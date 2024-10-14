السعودية تعيد تشكيل صورتها في كأس العالم 2034

إن دورة الألعاب الأولمبية في باريس في عام 2024 هي بمثابة مثال واضح وقوي لقدرة الأحداث الرياضية الكبرى على إعادة تعريف التصور العالمي لمدينة أو بلد. ولم يقتصر هذا التحول على عرض التميز الرياضي فحسب، بل امتد أيضاً إلى تغيير السرد حول صورة الدولة المضيفة. فباريس، التي كانت تُرى كمدينة مميزة ومثال للفخامة وبعيدة المنال، تبنت شعارها "ألعاب مفتوحة على مصراعيها" لكسر هذه الصور النمطية وإعادة تعريف نفسها للعالم. وصُوِّرَت المدينة على أنها شاملة للجميع ونابضة بالحياة وحديثة ومتاحة عاطفياً، وهو ما يتجاوز بكثير صورتها المعتادة.