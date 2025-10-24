الشرق الأوسط يعيد تعريف الفخامة العالمية

استكشفنا خلال النقاش كيف أن الفخامة اليوم باتت أقل ارتباطاً بالمادية وأكثر بالعمق الإنساني. وقد لخّصت إحدى المشاركات الفكرة بأفضل شكل عندما قالت: "الفخامة هي الابتسامة التي تتلقاها، أو تذكّر طلب قهوتك، أو مناداة اسمك." هذا المثال البسيط عبّر بوضوح عن المفهوم: ما يهم حقاً هو أن تتم رؤيتك والعناية بك — وليس مجرد خدمتك.