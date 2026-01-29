السفر البيئي الفاخر يشكل الوجهات الأكثر حصرية عالمياً

يتم إعادة تعريف السفر الفاخر حيث يبحث المسافرون الأكثر تميزًا في العالم’ عن تجارب استثنائية تتسم بالمسؤولية بقدر ما هي راقية. ينتشر السفر البيئي الفاخر في بعض الوجهات الأكثر تميزًا في العالم’ حيث يمزج القطاع بين الطلب المتزايد على السفر الأخلاقي والمستدام مع عدم التخلي عن الطلب على الهروب الفاخر.
في العام الماضي، وجدت دراسة فوربس للأبحاث 2025 حول الأفراد ذوي الثروات العالية، والتي استطلعت آراء 250 فردًا عالميًا من ذوي الثروات العالية (HNWIs) الذين يمتلكون أكثر من 2 مليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار بين أبريل ومايو، أن الأثرياء يغيرون طريقة عيشهم وسفرهم.
قالت الغالبية (65 بالمائة) من الذين شملهم الاستطلاع إن الاستدامة البيئية والممارسات الواعية بالبيئة هي عوامل مهمة في قرارهم بدعم مشغلي السفر الفاخر والوجهات، بزيادة من 40 بالمائة في عام 2024. وكان هذا العدد الأعلى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) حيث بلغ 78 بالمائة، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 76 بالمائة وتتخلف أمريكا الشمالية بنسبة 53 بالمائة.
بالقرب من الوطن، تقوم رأس الخيمة (RAK) بدورها لتعزيز مكانتها في مجال السياحة البيئية الفاخرة حتى عام 2026 مع تزايد الطلب. قالت فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: “تزداد شعبية السياحة البيئية الفاخرة لأنها تحل تناقضًا حديثًا: يرغب المسافرون في تجارب استثنائية دون الشعور بعدم المسؤولية للاستمتاع بها. المسافر الأساسي للسياحة البيئية هو آمن ماليًا، ومتعلم جيدًا، وكثير السفر. يبحثون عن تجارب ذات معنى، وخاصة، وأصيلة تقدم بمعايير عالية بدلاً من الترف الواضح.”
يتوقع تقرير ‘سوق السياحة البيئية حسب نوع المسافر (فردي، جماعي)، الفئة العمرية (الجيل X، الجيل Y، الجيل Z)، قناة المبيعات (وكيل سفر، مباشر)، والمنطقة 2024-2032’ على ResearchAndMarkets.com أن صناعة السياحة البيئية من المتوقع أن تنمو لتصل إلى 561.9 مليار دولار بحلول عام 2032.
وجد التقرير أن جيل الألفية يقود الطريق، مطالبين بتجارب فريدة على السلع المادية مع وضع المسؤولية الاجتماعية في المقدمة. وقد سمح لهم ارتياحهم لاستخدام التكنولوجيا لحجز تجارب خارج المسار المعتاد بدلاً من الرحلات المنظمة من قبل وكالات السفر الأكثر تنسيقًا، بالاستفادة من تجارب أصيلة ومستدامة بشكل فريد.
ولكن مع تطور مفهوم السفر البيئي، استجاب سوق الرفاهية أيضًا. “بالنسبة للوجهات والعلامات التجارية الفندقية، توفر السياحة البيئية الفاخرة نموذجًا عالي القيمة يحمي الموارد، ويجذب شرائح الزوار ذات العائد المرتفع، ويرفع مستوى التجربة، ويخلق اتصالًا عاطفيًا أعمق بالمكان من خلال التصميم المدروس، ورواية القصص الهادفة، والشعور المشترك بالمسؤولية،” أضافت هاريسون، التي تقول إن نهج رأس الخيمة’ مستوحى من هذه الفلسفة. “نحن نصمم نظامًا بيئيًا سياحيًا يمزج بين الضيافة العالمية والطبيعة والانغماس الثقافي بطرق تكون منخفضة التأثير عمدًا ومتجذرة بعمق في المكان.”
في وقت لاحق من هذا العام، سيتم افتتاح فندق سايج، وهو نزل جبلي تابع لمجموعة مانتيس، في جبل جيس، أعلى جبل في الإمارات العربية المتحدة، ليجمع بين الهندسة المعمارية الصديقة للبيئة، والضيافة الموجهة نحو العافية، وفن الطهي من المزرعة إلى المائدة، وتجارب الطبيعة الغامرة لتقديم شكل من أشكال الرفاهية التي وصفها هاريسون بأنها “استثنائية، ولكنها مسؤولة”.
قال نورمان براندت، مدير فندق ريلاي آند شاتو بيكايا لودج في حديقة غالاباغوس الوطنية، الإكوادور، إن مفهوم الرفاهية الحقيقية للمسافرين اليوم يدور حول الوصول والمسؤولية واحترام البيئة. وأضاف براندت: “صُمم بيكايا مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من البصمة، بدءًا من أنظمة الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المياه وصولاً إلى الهندسة المعمارية التي تندمج في المناظر الطبيعية البركانية بدلاً من التنافس معها. ومع ذلك، ما يلاحظه الضيوف حقًا هو مدى سهولة كل شيء - الأجنحة الفسيحة، والديكورات الداخلية الراقية، والخدمة البديهية، والمسارات المخصصة للغاية.”
يركز برنامج الطهي في المنتجع على المصادر المدروسة، والعمل مع الصيادين المحليين، واحترام الموسمية، وتقليل النفايات. وأضاف براندت: “بالنسبة لنا، الاستدامة ليست شيئًا يجب على الضيوف التفكير فيه؛ إنها ببساطة جزء من التجربة.”
بينما كانت السياحة البيئية تنمو لبعض الوقت، أدت الجائحة إلى تسريع تحول كان جاريًا بالفعل، كما قال براندت. “عاد المسافرون بإحساس أوضح بما يهمهم، المساحة، الطبيعة، الهدف، والاتصال، مع اهتمام أقل بكثير بالسياحة القائمة على الحجم. في بيكايا، لاحظنا وصول الضيوف بفضول أعمق حول غالاباغوس نفسها، وكيف تعمل النظم البيئية، ولماذا تهم اللوائح، وماذا يعني زيارة وجهة محمية بمسؤولية. أصبحت أماكن مثل غالاباغوس، حيث الحفاظ على البيئة ليس اختياريًا، أمثلة قوية لما يمكن أن تبدو عليه السفر المدروس.”
يقدر الضيوف الذين يزورون الجودة أكثر من الكمية، ويبحثون عن شيء ذي معنى ولا يُنسى، وليس مجرد مكان جميل للإقامة، ووصول أصيل إلى الطبيعة والثقافة، وراحة بدون إفراط، وتوجيه الخبراء، وفرصة للتعلم على طول الطريق. “قبل كل شيء، يريدون أن يشعروا بالثقة بأن خيارات سفرهم تعكس قيمهم الشخصية، وهو أمر يصبح ملموسًا جدًا عند تجربة غالاباغوس من خلال نزل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على البيئة.”
كما تفيد الممارسات البيئية الأعمال التجارية، حيث بدأت أنظمة الطاقة المثبتة في بيكايا تؤتي ثمارها الآن، مما يوفر استقلالية في الطاقة، وتثقيفًا حول النفايات، وإدارة أفضل للمياه.
يقود الجيل Z والجيل الألفي الأصغر سنًا هذا التغيير ليكون طويل الأمد، لخلق تجارب ذات معنى ومباشرة واتصال عاطفي. وقال براندت: “مستقبل السفر الفاخر سيفضل أماكن مثل بيكايا، حيث تكون التجارب غامرة ومسؤولة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمكان، مما يظهر أن الرفاهية والاستدامة لا تتنافسان، بل تكملان بعضهما البعض.”
في فندق ريلاي آند شاتو أواسي باتاغونيا، تشيلي، يعد المرشدون المحليون جزءًا أساسيًا من التجربة لمساعدة الضيوف على الانغماس في البيئة الطبيعية والثقافة، دون إزعاج النظام البيئي الذي يشمل الحياة البرية مثل أسود الجبال وتقليل التأثير البشري. إنها طريقة للعلامة التجارية العالمية لدمج المعرفة المحلية مع الممارسات المستدامة والتجارب الأصيلة. “لقد نما السفر البيئي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بإعادة تعريف الرفاهية وتسارع بسبب الوباء،” قالت لويزا ماتوس، مديرة التسويق في أواسي’. “يعطي المسافرون الأولوية بشكل متزايد للخصوصية والتجارب الهادفة على العروض التقليدية للتباهي، وهو ما يتماشى بشكل طبيعي مع السفر الواعي بيئيًا. لقد أصبح الانغماس في الطبيعة، بعيدًا عن الحشود، وتجربة الوجهات بطريقة أكثر مسؤولية شكلاً جديدًا من الرفاهية.”
يقلل نظام الطاقة الهجين الذي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية بشكل كبير من تكاليف الطاقة على المدى الطويل، واستهلاك الوقود، والاعتماد على الموارد الخارجية، مما يسمح بعمليات أكثر استقرارًا في موقع ناءٍ ويقلل من التأثير البيئي. كما تساعد أنظمة إعادة استخدام المياه وإدارة النفايات على تقليل الاستهلاك وتكاليف التشغيل بمرور الوقت، مما يخفف من الأعباء المالية.
ومع ذلك، تعترف ماتوس بأن أحد التحديات الرئيسية هو ضمان بقاء الاستدامة أصيلة. “هناك أيضًا تحدي الموازنة بين توقعات الضيوف للراحة وواقع التشغيل المسؤول في البيئات النائية،” قالت ماتوس.
“من المرجح أن يستمر الجيل Z في التأثير على هذا التحول. يولي هذا الجيل قيمة كبيرة للمسؤولية البيئية والممارسات الأخلاقية والشفافية، وهو أقل تسامحًا مع التضليل البيئي. وبينما قد لا يمثلون بعد الجمهور الأساسي للرفاهية، فإن قيمهم تشكل بالفعل معايير الصناعة وتؤثر على اتخاذ القرارات عبر الأجيال.”