الشراء تحت تأثير"التريند": منتجات تصنعها الشهرة الرقمية

إذا انتشر شيء ما على نطاق واسع، فمصيره سلة التسوق الخاصة بك! لابوبو، ستانلي، لانيج، رود وما شابهها؛ كل ما يتصدر اهتمامات وسائل التواصل الاجتماعي يتحول إلى سلعتك الثمينة التالية. هل يحدث هذا معك في كثير من الأحيان؟ إذا كان الجواب نعم، فأنت ضحية "اتجاهات التسويق القائمة على الضجيج"
الظاهرة التي تنبثق من منصات التواصل، بإيعاز من المشاهير والمؤثرين، تضمن نجاحاً شبه مؤكد وانتعاشاً كبيراً في المبيعات لهذه العلامات التجارية. خذ مثلاً اتجاه دمى لابوبو الأخيرة. في الإمارات، تصل أسعار دمى لابوبو إلى 1,250 درهماً للنسخ النادرة أو الإصدارات المجمعة. رغم إطلاقها في عام 2015، إلا أنها أصبحت فجأة هوساً ثقافياً، خاصة بعدما شوهدت بحوزة مشاهير أمثال ليسا من "بلاكبينك"، وريهانا، ودوا ليبا. وقد غذت منصات مثل تيك توك وإنستغرام هذا الهوس، حيث يشارك المعجبون فيديوهات فتح وتجميع الدمى ونصائح حول طريقة عرضها. لقد تجاوز هوس لابوبو كل التوقعات، والأرباح غير المتوقعة تثبت مدى قوة التسويق القائم على الضجة. فبعدما كانت الظاهرة تقتصر على العلامات الفاخرة، باتت اليوم تشمل المنتجات القابلة للجمع.
تقول فرحانة بودي، مؤثرة وشخصية بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي ورائدة أعمال: "يُشكّل المؤثرون جزءًا كبيرًا من كيفية انتشار الظواهر "التريند" الجديدة. نحن من نُجرّب الأشياء أولًا، ونشارك ما يُجدي نفعًا، وما يُمتع، وما يُضفي لمسةً جديدة. لكن يُمكن للناس تمييز ما إذا كان حقيقيًا أم مجرد دعاية مدفوعة. إذا تحدثتُ عن شيء ما، فذلك لأنني استخدمته، وأعجبني، وأنه يُناسب ذوقي. هذه الصراحة هي ما يجعل الجمهور يثق بنا، وهذه الثقة هي ما يُحرّك سلوك الشراء".
الرغبة الملحة في الشراء بناءً على الانتشار الكبير للمنتجات أصبحت أمراً ملفتاً للأنظار. اليوم هي دمى لابوبو، وقبلها كانت كوب ستانلي الشهير، التي انتشرت مع المشاهير ومعجبيهم أينما ذهبوا ولا تزال ظاهرة قائمة. العامل "الترندي" هو ما يجذب المتسوقين لإعادة الشراء. فالمستهلك يريد أن يظهر بمظهر الشخص المواكب للموضة والاتجاهات؛ فخوف تفويت الفرصة والرغبة في اقتناء كل ما هو محدود الإصدار أو جديد يجعلان من الشراء قراراً جاهزاً وسريعاً.
تضيف صانعة المحتوى ريدا ثرانا: "اليوم أصبح السؤال: كيف يمكننا جعل المنتج ينتشر بشكل كبير؟ وليس: هل المنتج فعلاً يستحق الشراء؟ المؤسف أن بعض المنتجات المتوسطة أو حتى السيئة أحياناً تنتشر بسبب التسويق الذكي، ويقع الناس في الفخ. ينشأ شعور زائف بالخوف من تفويت الفرصة. كما يبدو أن الهدف لم يعد بناء منتج مذهل، بل تحقيق ربح سريع. وبعدها ينتقل الجميع للاتجاه التالي."
رضا ثرانة، صانعة محتوى
ثم تأتي النسخ المقلدة والرخيصة من المنتجات المنتشرة، مما يعزز ظاهرة الاستهلاك المفرط ويؤجج هوس الشراء. الاتجاهات باتت أكثر جنوناً كل يوم، لكن هل تفيد الضجة التسويقية العلامات التجارية على المدى الطويل؟ وتقول ميلكا كاراجالجي، مؤسسة علامة كيسميت باي ميلكا: "الضجيج التسويقي يحفز الاندفاع، ويولّد زخماً هائلاً خصوصاً على الإنترنت. بالنسبة لنا كعلامات تجارية، الأمر كله متعلق بالتوقيت والنية. لقد رأينا كيف يمكن للتعاون مع مؤثرين أن يزيد التفاعل والتحويل سريعاً. لكن الأهم أن يترافق هذا الحماس مع الجودة والمعنى، وإلا سيمر الحدث دون أن يبني ولاءً طويل الأمد. ليست كل العلامات بحاجة إلى ضجة. يجب أن تبقى القصة والبعد العاطفي هما الأساس".
كانت موجة جنون سبينر فيدجيت عام 2017 مثالاً واضحاً على الإفراط في الاستهلاك، مدفوعةً بخوف تفويت الفرصة ومطاردة الصيحات. ورغم أنها كانت تُشتت الانتباه مؤقتاً، إلا أن العديد منها انتهى به المطاف على الأرجح في مكبات النفايات، مما ساهم في زيادة النفايات البلاستيكية. في غضون ستة أشهر فقط، بيع 19 مليون سبينر فيدجيت، مما يُبرز الطبيعة العابرة للصيحات وتأثيرها البيئي الدائم. كما خطفت دمية لابوبو عملاقة بلون أخضر نعناعي الأضواء في 10 يونيو 2025، حيث بيعت بمبلغ ضخم بلغ 172,800 دولار أمريكي في مزاد ببكين. وشهد هذا الحدث الحصري بيع جميع القطع الـ 48، محققةً ربحاً إجمالياً قدره 520,000 دولار أمريكي. مثل هذا البيع الضخم بعتبر لحظة فارقة لجنون لابوبو، مُرسخاً مكانتها كقطعة ثمينة من مقتنيات التحف.
تعتقد ساكشي ناث، مؤسسة "كوينز بيوتي لاونج" والمؤسسة المشاركة لـ"تريسلند ستوديو"، أن وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين غالبًا ما يكونون الشرارة وراء هذه التوجهات الشرائية. "عندما يكون هناك اهتمام كبير بمنتج أو تجربة ما، فإنه يثير الفضول والإلحاح بشكل طبيعي. يساعد هذا بالتأكيد على زيادة المبيعات، بل والأهم من ذلك، أنه يخلق لحظة يرغب الناس في المشاركة فيها. سواءً كان الأمر يتعلق بمكمل غذائي جديد، أو روتين للعناية بالبشرة، أو حتى اتجاهًا جديدًا في عالم الموضة، فإن عرض المؤثر المناسب له سيجذب انتباه الناس. الأمر لا يتعلق فقط بمدى انتشاره، بل بالثقة والتواصل الذي يتمتع به مع جمهوره."
تشير تقارير Statista إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي غذّت صيحات الموضة "التريند"، حيث وصلت إلى أكثر من 4.2 مليار مستخدم نشط حول العالم، مما يسهل انتشار هذه التوجهات كالنار في الهشيم. ووفقًا لـهاب سبوت، فإن 71% من المستهلكين أكثر ميلًا لشراء شيء ما إذا أثرت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُظهر مدى قوة الصيحات في تشكيل قرارات الشراء. تقول فرحانة: "ينجح تسويق الخوف من تفويت الفرص لأن الناس يكرهون الشعور بالاستبعاد، خاصةً عندما يبدو شيء ما مثيرًا وحصريًا ويتحدث عنه الجميع. لقد رأيت ذلك بنفسي: منشور أو تعاون واحد في الوقت المناسب، وفجأة نفدت الكمية. لذا، نعم، إنه يرفع المبيعات بشكل كبير. لكن النجاح الحقيقي يكمن في توافق الضجة مع التجربة. عندها يعود الناس - ليس فقط لأنه رائج، ولكن لأنه يستحق العناء".
كما هو الحال مع كل صيحة رائجة، غالبًا ما تتلاشى اتجاهات التسوق بمجرد تحقيق المبيعات. ربما حان الوقت الآن للعلامات التجارية لبناء ولاء وعلاقة طويلة الأمد مع مشتريها بدلًا من الدعاية قصيرة الأمد. تقول ريدا: "يمكنك اللعب بالصيحات، لكن يجب أن يكون أساسك متينًا". لكل صيحة مدة صلاحية، وتصل إلى نقطة تشبع بعد أن يفقد المنتج حصريته ويصبح متاحًا على نطاق واسع. عندها، يُغرق السوق بنسخ من المنتجات، ويفقد المتسوق اهتمامه في النهاية.
علاوة على ذلك، قد يكون التسوق عبر الإنترنت إدمانًا شديدًا، ويعود ذلك إلى عامل "الشعور بالسعادة". فعندما نتسوق عبر الإنترنت، تُفرز أدمغتنا جرعة من الدوبامين، مما يجعلنا نشعر بالسعادة ونرغب في المزيد. وقد يؤدي هذا إلى دورة من الشغف والاستهلاك، مما يجعل التسوق عبر الإنترنت لا يُقاوم تقريبًا. وهنا، من المهم للغاية أن تتحلى العلامات التجارية والمسوقون والمستهلكون بالوعي والمسؤولية على حد سواء. صحيح أن الدعاية ضرورية، ولكن من الضروري أن توازن العلامات التجارية بين الدعاية والاستراتيجية طويلة المدى. أما بالنسبة للمستهلكين، ففي المرة القادمة التي ترغبون فيها في اختيار قطعة مميزة ومرغوبة، اسألوا أنفسكم: "هل تستحق حقًا كل هذا الدعاية؟!"
اطرح هذه الأسئلة: هل أحتاجه حقًا؟ هل سأستخدمه بعد ستة أشهر؟ هل يستحق كل هذه الضجة؟
