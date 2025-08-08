العلامات الراقية تتبنّى قوة المؤثرين: توجهات تسويقية جديدة

تسري هذه الطاقة العفوية نفسها عبر أعمال العلامة التجارية الأوسع نطاقًا للإبراهيم، والتي تمتد إلى العناية بالبشرة والأزياء والعافية. في أحد الأيام، كانت تشرح فوائد جل الماء هيدرو بوست من نيوتروجينا في مرآة حمامها. وفي اليوم التالي، كانت في فعالية لولوليمون في سيتي ووك، وتصور نفسها أثناء جلسة بيلاتيس. لكن محتواها ليس كله حملات وترويج للمنتجات. بين المنشورات المدفوعة توجد لحظات من حياتها الحقيقية - رحلة فتيات إلى مصر مع الأهرامات في الخلفية، ورحلة دراجة نارية في بالي، وقهوة في دبي. إنها تطمس الخط الفاصل بين نمط الحياة والإعلان - وهذا المزج هو الاستراتيجية، كما تقول، للحفاظ على تفاعل الجمهور العالمي. تقول الإبراهيم: "الآن، أحصل على جمهور ضخم جدًا في البرازيل. وهو أمر، كما تعلمون، جنوني"، مضيفة أنها لم تتخيل أبدًا أن محتواها سيتردد صداه في أماكن بعيدة جدًا عن الوطن.