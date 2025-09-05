الضغوط الرقمية وتأثير "التواصل الاجتماعي" على الصحة النفسية

"أستيقظ، أفتح حاسوبي المحمول، أنضم إلى الاجتماعات، أقلق بشأن المواعيد النهائية. وللأسف، أؤدي دوري في هذه المسرحية المسماة "الحياة الطبيعية". لكن في الأثناء، أُمرر الشاشة. في ثوانٍ، يظهر أمامي مشهَد من بلدي طفل يُسحب من تحت الأنقاض؛ رجل هزيل للغاية بحيث يمكن عدّ أضلاعه واحدة واحدة."
"أُمرر الشاشة مجددًا، دراما لوف آيلاند. فتح صندوق مشتريات للعناية بالبشرة. أفضل أماكن الفطور المتأخر... هذا ما أصبح عليه العالم؛ إبادة جماعية، مجاعة، وموت جماعي اختُزِلَت إلى لحظات عابرة ضمن المحتوى، لتبتلعها الخوارزميات التي تحاول أن تُلهينا مباشرةً بعد أن تُرينا ما لا يُحتمل."
هذه بعض تأملات هزار الكيلاني، مديرة العلاقات العامة (27 عامًا) في منطقة الخليج، التي تصف الإيقاع الصادم للحياة الحديثة: لحظات من معاناة لا تُطاق تتخللها موجات لا تنتهي من الترفيه والتشتيت ومكاسب الدوبامين السريعة.
"ومع استمرار الإبادة الجماعية، تضيق النافذة على واقعنا أكثر فأكثر"، تضيف هزار. "لقد حوّلنا ما لا يُتصوّر إلى ضوضاء في الخلفية. علّمنا أنفسنا كيف نواصل السير والعمل، بينما تُرتكب إبادة جماعية أمام أعيننا. لا أستطيع أن أتوقف عن التساؤل، كيف جعلنا هذا واقعنا؟ وكيف نعيش حياة طبيعية داخله؟"
إذًا، ما تأثير هذا التذبذب المستمر بين المأساة والتفاهة على صحتنا النفسية؟ توضح الدكتورة تارا واين، أخصائية علم النفس السريري والمديرة السريرية لمركز المنارة العربية للصحة النفسية: "هذا التناقض المتعمد هو أساس الاضطراب العاطفي العميق".
"مشاهدة الرعب والمأساة تفعّل الألم العاطفي والغضب الأخلاقي. ومع المحتوى القصير والتمرير السريع، لا يستطيع دماغك معالجة هذه المشاعر قبل أن يُدفع مباشرةً نحو السخيف، مما يزيد ارتباك جهازك العصبي."
النتيجة؟ هذا الحمل الزائد يُفكك إحساس الناس بأنفسهم، ويترك الدماغ عاجزًا عن إيجاد المسارات اللازمة للتأقلم بفعالية. هناك ارتفاع في حالات الصدمة الثانوية، مما يؤدي إلى خواطر اقتحامية، اضطرابات في النوم، وقلق متزايد. كما أصبح الناس أكثر تبلّدًا عاطفيًا تجاه الصدمات، مع ظهور إرهاق التعاطف، والانسحاب العاطفي، ما يقود إلى مزاج منخفض مستمر.
وعندما تقدّم الخوارزميات باستمرار محتوى محفّزًا للدوبامين ممزوجًا بواقع مرعب، ينشأ لدى الكثيرين إحساس بواقع ديستوبي "غير حقيقي".
"في بداية الإبادة الجماعية، كنت أرى الأشياء على الإنترنت وأجد نفسي أبكي يوميًا وأتأثر جدًا"، تقول الكيلاني. "لكن الآن، لم أعد كذلك. أشعر أنني اعتدتُ على صور الموت لأنها تختلط بما هو عابر مثل الجميع. وأصبح الأمر يتطلب صورة صادمة للغاية حتى تُعيدني لوعي أن هذا غير طبيعي. أشعر وكأنني أعيش في محاكاة، كيف تكون هذه حياة حقيقية؟"
تضيف واين أن الناس يستسلمون لشعور زائف بالخفة والخدر. "نتصفح ما هو جدي وما هو سخيف بنفس الاهتمام والتفاعل. هناك شعور عميق بالغربة، والشعور بسوء الفهم، إلى جانب عجزنا عن التعبير عن كيفية تغير وجهات نظرنا بينما تستمر أجزاء من العالم كما لو أن شيئًا لم يتغير."
فكيف يمكن للناس أن يبقوا مطّلعين دون الإضرار بصحتهم النفسية؟ "الوعي والنية هما المفتاح"، تقول الدكتورة وين. "قيمنا هي ما يوجّه سلوكنا، لذلك إذا كان كونك مواطنًا إنسانيًا ناشطًا جزءًا ضروريًا من هويتك، فعليك أن تُنمّي وعيك بقدرتك واحتمالك لرؤية معاناة الآخرين دون أن تنهار بسببها."
في هذه الحالة، يصبح الفصل الصحي مهمًا عندما يكون الألم العالمي متواصلاً بلا توقف. أي اختيار الأوقات والطريقة للتواصل مع الأخبار. تحديد اللحظات التي تتمتع فيها بأكبر قدر من القدرة على التحمّل، وانتقاء الأوقات التي لا تكون فيها مرهقًا أو مضغوطًا بالفعل بأعباء الحياة اليومية. إضافةً إلى ذلك، يستلزم الأمر الحذر في اختيار مصادر الأخبار، لتجنّب تلقّي المعلومات عبر تمرير عابر لمقاطع وصور رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، لا يخلو الحفاظ المتعمّد على الصحة النفسية وسط إبادة جماعية مستمرة من شعور بالذنب والخجل. "بقدر ما هو مؤلم أن أرى، فإن "الفلسطينيين" يعرّضون حياتهم للخطر كي نرى ما يحدث"، تقول الكيلاني. "أقل ما يمكنني فعله ألا أستبعد الأمر باعتباره 'زائدًا على طاقتي النفسية' وأمرّر الشاشة بعيدًا. أشعر بأن من واجبي أن أشاهد، وأن أنخرط بأي طريقة أستطيع. ومع ذلك، يتركني الأمر أشعر أن عقلي منقسم إلى نصفين."
هذا الإحساس بالصراع الداخلي مألوف لدى الكثيرين: شعور الذنب من مشاهدة أسوأ إخفاقات البشرية بينما لا يزال المرء آمنًا بما يكفي ليختبر الفرح. التأرجح بين التعاطف والعجز يولّد ضيقًا وإحساسًا بالعجز.
وتؤكد الدكتورة واين ضرورة الاعتراف بامتياز الأمان هذا، واستخدامه للمساهمة بفاعلية في تخفيف معاناة الآخرين: "حتى وإن كانت هذه الأفعال صغيرة سواء برفع الوعي، أو خوض محادثات صعبة، أو الكتابة إلى صانعي القرار، أو مجرد الشهادة على ما يحدث، فإن فعل شيء، أي شيء يعيد لنا إحساسًا بالفاعلية والإنسانية."
وهنا يعود السؤال الذي افتتحت به الكيلاني: كيف نعيش حياة طبيعية وسط إبادة جماعية أُدمِجت ضمن تمرير وسائل التواصل؟ بالنسبة لها، الجواب الوحيد هو رفض الانفصال. "تمسّك بتعاطفك"، تضيف. "استمر في المشاهدة، وواصل الكلام. لا تستسلم للنظام الذي يفضّل أن نكون غير مكترثين بدلًا من أن نكون بشراً."