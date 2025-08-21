العودة إلى المدرسة بالإمارات: نصائح لتربية أطفال ناجحين دون خسارة شغفهم

للمدرسة سياسات اجتماعية، ومعايير أداء، وسلوكيات مقبولة. وبينما نستكشف مشهد التعلم، هناك مبدأان بالغا الأهمية يجب التمسك بهما: تربية أطفال ناجحين دون أن نفقد شغفهم، وثانيًا، ضمان التواصل الدائم بين أفراد الأسرة.

هناك العديد من الأدلة الإرشادية التي تغطي الجوانب العملية للعودة إلى المدرسة. لكن ما سأستعرضه الآن سيضمن لطفلكِ الحفاظ على صحته النفسية وثقته بنفسه. الحياة حافلة بالمشاغل، ونميل إلى نسيان الكثير في خضمها. هذا تذكيرٌ لكم بالتمسك بما هو مهم حقًا.

1. إعطاء الأولوية للصباحات الهادئة

في زحمة الصباح لإنجاز كل شيء، ينشغل الجميع بعدم التأخر. والنتيجة: جهاز عصبي متوتر.

لا أقول إن الالتزام بالمواعيد أمرٌ غير مهم، ولكنه ليس الأهم. المهم: صباحات هادئة مع طقوس تواصل: عناق، أنفاس عميقة، وتأكيد. ومن المفارقات أن طفلك سيلتزم بالمواعيد عندما تعلمه القيام بالأشياء بهدوء.

ابدأ صباحك مبكرًا بعشرين دقيقة. دع طفلك يأكل في السيارة. أو دعه يتأخر ويتحمل العواقب الطبيعية. سيتعلم من تلقاء نفسه دون توبيخ أو استعجال.

2. إزالة الضغط الأكاديمي

تشير دراسات عديدة، منها دراسة شهيرة أُجريت في جامعة هارفارد، إلى أن أهم عامل للنجاح ليس الدرجات أو الأداء، بل المواظبة على أداء الواجبات المنزلية. بدلًا من الضغط على أطفالكم لتحقيق نتائج أكاديمية عشوائية، علّموهم المسؤولية والعمل الجماعي.

كلف أطفالك بمهام مناسبة لأعمارهم. لمن هم بعمر ست سنوات فما فوق: جهّز صندوق الوجبات الخفيفة، رتّب سريرك، اغسل الملابس، ساعد في الكنس، المسح، التنظيف، إلخ.