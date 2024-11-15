العناية بفروة الرأس: الروتين المثالي لشعر كثيف ولامع

لقد سمعنا جميعاً هذه المقولة من قبل، لكنها الحقيقة المطلقة: إن نمط حياتك يؤثر على كل شيء، بما في ذلك فروة رأسك. حافظي على ترطيب جسمك، وتناولي الأطعمة الطازجة، واتبعي نظاماً غذائياً غنياً بالأحماض الدهنية. تعمل هذه العناصر الغذائية على تقوية حاجز الجلد، وتقليل فقدان الماء، وتقليل الالتهابات. ستجدين ذلك في المأكولات البحرية (خاصة السلمون والسردين)، والجوز، واللوز، وبذور الكتان، والبيض. كما أن شرب كميات كبيرة من الماء ودمج الفواكه والبقوليات والخضروات في نظامك الغذائي اليومي سيعطي فروة رأسك التغذية التي تحتاجينها.