الضغوط الرقمية وتأثير "التواصل الاجتماعي" على الصحة النفسية

في هذه الحالة، يصبح الفصل الصحي مهمًا عندما يكون الألم العالمي متواصلاً بلا توقف. أي اختيار الأوقات والطريقة للتواصل مع الأخبار. تحديد اللحظات التي تتمتع فيها بأكبر قدر من القدرة على التحمّل، وانتقاء الأوقات التي لا تكون فيها مرهقًا أو مضغوطًا بالفعل بأعباء الحياة اليومية. إضافةً إلى ذلك، يستلزم الأمر الحذر في اختيار مصادر الأخبار، لتجنّب تلقّي المعلومات عبر تمرير عابر لمقاطع وصور رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي.