العلاج باللعب: ألوان ودمى تشفي جراح الطفولة

تخيل طفلاً يتم التحقيق معه بعد تعرضه للإساءة، محاطاً بأسئلة مباشرة حول تجارب مؤلمة، فيصاب بالارتباك أو يلتزم الصمت. والآن تخيل نفس الطفل وهو يلعب بحرية باستخدام المكعبات أو الألوان أو الدمى ليروي قصته ويجد حلولاً لمشكلاته. إن العلاج باللعب هو برنامج أطلقته "مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال" عام 2010 كبديل مبتكر للعلاجات التقليدية.
وفي دورة تدريبية متخصصة حول برنامج "العلاج باللعب" نظمتها المؤسسة يوم الاثنين، قالت الدكتورة غنيمة البحري، مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة، لصحيفة "خليج تايمز": "اللعب هو اللغة التي يتحدث بها جميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم أو تجاربهم. ومن خلاله يمكن للطفل التعبير عن مشاعره ومواجهة الصدمات بأمان وراحة، بعيداً عن التوتر الذي تسببه الأسئلة المباشرة".
وأوضحت الدكتورة البحري أن المؤسسة أنشأت غرفة علاج مُصممة بعناية لتوفر للطفل وسائل متعددة للتعبير. وأضافت: "لدينا زوايا للرمل والماء، وأخرى للألوان والطين، فضلاً عن زوايا للدراما واللعب التمثيلي باستخدام الأقنعة والأزياء، وكذلك أدوات منزلية وحيوانات ووسائل نقل. هذه الزوايا ليست مخصصة للعب فقط، بل تُعد أدوات تعبير رمزية تساعد الطفل على تذكر التجارب وابتكار حلول بديلة بشكل مستقل".
يستهدف البرنامج الأطفال بين سن 3 و13 عاماً. وأضافت أن البرنامج أثبت فعاليته من خلال قصص مؤثرة: "أحد الأطفال، على سبيل المثال، كان يملأ أوراقه باللون الأسود فقط في الجلسات الأولى، ثم بدأ تدريجياً بإضافة الألوان والزهور والمنازل. وقد عكس ذلك تقدمه المباشر نحو التعافي."
وأكدت الدكتورة البحري أن البرنامج أحدث فرقاً ملموساً في حياة الأطفال: "لاحظنا انخفاضاً واضحاً في مشكلات مثل فرط النشاط، وصعوبات التركيز، والتحديات التعليمية. كما أن أطفالاً كان متوقعاً تحويلهم إلى صفوف التعليم الخاص تمكنوا من الاستمرار في التعليم العادي بعد خضوعهم للعلاج باللعب."
التعبير غير المباشر: يستطيع الطفل التعبير عن تجاربه المؤلمة من خلال اللعب الرمزي (على سبيل المثال، استخدام الدمى لتمثيل أفراد الأسرة، الرسم للتعبير عن المشاعر، استخدام الرمل والماء لتصور السيناريوهات).
التعافي وحل المشكلات: يساعد العلاج باللعب الطفل على التعافي وفهم التجارب وتعلم كيفية حماية نفسه والتعبير عن المشاعر وتطوير المرونة النفسية والقدرة على التكيف.
تفاعلية ومريحة: تستغرق الجلسات وقتًا أطول ولكنها أكثر أمانًا للصحة العقلية للطفل وتوفر معلومات أعمق وأكثر تفصيلاً بشكل مريح وبدون ضغط.
"بعض الأطفال يطلبون ألعاباً مشابهة لممارستها في المنزل، ما يدل على نجاح التجربة ورغبتهم في تعميمها".
تعتمد الاستجابة على عمر الطفل وشدة حالة الإساءة. وتظهر التحسينات التدريجية عادة بعد 4–5 جلسات (مثل بدء انفتاح الطفل ومشاركته).
وقالت: "في الحالات البسيطة، تظهر النتائج بعد نحو 12 جلسة. أما في الحالات المعقدة، التي تشمل إساءات مستمرة أو مركبة، فقد يستغرق التعافي والتأقلم سنوات."
ويمتد العلاج ليشمل أسرة الطفل أيضاً: "بعد كل جلسة، نزود الأهل بقائمة ألعاب وأنشطة لممارستها في المنزل. هذه الخطوات الصغيرة تساعد في خلق بيئة آمنة وداعمة، وتسرّع من تعافي الطفل"، أضافت البحري.
كما أشارت إلى أنه مع انتشار الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا، يجب التكيف: "يمكن تحويل اللعب الفردي الإلكتروني إلى لعب جماعي (مثل التحديات الأسرية) مع فتح النقاش لتعزيز المهارات المعرفية والاجتماعية."
انعقد برنامج "العلاج باللعب" بين 22 و24 سبتمبر، بمشاركة 17 شخصاً من قطاعات قانونية وصحية وتعليمية واجتماعية وإنسانية وشرطية، إضافة إلى مجالات الرعاية والدعم على مستوى الدولة.
سألت صحيفة خليج تايمز المشاركين عن رأيهم في التدريب:
قالت لطيفة ناصر النعيمي، الأخصائية النفسية في "هيئة رعاية الأسرة"، ولديها أكثر من سبع سنوات خبرة في الرعاية النفسية للأطفال والبالغين وخاصة الذين يمرون بضغوطات: إنها تقوم بالتقييمات، وتحديد الاحتياجات الفردية، ووضع خطط العلاج لدعم الصحة النفسية. وأحد أدواتها الفعالة تحليل الرسومات الذي يكشف عن مخاوف ومشاعر قد لا يعبر عنها الطفل شفهياً. وأعطت مثالاً: "قد يبدو الطفل طبيعياً للبالغين، ولكن رسوماته قد تُظهر مخاوف من التنمر أو قضايا أخرى." وأكدت أن تدريب "العلاج باللعب" يساعد على اكتساب معرفة أعمق بالمشكلات الكامنة التي يواجهها هؤلاء الأطفال.
وقالت آمال الفلاسي، الأخصائية النفسية في الإدارة العامة للهوية والجنسية: "دوري يجمع بين التوعية الجماعية والإرشاد الفردي للموظفين في مختلف القطاعات."
وأضافت: "أجري جلسات حول موضوعات مختلفة لمساعدة الأفراد الذين يواجهون ضغوطاً أو صعوبات، وأساعدهم على التعرف على مشاعرهم وتطوير استراتيجيات للتأقلم، مع إحالتهم إلى الدعم المتخصص إذا لزم الأمر. ويُعلّمنا البرنامج تقنيات لتخفيف الضغط يمكن تكييفها للأطفال والآباء على حد سواء."
وقالت دانه علي أهلي، من شرطة دبي – حماية الطفل: "تشمل مسؤولياتنا استقبال البلاغات والعمل مع الطفل والأسرة. نقوم بمقابلات مباشرة مع الأطفال، ونجتمع مع الأهل عند الحاجة خاصة إذا تأثرت حالتهم النفسية."
وأضافت: "يساعدنا هذا البرنامج على فهم ما يمر به الطفل دون الحاجة إلى الكلام المباشر. فالأطفال الصغار قد لا يعبّرون عن أنفسهم لفظياً؛ والبرنامج يُعلمنا كيف نفهم أفكارهم ومشاعرهم ورسائلهم دون أن يقولوا ذلك مباشرة."
وقالت حليمة حمد، من وزارة التربية والتعليم – قسم الدمج: "نُجري تقييمات للأطفال من أصحاب الهمم لدمجهم في المدارس، كما نتابع الطلاب العاديين الذين لديهم مشكلات سلوكية، كل ذلك بموافقة الأهل. وكان التدريب مفيداً؛ فقد ساعدنا على اكتشاف مشكلات الطفل وعلاجها عبر اللعب. ومن خلال مراقبة اللعب أو الرسم، يمكننا التعرف على المشكلات أو الاضطرابات، وهو جانب مهم من العلاج."
وقالت شيخة المنصوري، المديرة العامة بالإنابة للمؤسسة، لصحيفة "خليج تايمز": "كانت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال من أوائل الجهات التي اعتمدت العلاج باللعب، وقد لاحظنا كيف يساعد الأطفال على استعادة القدرة على التكيف والعودة إلى التعبير عن الذات بعد الصدمات."
وأضافت أن دورة العلاج باللعب ضرورية لمساعدة الأطفال على التعبير عن مشاعرهم والتغلب على الصدمات. فبالأدوات والأساليب المناسبة يمكن للأخصائيين أن يكونوا أكثر فعالية. ويوفر البرنامج جانباً نظرياً وتطبيقياً عملياً، ما يزوّد المشاركين بالقدرة على تصميم وتنفيذ استراتيجيات العلاج باللعب ضمن خطط العلاج.