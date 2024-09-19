العلاج بالماء: رحلة إلى الشفاء الجسدي والروحي

منذ العصور القديمة، احتُفي بالماء لخصائصه العلاجية والشفائية. في مختلف الثقافات، مثل المصرية واليونانية والرومانية والآسيوية، كان الماء يُبجل كمصدر للتطهير والشفاء. كان الناس يسافرون إلى أماكن نائية للاستحمام أو الشرب من ينابيع الجبال أو الآبار أو الأنهار المقدسة، معتقدين أن الماء النقي يحمل طاقات خاصة قادرة على شفاء الجسد والروح.

يعتقد الكثيرون أن الماء يمكن أن يسحب الطاقة السلبية ويوفر فوائد طبية عديدة. وحتى في حياتنا الحديثة، نستمد من هذه التقاليد القديمة وندمج الصفات المهدئة للماء في روتيننا اليومي. بعد يوم طويل، من لا يستمتع بالاستحمام الدافئ، ربما مع أملاح "إبسوم"، لتهدئة العقل واسترخاء الجسم؟