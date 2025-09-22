العلاج باللعب: ألوان ودمى تشفي جراح الطفولة

وفي دورة تدريبية متخصصة حول برنامج "العلاج باللعب" نظمتها المؤسسة يوم الاثنين، قالت الدكتورة غنيمة البحري، مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة، لصحيفة "خليج تايمز": "اللعب هو اللغة التي يتحدث بها جميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم أو تجاربهم. ومن خلاله يمكن للطفل التعبير عن مشاعره ومواجهة الصدمات بأمان وراحة، بعيداً عن التوتر الذي تسببه الأسئلة المباشرة".