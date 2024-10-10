الشارقة: زيادة الإنتاجية مع اعتماد أسبوع العمل من 4 أيام

"وجد الاستطلاع أن حضور الطلاب كان أعلى بنسبة 95 في المائة؛ بينما أكد 92 في المائة من الآباء على تحسن الحافز لدى أطفالهم؛ وقال 91 في المائة من المعلمين إن التوازن بين العمل والحياة قد تحسن. وأفاد 87 في المائة من المعلمين أن أسبوع العمل الأقصر منحهم الوقت للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية."