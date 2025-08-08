العلامات الراقية تتبنّى قوة المؤثرين: توجهات تسويقية جديدة

في أغلب الأحيان، كل مقطع فيديو أو قصة أو منشور تصادفه مُصممٌ لهدف واحد: البيع. منصات التواصل الاجتماعي التي كانت تُركز في السابق على التحديثات الشخصية - صور عطلة صديق، أو رقص قريب على أنغام موسيقى رائجة، أو إعلان حمل قريب بعيد - تطورت إلى واجهات عرض لا تتوقف. ما بدأ كمنصات للتعبير عن الذات أصبح الآن قنوات مبيعات عالية الأداء، مع طرح تيك توك وإنستغرام وسناب شات أدوات مثل TikTok Shop وInstagram Checkout لتحويل المحتوى إلى تجارة.
في عصر وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، برز منشئو المحتوى بكل ما للكلمة من معنى. لم يعودوا يقتصرون على إنتاج المحتوى فحسب، بل أصبحوا واجهات متاجر، ومندوبي مبيعات، واستراتيجية متكاملة. تقول نورما تاكي، خبيرة التجزئة وشؤون المستهلك في PwC الشرق الأوسط: "يستثمر تجار التجزئة بشكل متزايد في أساليب المحتوى - سواء من خلال متجر TikTok، أو نماذج التسويق بالعمولة، أو شراكات المؤثرين - لأنه من الواضح أن سلوك المستهلك آخذ في التطور". يقول 78% من المستهلكين في المنطقة إنهم يكتشفون علامات تجارية جديدة من خلال منصات التواصل الاجتماعي - مقارنة بـ 67% عالميًا. وتشير تاكي إلى أن هذه الفجوة الإقليمية تُظهر مدى ازدياد تأثير منشئي المحتوى في الإمارات العربية المتحدة.
أصبح هذا التحول قابلاً للقياس. من المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من 3.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 6.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير استخبارات التجارة الاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025. وبينما لا يزال التسوق داخل المتاجر يهيمن على جميع أنحاء الشرق الأوسط، يتجه المستهلكون في المنطقة إلى القنوات الإلكترونية بوتيرة أعلى من المتوسط العالمي، وهو ما يُشير إلى تزايد الارتياح للتجارة الإلكترونية، وفقًا لتقرير "صوت المستهلك" الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز. ومن المتوقع أن يصل حجم تجارة التجزئة عبر الهاتف المحمول وحدها إلى 4.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، وفقًا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وبشكل متزايد، تُعزز وسائل التواصل الاجتماعي - ومبتكروها - هذا الزخم.
يقول تاكي من PwC: "يُحدث المبدعون تأثيرًا ملموسًا على سلوك الشراء. يُظهر استطلاعنا أن 54% من المستهلكين في المنطقة تفاعلوا مع حملات العلامات التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، وأن 59% منهم قاموا بعملية شراء بناءً على توصية من مؤثر أو مشاهير".
لا تقتصر براعة وسائل التواصل الاجتماعي على المؤثرين الكبار الذين لديهم صفقات كبيرة مع العلامات التجارية. يمتد التأثير إلى منشئي نمط الحياة - الذين يشاركون الروتين اليومي ونصائح التصميم ومجموعات المكياج والإعدادات المنزلية - الذين أصبحوا بهدوء لاعبين رئيسيين في كيفية اكتشاف الناس وشرائهم. كما يشمل ذلك أيضًا بائعي TikTok والعلامات التجارية الأولى على Instagram والمحررين وراء الكواليس والبريد المستقل - وهي فئة متنامية تبني أعمالًا كاملة من هواتفهم. معًا، يعيدون تشكيل رحلة البيع بالتجزئة من الاكتشاف إلى الدفع، وغالبًا دون أن تطأ أقدامهم المتجر على الإطلاق. تقول مير (مو) موريس، الرئيسة التنفيذية لشركة Morris Global Consulting، وهي شركة لها مكاتب في دبي ودبلن وشنتشن: "يريد الجيل Z في الإمارات العربية المتحدة إشباعًا فوريًا: يكتشفون منتجًا على TikTok أو IG Reels ويتوقعون شرائه ببضع نقرات". وتضيف: "يُحدث المبدعون تغييرًا جذريًا، لا سيما في فئات الجمال والموضة والضيافة والعافية المتخصصة". "المفتاح هو المبدع المناسب - ليس بالضرورة من لديه أكبر عدد من المتابعين، ولكن من يتمتع بمشاركة حقيقية وعالية الثقة ويتوافق مع جماليات العلامة التجارية وقيمها."
من أبرز الأمثلة على مُنشئي المحتوى الذين يُسهمون في هذا التحول في سلوك المُشتري، دنيا الإبراهيم، سعودية مغربية تبلغ من العمر 26 عامًا، والتي أسست منصتها من الصفر بعد انتقالها إلى دبي. بدأت تكتسب زخمًا في المملكة العربية السعودية قبل حوالي أربع سنوات، قبل أن يكتسب مسلسل "الحب أعمى: حبيبي" شهرةً واسعةً بوقت طويل. وبحلول وقت إطلاق برنامج تلفزيون الواقع الشهير على نتفليكس، كانت قد حققت بالفعل قاعدة جماهيرية واسعة.
اليوم، لديها جمهور متزايد يبلغ 1.4 مليون متابع على TikTok، مع أكثر من 10 ملايين إعجاب على مقاطع الفيديو الخاصة بها، بالإضافة إلى 778000 متابع على Instagram وحضور متزايد على Snapchat. تشير إلى مجتمعها المخلص عبر المنصات باسم "Bombas". يقدم محتواها مزيجًا من اختراقات التجميل، و GRWMs (استعد معي)، ومقاطع فيديو التصفيف، وكل ذلك مع القليل من الصدق العفوي، والذي ينقل النصائح للمشاهدين والتي تبدو أكثر صدقًا من عرض المبيعات التقليدي. إذا كان هناك صبغة شعر للترويج لها، فإنها تضع شعرها على المحك. إذا كان هناك غسول وجه جديد لتجربته، فإنها تختبره في مقطع فيديو. إنها تشبه مقاطع الفيديو الخاصة بها بالدردشة على FaceTime مع أفضل صديقة، حيث كانت تروج بشكل عرضي لمنتجات التجميل المفضلة لديها أو تشارك ملابس رياضية جديدة تقسم بها.
قبل مسيرتها الإبداعية، درست آل إبراهيم الأدب الفرنسي والفلسفة والتاريخ. لكن بعد انتقالها إلى دبي، اتخذت منعطفًا جذريًا. قالت: "تخليتُ عن نمط حياة مترف في السعودية من أجل حريتي. لذا، عندما جئتُ إلى هنا... كان عليّ أن أبدأ حياتي من الصفر".
كانت أولى فيديوهاتها على يوتيوب باللغة الفرنسية. تتذكر قائلةً: "لم أكن أعبّر عن نفسي تمامًا أمام الكاميرا، فقد أردتُ أن يكون كل شيء مثاليًا، وهو ما لم يُفلح في النهاية لأنه كان مثاليًا للغاية". "أدركتُ أن الناس لا يُحبّون الكمال حقًا". كان عليها أن تُحوّل عمدًا نحو محتوى أكثر جاذبية. عندما بدأت بالنشر على إنستغرام، واجهت قلقها الاجتماعي ودفعت نفسها تدريجيًا للتصوير في الأماكن العامة. تقول آل إبراهيم: "كنتُ خجولة جدًا. لكن مع مرور الوقت، تحدّيت نفسي كل يوم لأمسك الكاميرا، وأخرج إلى الأماكن العامة، وأبدأ بتصوير أي شيء". "رأيتُ أشخاصًا آخرين يشاركون حياتهم وفكّرتُ - لماذا لا أفعل ذلك أيضًا؟"
لم يزد عدد متابعيها بين ليلة وضحاها. وتضيف: "كنتُ مُثابرة للغاية. لقد طوّرتُ هذا المجتمع من خلال كوني على طبيعتي، مُثابرة، مُبتعدةً عن الكسل، مُساعدةً في الأيام التي لا أشعر فيها بالرغبة في العمل".
الحب أعمى: لم يكن مسلسل "حبيبي" نقطة البداية، ولكنه ساهم في تعزيز حضورها. كانت الأضواء مسلطة عليها بالفعل، لكن البرنامج زادها تألقًا. عرّفتها نجومية تلفزيون الواقع على جمهور أوسع، وجذبت المزيد من الناس إلى دائرة بومبا.
سرعان ما تُرجمت هذه الرؤية المتزايدة إلى عمل العلامة التجارية. في حملة إنتاج راقية لبرايمر Face Glue من NYX، فعلت أكثر من مجرد ظهور قصير. ظهر الإعلان، المصمم على غرار محاكاة ساخرة لتلفزيون الواقع، في حفل عشاء فوضوي مع خمسة آخرين، من بينهم نجمة Dubai Bling صفاء صديقي. عندما أسقط نادل صينيته وأشعل النار في الطاولة عن طريق الخطأ، ألقت صفاء كوبًا من الماء على دنيا - من المفترض أن تساعد، لكن الأمر بدا أشبه بلحظة عشاء مشبوهة. قالت دنيا بوجه جامد: "هذه ليست دراما، لقد غادرت بصدمة". ثم انطلق إنذار الحريق، وهبطت الرشاشات، وبدأ مكياج دنيا في الذوبان. بقيت صفاء، التي كانت تضع برايمر NYX المقاوم للماء، خالية من العيوب. كان الأمر برمته سخيفًا ودراميًا وواعيًا تمامًا - وانحنت دنيا عليه بسهولة تامة.
تسري هذه الطاقة العفوية نفسها عبر أعمال العلامة التجارية الأوسع نطاقًا للإبراهيم، والتي تمتد إلى العناية بالبشرة والأزياء والعافية. في أحد الأيام، كانت تشرح فوائد جل الماء هيدرو بوست من نيوتروجينا في مرآة حمامها. وفي اليوم التالي، كانت في فعالية لولوليمون في سيتي ووك، وتصور نفسها أثناء جلسة بيلاتيس. لكن محتواها ليس كله حملات وترويج للمنتجات. بين المنشورات المدفوعة توجد لحظات من حياتها الحقيقية - رحلة فتيات إلى مصر مع الأهرامات في الخلفية، ورحلة دراجة نارية في بالي، وقهوة في دبي. إنها تطمس الخط الفاصل بين نمط الحياة والإعلان - وهذا المزج هو الاستراتيجية، كما تقول، للحفاظ على تفاعل الجمهور العالمي. تقول الإبراهيم: "الآن، أحصل على جمهور ضخم جدًا في البرازيل. وهو أمر، كما تعلمون، جنوني"، مضيفة أنها لم تتخيل أبدًا أن محتواها سيتردد صداه في أماكن بعيدة جدًا عن الوطن.
لكن الظهور لا يكفي لتغطية التكاليف، بل الربح هو ما يفعل. وبالنسبة لدنيا، لم يكن تحويل منصتها إلى مشروع تجاري أمرًا سهلاً أو سهلاً. تقول: "لكل شيء ثمن"، موضحةً أنها تعاونت في البداية مع علامات تجارية مجانًا لمجرد بناء اسم لنفسها في الإمارات العربية المتحدة. عندما بدأت العلامات التجارية بالتواصل معها - غالبًا من خلال وكالات - بدأت بتحديد أسعار واضحة بناءً على نوع المحتوى والمنتجات التي تريدها. تقول: "هكذا تسير الأمور. أحصل على نصيبي، والوكالة تحصل على عمولتها".
اليوم، تدير أعمالها الخاصة: تتفاوض على الأسعار، وتنتج المحتوى، وتدير شراكات طويلة الأمد مع العلامات التجارية بمفردها. يأتي دخلها من مزيج من صفقات الحملات الإعلانية، والظهور المدفوع، والعقود المستمرة، معظمها على تيك توك وإنستغرام - مع أنها تشير إلى أن سناب شات يدفع أفضل من خلال برنامج Spotlight. لا تستخدم روابط التسويق بالعمولة أو متجر تيك توك كثيرًا، مفضلةً التركيز على تعاونات العلامات التجارية التي تتيح لها الحفاظ على سيطرتها الإبداعية. وهي حريصة على اختيار من تعمل معهم: فقد رفضت صفقات لا تتوافق مع قيمها، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالكحول أو أي شيء يتعارض مع خلفيتها السعودية.
تشرح دنيا أن المقاييس تتجاوز الإعجابات والمشاهدات. تستخدم العديد من العلامات التجارية منصات مخصصة لتتبع الطلبات من منشوراتها. في الوقت نفسه، تتتبع دنيا النجاح من خلال ردود فعل مجتمعها. تقول: "بالأمس فقط، راسلتني فتاة تخبرني أن لديها فعالية قادمة ولم تجد أحمر الشفاه المناسب - إلى أن رأت منشوري وهرعت لشرائه".
في حين أن العلاقات بين المبدعين والمستهلكين غالبًا ما تنمو مع مرور الوقت وبشكل طبيعي، فإن صعود التجارة القائمة على المحتوى في الإمارات العربية المتحدة يحظى أيضًا بدعم مؤسسي كبير. في يناير، استضافت دبي قمة المليار متابع، وهي واحدة من أكبر التجمعات العالمية للمبدعين الرقميين، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة. أطلقت القمة حاضنة المبدعين الإعلامية "كريتورز إتش كيو"، وأعلنت عن صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم المواهب المحلية - في إشارة إلى أن الدولة تعتبر المبدعين قوة اقتصادية حقيقية.
في وقت سابق من هذا العام، شاركت تاتوم جريج، رئيسة قسم المؤثرين في وكالة Bees & Honey في دبي، توقعاتها على لينكدإن قائلةً: "كانت دبي على وشك أن تصبح أنجح مركز تسويقي للمبدعين في العالم". وأشارت إلى بياناتٍ مُلفتة، إذ يستخدم أكثر من 98% من سكان الإمارات منصات التواصل الاجتماعي يوميًا، ويقضي الناس هنا وقتًا أطول بنسبة 50% على الإنترنت مقارنةً بالمستخدمين العالميين. وكان إطلاق Creators HQ بمثابة الكرزة المُضاف إلى هذه المنظومة التفاعلية التسويقية عالية الأداء.
لكن هذا الزخم يأتي الآن مع التنظيم. ففي الشهر الماضي، أصدرت الإمارات العربية المتحدة قانونًا إعلاميًا جديدًا يُلزم المؤثرين بالحصول على ترخيص إعلامي من مكتب تنظيم الإعلام لإجراء شراكات مدفوعة الأجر. تُضفي هذه الخطوة طابعًا رسميًا على هذا القطاع وتمنح المبدعين مزيدًا من الشرعية. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات باهظة.
مع ذلك، لا يزال جاذبية التسويق المؤثر تتزايد، وهذا التحول في سلوك المستهلك هو ما يجعل المبدعين مثل آل إبراهيم قيّمين للغاية للعلامات التجارية. ووفقًا لتاكي، فإن أكثر من ثلاثة أرباع جيل إكس وجيل الألفية في المنطقة يقولون إنهم أكثر عرضة لاكتشاف علامات تجارية جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتضيف: "هذا النوع من التحول في أنماط الاكتشاف يدفع الشركات إلى إعادة النظر في كيفية وصولها إلى جمهورها والتفاعل معه بطريقة تبدو ملائمة وفورية".
تُظهر بيانات PwC أن 85% من المستهلكين في المنطقة يقولون إنهم يتأثرون بالإعلانات المخصصة على منصات التواصل الاجتماعي، متجاوزين بذلك بكثير المتوسط العالمي البالغ 72%. وبينما يبني مبدعون مثل آل إبراهيم الثقة ويزيدون عدد الزيارات عبر هذه القنوات، فإنهم لا يسهمون فقط في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية، بل يُسهمون أيضًا في زخم التجارة الإلكترونية في المنطقة، وبشكل متزايد، في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجزئة. ويتفق موريس قائلاً: "الفيديوهات القصيرة هي السائدة. وتُقدم Reels وTikTok أعلى مستويات التفاعل والمشاركة".
بالطبع، كأي صناعة سريعة النمو، يصاحب اقتصاد المبدعين بعض المحاذير. فالاكتشاف الذي يقوده المبدعون ليس بلا حدود. وكما تشير تاكي، "يتفاعل المستهلكون بوضوح مع المبدعين، لكنهم حذرون أيضًا". قد يجذب المؤثرون الاهتمام الأولي، لكن الجمهور لا يزال يبحث عن التحقق - سواء من خلال تقييمات الأقران، أو التناقل الشفهي، أو المنصات الموثوقة. الاكتشاف ليس سوى البداية. وتضيف: "لا يزال من الضروري كسب الثقة"، مشددةً على أن الأثر طويل المدى لتجارة التجزئة القائمة على المحتوى لا يتوقف فقط على الظهور، بل على الشفافية والاتساق.
وينطبق هذا الحذر بشكل خاص على صناعة السلع الفاخرة.
ترى فيليبا كينيدي، خبيرة استراتيجيات العلامات التجارية التي عملت مع علامات تجارية مرموقة مثل YSL Beauty وLoewe وViktor & Rolf، أن سوق المبدعين في الإمارات العربية المتحدة مؤثر، ولكنه لا يزال في طور النضج، لا سيما في قطاع المنتجات الفاخرة. وتقول: "يُنظر إليهم في الإمارات بشكل رئيسي على أنهم عوامل جذب للعلامات التجارية". وتضيف: "لكن ثمة تحولًا قادمًا. أعرف شركات مقرها لندن تتطلع إلى الإمارات، وأعرف كيفية تطبيق استراتيجيات لزيادة الإيرادات هنا. هناك فجوات واضحة في السوق يمكن تطبيقها بسهولة، لذا فإن حدوث هذا التحول مسألة وقت".
في حين أثبت المبدعون هنا جدارتهم في تعزيز الوعي، تشير كينيدي إلى أن قطاع السلع الفاخرة لا يزال يتعامل بحذر مع التسويق المؤثر - مع قلة الشراكات القائمة على الأداء وضعف التكامل عبر مسار المبيعات مقارنةً بأسواق مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وتضيف أن هذا الوضع سيتغير على الأرجح، حيث تبدأ العلامات التجارية في المطالبة بتأثير ملموس يتجاوز حدود إمكانياتها.
بينما لا يزال قطاع الرفاهية يلحق بالركب، خارجه - وخاصةً في مجال التجميل - يزداد التأثير المباشر لشراكات منشئي المحتوى وضوحًا، مما يُحقق نتائج ملموسة في قطاع التجزئة. تُشير موريس إلى إطلاق فنتي بيوتي في سيفورا الشرق الأوسط، والذي ضمّ مبدعين عربًا مثل نور ستارز وخبراء تجميل إقليميين، كنقطة تحول. وتقول: "لقد حقق مبيعات قياسية وغير مفهوم سيفورا كوجهة للشمولية والتميز". وتضيف موريس أن العلامات التجارية المحلية مثل "ذا غيفينغ موفمنت" تستعين أيضًا بالمبدعين لتوسيع نطاق رسائل الاستدامة، "مما يُعزز كلاً من الانطباع العام والمبيعات الفعلية في الإمارات العربية المتحدة".
تضيف كينيدي أنها تعتقد أن التنوع السكاني الكبير في الإمارات العربية المتحدة يمنحها مجالًا إبداعيًا أوسع في حملات الرفاهية. وتقول: "تُعدّ الإمارات سوقًا مثيرة للاهتمام حقًا لهذا، إذ لا تزال مساحات التجزئة جديدة نسبيًا مقارنةً بالأسواق العالمية الأخرى". وتضيف أن نسبة كبيرة من السكان تضم وافدين، لذا يتطلع الناس إلى المبدعين الذين يتفاعلون معهم أكثر من غيرهم، بدلًا من الإعلانات التقليدية، مثل اللوحات الإعلانية. في عالم الرفاهية، يُتيح هذا الأمر فرصًا ومخاطر في آنٍ واحد: إذ يُمكن للمبدعين إضفاء طابع إنساني على العلامات التجارية الراقية، لكن الإفراط في الظهور يُهدد بتآكل الحصرية. في دار أزياء مثل برادا بيوتي، التي تجمع بين الفخامة والطابع المرح، يجب على المبدعين "تجسيد هوية الدار" بالكامل، كما تقول. "الإفراط في الإنتاج يُضعف من قيمتها التجارية، والقلة منه تُفقِد الرؤية".
بينما تُقرّ كينيدي بقدرة المبدعين على تحقيق ارتفاعات ملحوظة في مبيعات المنتجات، وخاصةً في مجال التجميل، إلا أن هذه النتائج ليست متسقة على جميع الأصعدة. وتُوضّح قائلةً: "هناك بعض المبدعين عبر الإنترنت الذين يستطيعون بيع كميات كبيرة من فئة مُحددة من المنتجات، مثل العطور أو مُحددات العيون أو أحمر الشفاه. لكن هذا ليس مُتسقًا ولا يُمكن الاعتماد عليه في تحقيق المبيعات".
بدأت الشركات الإقليمية الرائدة تتجاوز الحملات التي تركز على الظهور، وتتجه نحو استراتيجيات تحقق نتائج ملموسة. ووفقًا لموريس، تستثمر مجموعات مثل شلهوب والطاير في مسارات تحويل يقودها منشئو المحتوى، حيث تتتبع مقاييس مثل عدد زوار المتاجر، واسترداد القسائم، ومواعيد التسوق الخاصة المحجوزة عبر روابط المؤثرين.
مع ذلك، لا تزال العديد من العلامات التجارية الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة تُركز على الوعي أكثر من تحويل العملاء، وهو قيدٌ تُشكّله العقبات الهيكلية. فقيود الترخيص، والبنية التحتية المحدودة للتجارة الإلكترونية، وهيمنة شركاء الامتياز مثل الطاير والفطيم، لا تزال تُعيق استراتيجيات البيع المباشر للمستهلك، وتُحدّ من الوصول إلى بيانات الأداء.
في حين أن هناك بالتأكيد المزيد من العوائق أمام دخول مجال إنشاء المحتوى عندما يتعلق الأمر بالرفاهية، فإن التحدي الآخر الذي يُشعر به على نطاق واسع هو العبء النفسي لكونك منشئ محتوى. مع تزايد ظهور آل إبراهيم، ازداد التدقيق. تقول آل إبراهيم: "هناك جانب نفسي للأمر - عليك حماية صحتك العقلية بضعف ما يفعله شخص ليس مؤثرًا". "أنت تعرض نفسك لانتقادات من أشخاص لم يجلسوا معك حتى لتناول القهوة." بعد ظهورها في برنامج Love Is Blind: Habibi، وجدت نفسها غارقة في موجة سلبية عبر الإنترنت. تعترف قائلة: "لقد تعاملت مع الأمر بشكل خاطئ". "كنت أذهب إلى البودكاست والمقابلات، محاولةً إثبات أنني شخص جيد. لكن هذا أكبر خطأ يمكنك ارتكابه - إذا كنت شخصًا جيدًا، فلست مضطرًا للخروج والصراخ على كل سطح."
مع ذلك، تُدرك آل إبراهيم أن عملها كمُنشئة محتوى متفرغة لن يدوم طويلًا. فهي تُفكّر مُسبقًا في المُستقبل - الادخار، والاستثمار، والتخطيط لشيءٍ أكثر ديمومة. قالت: "إن بناء اسمٍ ما هو أمرٌ ذكي"، مُشيرةً إلى نجاح مُؤثرين آخرين في إطلاق أعمالهم التجارية انطلاقًا من منصاتهم. كما أنها مُنجذبةٌ إلى التمثيل، وهو أمرٌ لطالما رغبت في مُمارسته. تقول بحماس: "ربما سأشارك في فيلمٍ خاص بي يومًا ما". لأن "وسائل التواصل الاجتماعي ليست أبدية"، على حدّ تعبيرها.