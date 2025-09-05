السفر البطيء.. "رفاهية الوقت" أرقى أشكال المتعة في رحلات النخبة

تلعب الإقامة دورًا محوريًا في السفر الفاخر البطيء، وقد برز الفندق البوتيكي كقلب نابض له. علامات عالمية مثل "أمان" و"سيكس سينسيز" بارعة في إدماج الضيوف في ثقافة ومشهد الوجهة، مقدمة تجارب مختارة تتراوح بين جلسات التأمل الخاصة مع الرهبان إلى جولات البحث عن الطعام مع طهاة محليين. في بولينيزيا الفرنسية، يقدم "ذا براندو" — الذي كان يومًا الجزيرة الخاصة للممثل مارلون براندو — فللًا مظللة بأشجار جوز الهند، كل منها بشاطئ خاص ومسبح صغير، مصممة لتندمج تمامًا في الطبيعة المحيطة. أما فنادق "زانيير"، فتتخصص في أماكن تبدو كأسرار مخفية — سواء مزرعة ريفية في فرنسا، أو منتجع على قمة تل في فيتنام، يتم تصميم كل عنصر فيها لتشجع على الانغماس البطيء بعيدًا عن الاستهلاك السريع.