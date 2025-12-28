السلطات الصحية في الإمارات تحذر من زيادة نشاط البعوض مع حلول فصل الشتاء

تجنب المناطق التي تحتوي على مياه راكدة، لأنها تعتبر بيئة لتكاثر البعوض. إذا رأيت أي مواقع من هذا القبيل، قم بإبلاغ السلطات عنها من خلال الاتصال بالرقم 8003050.

قم بتركيب شبكات سلكية (مناخل) على النوافذ والأبواب إذا كنت تفضل تركها مفتوحة في أي وقت خلال النهار أو الليل. ولا تتركها مفتوحة أبداً إذا لم تكن هذه الشبكات مثبتة.

في حال دخل البعوض إلى منزلك، تعتبر البخاخات الكيميائية أسرع وسيلة للتخلص منه.

إذا كنت تفضل تجنب البخاخات الكيميائية لوجود أطفال أو حيوانات أليفة في المنزل، يمكنك استخدام صاعق الحشرات بالأشعة فوق البنفسجية في كل غرفة. وتعمل هذه الأجهزة بشكل أفضل عندما تكون الأضواء مطفأة.

إذا كنت في دبي، يمكنك طلب خدمة مكافحة الآفات مجاناً من خلال مركز اتصال بلدية دبي، أو التطبيق الرسمي، أو عبر "الدردشة الآلية" (chatbot) على الموقع الإلكتروني.