الشيف"يانيك ألينو" يكشف أسرار ابتكار الصلصات الناجحة

كيف يمكن للصلصة أن تعمل على تحويل طبقك؟ إذا كنت في مطبخ الشيف "يانيك ألينو"، فالإجابة هي: بشكل كامل! يمتلك الشيف الحائز على 15 نجمة ميشلان طريقة مميزة في صنع هذه الإضافات والتي غالباً ما تُقارن ببراعة صانع العطور، حيث يتم استخدام عملية استخلاص لطحن وتعزيز النكهات على الطبق. يقول لصحيفة سيتي تايمز في مقابلة: "تتضمن العملية العصر البارد والطهي في درجة حرارة محددة للحصول على جوهر تلك المكونات دون المساس بنكهتها أو قيمتها الغذائية. تمثل هذه الطريقة الحاصلة على براءة اختراع تقدماً كبيراً في كل من فن الطهي والصحة، وتمتد تطبيقاتها إلى عالم الرياضة، حيث تسمح للرياضيين بتلقي العناصر الغذائية الأساسية دون زيادة التحميل على الجهاز الهضمي".