Wears Prada (كما شوهدت شخصية إيميلي بلانت وهي ترتدي سترة Coach مخصصة أثناء التصوير)، فإن نظرته الأقل فخامة إلى الفخامة تبدو مناسبة للحظة الحالية.

مع صعوبة الحصول على حقائب Coach Metropolitans الأصلية، توصي عبد اللطيف كبديل: حقائب Louis Vuitton Epi الجلدية، أو حقائب الظهر Prada المصنوعة من النايلون من التسعينيات، أو أي شيء من Chanel's Sport Ligne. إنها علامة ممتازة للحقائب المستعملة. تقول عبد اللطيف: "إنه موسم جديد، والأمر كله يتعلق بالبدايات الجديدة. هذا لا يعني بالضرورة شراء شيء جديد". "الحقيبة الكلاسيكية هي الرفيق المثالي للعودة إلى المدرسة، لأنها تضفي طابعًا مميزًا وحرفية وتفردًا نادرًا ما توفره الموضة الحديثة سريعة الخطى. صُممت العديد من القطع الكلاسيكية لتدوم، وصُنعت في عصر كانت فيه المتانة والتفاصيل أكثر أهمية من اتجاهات الموسم. ولعل الأهم من ذلك كله، أنها تتيح لك التميز. في بحر من الأنماط الجديدة المتطابقة، يُعد حمل حقيبة كلاسيكية طريقة للتعبير عن شخصيتك وتمييز نفسك. شراء الأشياء الكلاسيكية هو وسيلة لاستعادة الفردية. إنه يساعد الناس على الخروج من التشابه الذي تحركه الخوارزميات في وسائل التواصل الاجتماعي"، كما تقول. كل غرزة وخدش متأثر بالتاريخ. أما الباقي، فهو مثل دفتر فارغ في بداية الفصل الدراسي، لم يُكتب بعد.