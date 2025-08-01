الساعات المستعملة تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات

قلّما تجد في العالم أماكن تُشعرك بالفخامة بمثل هذا الانغماس، أو الفخامة المسرحية، أو الانغماس العميق في النسيج الثقافي للبلاد كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة. من الأجواء الهادئة والحميمة لصالات العملاء الخاصة إلى فخامة المتاجر الرئيسية متعددة الطوابق، لطالما رسّخت الإمارات مكانتها كعاصمة عالمية لتجارة التجزئة الفاخرة. بالنسبة للمشترين ذوي الذوق الرفيع، فإنّ اقتناء المنتجات الفاخرة هنا ليس مجرد معاملة، بل هو أقرب إلى طقوس تجريبية.
بالنسبة للكثيرين، لا يزال سحر كل ما هو جديد - مُغلّف بالبذخ، ومُغلّف بمكانة مرموقة، ومُفتوح باحتفالية - يتمتع بسحر لا يُنكر. لكن على نحو متزايد، يجذب نوع مختلف من الرفاهية انتباه أكثر زبائن الأمة رقيًا: رفاهية تُقدّر المنشأ على التغليف، والطابع المميز على الكتالوج، رفاهية لا تُعرّف بالحداثة، بل بالتراث والسرد.
بعد أن كانت حكرًا على هواة الساعات الفاخرة، تجاوزت الساعات المستعملة حدود الذوق الرفيع. ويتجلى هذا التحول بوضوح وإثارة في عالم الساعات الفاخرة المستعملة، حيث تتحول الإمارات العربية المتحدة بسرعة إلى واحدة من أكثر الأسواق تأثيرًا في العالم. ويتحول هذا التقدير المتزايد للساعات المستعملة إلى سوق بملايين الدولارات. ويتوقع تقرير حديث صادر عن شركة غراند فيو ريسيرش أن تبلغ قيمة قطاع الساعات الفاخرة المستعملة في الإمارات 816.7 مليون دولار أمريكي (2.9 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 6.9%.
لكن هذا ليس مجرد زخم مالي، بل هو تحول ثقافي. هذا الارتفاع لا يحركه المضاربون الذين يتاجرون بأموالهم بسرعة، بل موجة جديدة من هواة جمع العملات: المطلعين، المتعمدين، والمهتمين عاطفيًا.
بالنسبة لهواة جمع الساعات، مثل زين الزينل، وهو مغترب عراقي وُلد ونشأ في الإمارات العربية المتحدة، فإن سحرها المُعاش هو ما جذبه إلى عالم الساعات المستعملة. يقول: "إنها تُضفي طابعًا وقيمةً خاصتين غالبًا ما تفتقر إليهما الساعات الجديدة". ما بدأ كبحث جمالي بحت، وخاصةً عن موانئ مميزة، تطور إلى شغف أعمق بتراث صناعة الساعات. ويوضح: "غالبًا ما تحمل الساعات المستعملة قصةً، وهذا أمرٌ لا يُمكن شراؤه جديدًا".
يُعرب جامع الساعات الإيطالي تيزيانو كورتي عن هذا الرأي، قائلاً إن الساعات الفاخرة المستعملة تتميز بـ"خصوصية فريدة" لا تُضاهى. يقول تيزيانو، الذي دخل سوق الساعات الفاخرة المستعملة، إذ كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للعثور على قطع متوقفة الإنتاج: "إنها ليست شيئًا ملموسًا أو ملموسًا، ولكنك تشعر بها: إن تاريخ كل قطعة هو ما يجعلها فريدة، كما لو كانت لها حياتها الخاصة، وعندما تقتنيها، فإنك تكتسب تاريخها معها. تصبح جزءًا من تاريخ تلك القطعة تحديدًا".
بالنسبة لعاشق الساعات الإماراتي راشد الرقباني، فإن براعة وتميز العصور السابقة لا مثيل لهما. يقول، متأملاً ما جذبه في البداية إلى عالم الساعات المستعملة: "أعتقد أن الكثير من أرقى مراجع الساعات، وفنونها، وحرفيتها الأصيلة قد صُنعت في السابق". ويضيف: "مع مرور الوقت، تحول اهتمامي بالساعات من الساعات العصرية إلى الساعات ذات الموانئ والتصميم الفريد - ساعات لم تعد تجدها في السوق". بالنسبة للرقباني، يكمن جزء من الإثارة في البحث. "يكمن حماسي في العثور على الساعة التي تُلبي جميع متطلبات التميز عن غيرها."
يقول نيتين ناير، المدير المساعد وخبير الساعات في كريستيز دبي: "رسخت دبي مكانتها كمركز عالمي للساعات الثمينة". ويضيف: "يدرك المشترون بشكل متزايد فوائد الشراء من السوق الثانوية". وقد ساهم تدفق الثروات في الإمارات العربية المتحدة بعد جائحة كوفيد-19 في زيادة الاهتمام، إلا أن الدافع الأعمق، كما يشير، هو تنامي الوعي والرغبة في تفضيل القيمة على المضاربة. ولعل أفضل ما يتجلى في مزادات كريستيز "دبي إديت"، التي وضعت المدينة بقوة على خريطة صناعة الساعات العالمية. في عام 2021، باعت كريستيز ساعة باتيك فيليب سكاي مون توربيون مقابل 1.59 مليون دولار (5.8 مليون درهم) - وهي أول ساعة بمليون دولار تُباع عبر الإنترنت في المنطقة. تُعدّ الندرة والحالة والمنشأ عوامل رئيسية تُحدد قيمة الساعة في السوق الثانوية. وقد حققت الساعات الرياضية الفولاذية الفاخرة، مثل باتيك فيليب نوتيلوس، وأوديمار بيجيه رويال أوك، ورولكس دايتونا، نجاحًا ملحوظًا، وكذلك الحال بالنسبة للساعات ذات العلبة البلاتينية من هذه العلامات التجارية، كما يضيف نيتين.
ينجذب المشترون بشكل متزايد إلى الساعات ذات الأصول الإقليمية - الساعات التي تحمل تاريخًا عريقًا في منطقة الخليج. بيعت ساعة رولكس جي إم تي ماستر رقم 1675، بتكليف من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأكثر من 113,000 دولار أمريكي (415,050 درهمًا إماراتيًا) في عام 2024، بينما تُباع بانتظام موانئ تحمل توقيع الخنجر، صُممت خصيصًا للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الراحل. يقول نيتين: "يمكن أن تُباع ساعة رولكس دايتونا عتيقة رقم 6265، بتكليف من وزارة الدفاع الإماراتية، بأكثر من 300,000 دولار أمريكي (1.1 مليون درهم إماراتي)". "هذا يُبرز مجددًا أهمية الأصالة والأصل".
يمكن بيع ساعة رولكس دايتونا العتيقة رقم 6265، التي تم طلبها من قبل وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأكثر من 300 ألف دولار أمريكي (1.1 مليون درهم إماراتي).نيتين ناير
ينجذب هواة جمع الساعات هنا إلى الساعات التي تُتيح لهم التعبير عن أسلوبهم وشخصيتهم الفريدة ومكانتهم الحالية في الحياة. فالساعة العتيقة أكثر من مجرد إكسسوار، إنها تعبير شخصي، وانعكاس للذوق، وغالبًا ما تكون رومانسية، كما يقول طارق مالك، المؤسس المشارك والشريك الإداري في "مومنتوم دبي"، إحدى الوجهات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة لهواة جمع الساعات العتيقة. ويوضح أن قاعدة عملائه في الدولة لديها شغف خاص بالقطع النادرة والمعبرة والقصصية، وخاصة القطع العتيقة من رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيجيه وكارتييه وبياجيه. ويضيف: "يمتد العصر الذهبي الأكثر طلبًا من خمسينيات القرن الماضي إلى تسعينياته. كانت هذه فترة جرّب فيها حتى أكثر صانعي الساعات الصناعية بجرأة، منتجين دفعات صغيرة، غالبًا ما تكون غير قابلة للتكرار، تُظهر قدراتهم الإبداعية".
إذا كان هناك طراز واحد يُجسّد هذا العصر الجديد من تقدير الساعات العتيقة في المنطقة، فهو ساعة رولكس داي-ديت - ساعة كانت تُصنّف سابقًا كساعة ذهبية لمدير تنفيذي متقاعد، والآن أُعيد تصميمها كساحة للألوان والثقافة والتعبير الإبداعي. يقول طارق: "لا تزال ساعة رولكس داي-ديت طرازنا الأول - حجر الزاوية في مجموعتنا وهويتنا".
مع وجود العديد من الشركات الجديدة في هذا المجال، كيف يتعامل المشترون لأول مرة مع سوق الساعات الثانوية، خاصة في منطقة معروفة بميلها إلى الكمال؟
يقول طارق: "التعليم والشفافية هما الركيزتان الأساسيتان، خاصةً للمشترين لأول مرة في سوق الساعات القديمة والمستعملة مسبقًا". ويضيف: "ينجذب العديد من العملاء الجدد في الإمارات العربية المتحدة إلى الساعات القديمة، لكن معرفتهم غالبًا ما تقتصر على ما شاهدوه على الإنترنت. فبدون خبرة عملية، يصعب على الشخص غير المدرب تقييم أصالة القطعة أو حالتها أو حتى قيمتها السوقية. وهنا قد تؤدي المعلومات المضللة - سواءً من بائعين عديمي الخبرة أو جهات فاعلة - إلى التباس".
وهنا تصبح سمعة البائع ومصداقيته أمرًا بالغ الأهمية، كما يقول تيزيانو، جامع الساعات المخضرم. "نصيحتي للمبتدئ هي توخي الحذر وإجراء دراسة خاصة حول الساعة التي يرغب في شرائها. عالم الساعات المستعملة والعتيقة ساحر للغاية، ولكن عليك أن تكون مستعدًا له. كثيرًا ما يُقال: "اشترِ الشخص، ثم الساعة"، وأنا أؤمن بذلك بشدة. ابحث دائمًا عن مصادر موثوقة لشراء ساعتك المستعملة."
مع تطبيق برامج الساعات المستعملة المعتمدة (CPO) حاليًا لدى تجار التجزئة، أُضيفت لمسة قانونية جديدة إلى قطاع الساعات المستعملة. لكن هذا ليس يخلو من بعض المحاذير، خاصةً للهواة وجامعي الساعات القديمة. يُحذّر طارق قائلاً: "قد تُشكّل عملية الساعات المستعملة المعتمدة تحديًا. وللوفاء بمعايير الاعتماد، غالبًا ما تخضع الساعات لصيانة تشمل استبدال قطع أصلية. بالنسبة لهواة الجمع الجادّين، قد يكون هذا عائقًا كبيرًا". باختصار، قد تخرج الساعة من صيانة الساعات المستعملة المعتمدة بحالة ميكانيكية مثالية، لكن بالنسبة لهواة الجمع، قد تكون "فقدت جوهرها".
يصف طارق الوضع الحالي بأنه "سوق للمشترين - فرصة سانحة"، حيث "يُقدم السوق الثانوي، الذي يشمل القطع القديمة، قطعًا حديثة وتاريخية بأسعار جذابة للغاية. لا قوائم انتظار، ولا دعاية مبالغ فيها - مجرد بحث صادق عن ساعات تُلامس مشاعرنا الشخصية".
يقول طارق: "خلال موجة ما بعد جائحة كوفيد، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الساعات الفاخرة. وارتفعت أسعار علامات تجارية مثل رولكس وأوديمار بيغيه وباتيك فيليب في السوق الثانوية بشكل كبير متجاوزةً أسعار التجزئة، مما جذب موجة من المشترين الجدد الباحثين عن القيمة. لكن موجة المضاربة هدأت، ومعها انسحب العديد من هؤلاء المشترين. وما تبقى الآن هو سوق أكثر انتعاشًا واستقرارًا، يركز على هواة الجمع الحقيقيين وخبراء الساعات الفاخرة."
يوافق نيتين الرأي، مشيرًا إلى أن السوق الثانوية أصبحت عامل التوازن الأمثل. ويشير إلى أن "السوقين سيستمران في التعايش. لا يمكن وجود السوق الثانوية بدون السوق الأولى. إنها ميزة رائعة للمشتري، إذ تتيح خيارات أوسع بكثير". ويضيف: "لا يحتاج المرء إلى بناء "ملف شخصي" ليُدرج اسمه على قائمة انتظار الساعة المرغوبة، خاصةً مع ازدهار السوق الثانوية". ويتابع: "أما بالنسبة لهواة الجمع الأكثر خبرة، فقد أصبح من الأسهل عليهم الوصول إلى الساعات النادرة والثمينة بفضل كثرة المزادات التي تُقام سنويًا".
في عصرنا الحالي الذي يسوده الفخامة المُراعية للذوق الرفيع، أصبحت الساعات المستعملة رمزًا للذوق الرفيع والخلود. فهي تُضفي على جامع الساعات المُتميز لمسةً من الفخامة الشخصية، حيث يروي كل خدش قصة، ويشهد كل أثر على لحظاتٍ عِشت. ومع تطور مفهوم الفخامة، فإن سوق الساعات المستعملة في الإمارات العربية المتحدة، بشغفه بالقطع الثمينة والبارزة، لا يكتفي باحتضان هذا التحول، بل يُساهم في تشكيله.