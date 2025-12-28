السلطات الصحية في الإمارات تحذر من زيادة نشاط البعوض مع حلول فصل الشتاء

مع استقبال سكان دولة الإمارات العربية المتحدة للطقس الشتوي اللطيف وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، تحذر السلطات من جانب سلبي غير مرغوب فيه لهذا الموسم، وهو ارتفاع نشاط البعوض.
حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع يوم الأحد (28 ديسمبر) من أن زيادة أعداد البعوض ترفع من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبره، مما يجعل مكافحة البعوض جزءاً أساسياً من حماية الصحة العامة والحفاظ على بيئة صحية للمجتمع.
وقد نصحت الوزارة السكان الذين يلاحظون زيادة في أعداد البعوض بإبلاغ الجهات المعنية للمساعدة في السيطرة على انتشاره. كما حثت السكان على استخدام المبيدات الحشرية المنزلية مع الالتزام الصارم بتعليمات السلامة.
في حال التعرض للدغ، يوصي خبراء الصحة بتجنب حك المنطقة المصابة. ويمكن أن يساعد وضع كيس من الثلج لمدة 10 دقائق تقريباً في تقليل الحكة، إلى جانب استخدام الكريمات المضادة للحكة أو مضادات الهيستامين وفقاً لتعليمات المنتج.
ويجب على السكان طلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو صداع شديد، أو آلام مستمرة في الجسم، حيث قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بمرض منقول عبر البعوض.
ينمو البعوض في المناطق ذات الرطوبة العالية والمياه الراكدة، حيث يتكاثر بسرعة. ويصنف بلدية دبي هذه الحشرات على أنها "آفات للصحة العامة"، وهي معروفة بنقلها لأمراض خطيرة مثل حمى الضنك. وبينما يتواجد البعوض طوال العام، تميل أعداده إلى الزيادة بعد هطول الأمطار. واعتماداً على النوع ودرجة الحرارة والرطوبة، يمكن للبعوض أن يعيش لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
إليك بعض التدابير الوقائية التي يمكنك اتخاذها لضمان عدم التعرض للدغ البعوض:
تجنب المناطق التي تحتوي على مياه راكدة، لأنها تعتبر بيئة لتكاثر البعوض. إذا رأيت أي مواقع من هذا القبيل، قم بإبلاغ السلطات عنها من خلال الاتصال بالرقم 8003050.
قم بتركيب شبكات سلكية (مناخل) على النوافذ والأبواب إذا كنت تفضل تركها مفتوحة في أي وقت خلال النهار أو الليل. ولا تتركها مفتوحة أبداً إذا لم تكن هذه الشبكات مثبتة.
في حال دخل البعوض إلى منزلك، تعتبر البخاخات الكيميائية أسرع وسيلة للتخلص منه.
إذا كنت تفضل تجنب البخاخات الكيميائية لوجود أطفال أو حيوانات أليفة في المنزل، يمكنك استخدام صاعق الحشرات بالأشعة فوق البنفسجية في كل غرفة. وتعمل هذه الأجهزة بشكل أفضل عندما تكون الأضواء مطفأة.
إذا كنت في دبي، يمكنك طلب خدمة مكافحة الآفات مجاناً من خلال مركز اتصال بلدية دبي، أو التطبيق الرسمي، أو عبر "الدردشة الآلية" (chatbot) على الموقع الإلكتروني.
يحتوي موقع بلدية دبي على قائمة بشركات مكافحة الآفات المعتمدة التي يمكنك التواصل معها. ومن المهم الاتصال بالشركات المعتمدة فقط، حيث أن سوء استخدام المبيدات من قبل الأفراد أو الشركات غير القانونية يضر بصحة الإنسان وسلامته.