"الشوط الثاني" يغير حياة كبار السن ويخرجهم من العزلة

يقع مقر "الشوط الثاني’"في واحة دبي للسيليكون، ويضم أعضاء من مناطق مختلفة من الإمارة. هناك خطط جارية لإنشاء مراكز جديدة في أبوظبي والشارقة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. يقدم المركز الحالي مزيجاً فريداً من وسائل الراحة، بما في ذلك جلسات اللياقة البدنية، والألعاب، وشاشة مسرح كبيرة للترفيه، والفواكه الطازجة، والعصائر، وحتى خدمة النقل التي تضمن للأعضاء المسنين التنقل دون أي متاعب. تقول سونام: "لا يقتصر مجتمعنا على اللياقة البدنية فحسب، بل يتعلق أيضاً بالرفاهية العاطفية. نحن نعمل على إنشاء مساحة حيث يمكن لكبار السن الشعور بالتميز، والنشاط، والمشاركة، سواء من خلال الألعاب أو الأنشطة الجماعية أو مجرد قضاء وقت ممتع مع الآخرين."