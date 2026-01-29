السفر البيئي الفاخر يشكل الوجهات الأكثر حصرية عالمياً

بينما كانت السياحة البيئية تنمو لبعض الوقت، أدت الجائحة إلى تسريع تحول كان جاريًا بالفعل، كما قال براندت. “عاد المسافرون بإحساس أوضح بما يهمهم، المساحة، الطبيعة، الهدف، والاتصال، مع اهتمام أقل بكثير بالسياحة القائمة على الحجم. في بيكايا، لاحظنا وصول الضيوف بفضول أعمق حول غالاباغوس نفسها، وكيف تعمل النظم البيئية، ولماذا تهم اللوائح، وماذا يعني زيارة وجهة محمية بمسؤولية. أصبحت أماكن مثل غالاباغوس، حيث الحفاظ على البيئة ليس اختياريًا، أمثلة قوية لما يمكن أن تبدو عليه السفر المدروس.”