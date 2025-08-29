الشراء تحت تأثير"التريند": منتجات تصنعها الشهرة الرقمية

علاوة على ذلك، قد يكون التسوق عبر الإنترنت إدمانًا شديدًا، ويعود ذلك إلى عامل "الشعور بالسعادة". فعندما نتسوق عبر الإنترنت، تُفرز أدمغتنا جرعة من الدوبامين، مما يجعلنا نشعر بالسعادة ونرغب في المزيد. وقد يؤدي هذا إلى دورة من الشغف والاستهلاك، مما يجعل التسوق عبر الإنترنت لا يُقاوم تقريبًا. وهنا، من المهم للغاية أن تتحلى العلامات التجارية والمسوقون والمستهلكون بالوعي والمسؤولية على حد سواء. صحيح أن الدعاية ضرورية، ولكن من الضروري أن توازن العلامات التجارية بين الدعاية والاستراتيجية طويلة المدى. أما بالنسبة للمستهلكين، ففي المرة القادمة التي ترغبون فيها في اختيار قطعة مميزة ومرغوبة، اسألوا أنفسكم: "هل تستحق حقًا كل هذا الدعاية؟!"