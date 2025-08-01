الساعات المستعملة تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات

يقول نيتين ناير، المدير المساعد وخبير الساعات في كريستيز دبي: "رسخت دبي مكانتها كمركز عالمي للساعات الثمينة". ويضيف: "يدرك المشترون بشكل متزايد فوائد الشراء من السوق الثانوية". وقد ساهم تدفق الثروات في الإمارات العربية المتحدة بعد جائحة كوفيد-19 في زيادة الاهتمام، إلا أن الدافع الأعمق، كما يشير، هو تنامي الوعي والرغبة في تفضيل القيمة على المضاربة. ولعل أفضل ما يتجلى في مزادات كريستيز "دبي إديت"، التي وضعت المدينة بقوة على خريطة صناعة الساعات العالمية. في عام 2021، باعت كريستيز ساعة باتيك فيليب سكاي مون توربيون مقابل 1.59 مليون دولار (5.8 مليون درهم) - وهي أول ساعة بمليون دولار تُباع عبر الإنترنت في المنطقة. تُعدّ الندرة والحالة والمنشأ عوامل رئيسية تُحدد قيمة الساعة في السوق الثانوية. وقد حققت الساعات الرياضية الفولاذية الفاخرة، مثل باتيك فيليب نوتيلوس، وأوديمار بيجيه رويال أوك، ورولكس دايتونا، نجاحًا ملحوظًا، وكذلك الحال بالنسبة للساعات ذات العلبة البلاتينية من هذه العلامات التجارية، كما يضيف نيتين.