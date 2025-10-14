العلاقات الاجتماعية سر العمر الطويل

تمت دراسة الروابط الاجتماعية وطول العمر بشكل واسع، ما قد يجعل بعض الانطوائيين يشعرون وكأن مصيرهم محكوم بالفشل. فالأشخاص الذين تربطهم علاقات قوية يعيشون عادةً لفترة أطول، و"الكبار الخارقون" أي كبار السن الذين يحتفظون بقدرات ذاكرة تعادل من هم أصغر منهم بعشرين عاماً يميلون لأن يكونوا منفتحين واجتماعيين أكثر. وعلى النقيض من ذلك، فإن الشعور بالوحدة المزمن يزيد من خطر التدهور المعرفي وحتى الوفاة المبكرة.
لكن الخبراء يقولون إن الأمر لا يتطلب قدراً كبيراً من الاختلاط الاجتماعي للحصول على فوائد طول العمر كما قد يظن البعض، فالقليل من العلاقات الوثيقة وبعض الأنشطة اليومية التي تسهل التواصل مع العالم الخارجي قد تكفي. المسألة لا تتعلق بعدد العلاقات بقدر ما تتعلق بما تقدمه لك تلك العلاقات.
بمعنى آخر، لا يحتاج الانطوائيون إلى أن يكونوا محور الاهتمام في كل مناسبة اجتماعية ليعيشوا حياة طويلة وصحية.
تساهم علاقاتنا في الصحة وطول العمر بعدة طرق أساسية: فهي توفر الدعم العاطفي، والتحفيز الذهني، والرعاية في أوقات الأزمات، والدافع لتبني عادات صحية أفضل. إذا كانت علاقاتك الحالية تحقق هذه الجوانب الأربعة، فأنت على الأرجح في وضع جيد. أما إذا كنت تفتقر إلى واحد أو اثنين منها، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في شبكتك الاجتماعية.
ليس الجميع بحاجة إلى "القدر نفسه من الأنشطة الاجتماعية"، كما قال الدكتور أشوين كوتوال، الأستاذ المساعد في الطب والمتخصص في طب الشيخوخة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو. وأضاف: "لكن الحصول على بعض النشاط الاجتماعي أمر مهم".
1. الدعم العاطفي
يأتي الدعم العاطفي عادة من عدد قليل من الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة. يجب أن تشعر بالراحة في الت confide بهم ومناقشة القضايا أو المعضلات المهمة معهم.
عندما يشعر الناس بالوحدة، فإن ما يفتقدونه غالباً هو هذا الدعم العاطفي، كما أوضح كوتوال. ويمكن أن يكون لهذا الشعور تأثير سلبي على الصحة.
يعتقد الخبراء أن أحد الأسباب الأساسية التي تجعل الوحدة مضرة هو كونها تجربة مرهقة بطبيعتها. فالتوتر يسبب الالتهاب، وإذا ظل الشخص وحيداً لفترات طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب مزمن. وعلى المدى الطويل، يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والخرف وغيرها من الأمراض.
2. الدعم العملي
الأشخاص الذين يقدمون الدعم العاطفي غالباً ما يكونون أنفسهم من يجعلون حياتك اليومية أكثر سهولة، كأن يقدموا لك توصيلة إلى المطار أو يحضروا لك وجبة عندما تمرض. وتصبح هذه الشبكة أكثر أهمية عند مواجهة مشكلات أكبر، مثل فقدان الوظيفة أو تشخيص مرض خطير.
من سيستجيب لك في الأزمات؟ من سيكون موجوداً لمساعدتك إذا ساءت الأمور؟" هكذا تساءل كين ستيرن، مؤلف كتاب "Healthy to 100" الذي يتناول كيف تؤثر الروابط الاجتماعية في طول العمر.
ووفقاً لجوليان هولت-لونستاد، أستاذة علم النفس وعلم الأعصاب في جامعة بريغهام يونغ، فإن وجود أربع إلى ست علاقات وثيقة هو عدد مناسب يُنصح به. فبهذه الطريقة، لا تكون معتمداً بشدة على شخص واحد فقط.
3. العادات الصحية
يمكن لعلاقاتنا أن تحفزنا أيضاً على الاعتناء بصحتنا الجسدية بشكل أفضل. إذ تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون شبكات اجتماعية داعمة هم أكثر ميلاً لممارسة الرياضة وتناول طعام صحي والالتزام بالمواعيد الطبية وتناول الأدوية الموصوفة.
بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يلعب الزوج أو الأبناء البالغون هذا الدور التحفيزي؛ بينما قد يكون لدى آخرين مجموعة مشي أو شريك في التمارين يساعدهم على الالتزام.
وقد يأتي الدافع ليكون المرء أكثر صحة من داخله أيضاً، كما قال كوتوال. فعندما تهتم بروابطك الاجتماعية، "ترغب في القيام بأشياء تحسن صحتك لتتمكن من الاستمرار في التفاعل"، مضيفاً: "أنت تُظهر قيمة تلك العلاقات من خلال الاعتناء بنفسك."
4. التحفيز الذهني
الفوائد السابقة تعتمد غالباً على الأصدقاء والعائلة. لكن عندما يتعلق الأمر بالتحفيز الذهني، ينصح الخبراء بالنظر خارج نطاق المنزل أو الدائرة القريبة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المحادثات مع الغرباء أو المعارف السطحيين قد تتطلب جهداً معرفياً أكبر منك.
"مع علاقاتك المقربة يمكنك الحديث تقريباً برموز"، كما قالت كارين فينغرمَن، أستاذة قسم التنمية البشرية وعلوم الأسرة في جامعة تكساس في أوستن. وأضافت: "يمكنني أن أقول لزوجي، ‘هل تتذكر ذلك العشاء في باريس؟’ فيجيبني، ‘يا إلهي نعم، الحلزون’"
وتابعت: "أما إذا أردت إجراء هذه المحادثة معك، فسأحتاج لاستخدام لغة أكثر وتفصيل أكبر، وأنت بدورك تحتاج لبذل جهد أكثر لفهمها."
وقال ستيرن: المحادثات العابرة التي تجريها في متجر البقالة، أو أثناء التنقل في المترو، أو في مقهى الحي، يمكن أن توفر هذا النوع من التحفيز وتكون مفيدة للصحة.
وبالطبع، فإن التجربة الذاتية للفرد مع حياته الاجتماعية أمر مهم. فإذا لم يشعر الشخص بالوحدة، حتى وإن كان يعيش بمفرده، فلن يعاني من استجابة توتر ضارة، كما أوضح كوتوال.
لكن لا تجعل هذا مبرراً للبقاء في المنزل. تقول هولت-لونستاد: "أعتقد أن هناك انطباعاً خاطئاً بأن الشخص لمجرد أنه انطوائي لا يحتاج إلى قدر كبير من التواصل."
بدلاً من ذلك، نصحت بالتركيز على التفاعل الاجتماعي في السياق الذي يشعر فيه المرء بالراحة، "بدلاً من عدم التفاعل على الإطلاق."
