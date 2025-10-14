العلاقات الاجتماعية سر العمر الطويل

تساهم علاقاتنا في الصحة وطول العمر بعدة طرق أساسية: فهي توفر الدعم العاطفي، والتحفيز الذهني، والرعاية في أوقات الأزمات، والدافع لتبني عادات صحية أفضل. إذا كانت علاقاتك الحالية تحقق هذه الجوانب الأربعة، فأنت على الأرجح في وضع جيد. أما إذا كنت تفتقر إلى واحد أو اثنين منها، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في شبكتك الاجتماعية.