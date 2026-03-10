الروتين "شاطئ أمان".. حماية الأطفال ذوي التنوع العصبي من التوتر

بالنسبة للعديد من البالغين، يتسرب شعور عدم اليقين من خلال المعلومات ومحاولاتهم لفهمها. ولكن بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات العصبية المختلفة، غالبًا ما يظهر الضيق بشكل مختلف. ليس دائمًا من خلال الفهم، بل من خلال الشعور: فك الوالد المتصلب، أو اضطراب وقت النوم، أو كسر الروتين، أو منزل يعمل فجأة بشكل مختلف. قد لا يستوعبون الجغرافيا السياسية أو الصراع بشكل كامل، لكن يمكنهم الشعور عندما لا يكون الكبار من حولهم مرتاحين.
إذن، ماذا يحدث عندما يجد الآباء أو مقدمو الرعاية للأطفال المصابين بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وغيرهم من الأطفال ذوي الاحتياجات العصبية المختلفة أنفسهم يتنقلون في هذا التعقيد — يديرون مخاوفهم الخاصة بينما يحاولون الحفاظ على شعور بالأمان للأطفال الذين غالبًا ما يعتمدون بشكل كبير على القدرة على التنبؤ والتنظيم العاطفي والشعور بالهدوء؟
يشير الخبراء إلى أنه في لحظات الضيق، ما يزعج العديد من الأطفال ذوي الاحتياجات العصبية المختلفة ليس الخبر بحد ذاته، بل المناخ العاطفي الذي يتشكل حوله. بالنسبة للعائلات التي تعمل بالفعل بجد لخلق التنظيم والاستقرار، حتى التحولات الطفيفة يمكن أن يكون لها تأثير الدومينو.
“غالبًا ما يعالج الأطفال ذوو الاحتياجات العصبية المختلفة عدم اليقين والإشارات العاطفية بشكل أكثر حدة من الأطفال الآخرين، لذا فإن التعرض غير المباشر للخوف أو محادثات الكبار حول التوترات الإقليمية يمكن أن يخلق شعورًا بأن العالم غير آمن ولا يمكن التنبؤ به،” تقول زوبيا أمين، أخصائية علم النفس السريري في مستشفى رأس الخيمة. “هذا عدم القدرة على التنبؤ يجعلهم أكثر اضطرابًا ويمكن أن يؤدي إلى التراجع.”
وتوضح أن هذا التراجع يمكن أن يظهر بطرق عديدة. قد يصبح بعض الأطفال أكثر تعلقًا أو أقل أمانًا. قد يعاني آخرون من اضطراب في النوم، أو كوابيس، أو نوبات غضب متكررة، أو عودة إلى سلوكيات كانوا قد تجاوزوها سابقًا. “لديهم حساسية حسية متزايدة،” تقول أمين، مضيفة أنه عندما يكافح الكبار من حولهم لتنظيم عواطفهم، غالبًا ما يمتص الأطفال ذوو الاحتياجات العصبية المختلفة هذا الضيق أيضًا.
في برنامج العلاج للأطفال ‘خطوات الأمل’ ومقره دبي، تقول أخصائية العلاج للأطفال سوميا راينا إن هذه التحولات بدأت بالفعل تظهر في غرف العلاج. “نلاحظ تغييرات طفيفة ولكنها ذات مغزى لدى بعض الأطفال خلال الأيام القليلة الماضية،” تضيف.
“في الجلسات، ترجم ذلك إلى رغبة الأطفال في المزيد من الطمأنينة الجسدية وإظهار علامات عدم التنظيم العاطفي.” ومع ذلك، فإن هذه الاستجابات ليست غير عادية، كما تقول راينا. “غالبًا ما تكون هذه طريقة الطفل لمعالجة عدم اليقين في محيطه.”
بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد بشكل خاص، يمكن أن تتفاقم الضائقة بسبب طريقة تفسيرهم للمعلومات. تشير أمين إلى أن العديد من الأطفال المصابين بالتوحد يفكرون حرفيًا، مما قد يجعل الأخبار المجردة أو المخيفة تبدو فورية وشخصية. “إنهم يفسرون الأخبار بطرق ملموسة للغاية ويعتقدون أن الخطر وشيك أو يحدث لهم،” كما تقول.
في غضون ذلك، قد يواجه الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في تحويل انتباههم بعيدًا عن المحتوى المزعج بمجرد تعرضهم له. “يمكن أن يصبحوا شديدي التركيز وقد يواجهون صعوبة في تنظيم الانتباه بعيدًا عن الأخبار المزعجة بمجرد تعرضهم لها. يمكن أن يطغى عدم اليقين المفاجئ على نظامهم التنظيمي بشكل أسرع مما يحدث لدى الأطفال ذوي النمو العصبي الطبيعي.”
لهذا السبب، يعتبر الروتين مهمًا للغاية. بالنسبة للعديد من الأطفال ذوي التنوع العصبي، يوفر الروتين شبكة الأمان في مثل هذه المواقف. “يمنحنا الروتين إحساسًا بالقدرة على التنبؤ، والذي يُعالج كأمان للأطفال ذوي التنوع العصبي،” تقول رينا.
“عندما يكون هناك تغيير مفاجئ، قد يتعطل إحساس الطفل’ بالتحكم ويجعله غير منظم. مما يؤدي إلى نوبات غضب متكررة، وسرعة الانفعال، وأحيانًا تراجع مؤقت في المهارات. هذه الاستجابات ليست سلوكيات متعمدة، بل هي عادة استجابة للتوتر،" تضيف.
بالنسبة للآباء، أحد أصعب الأجزاء هو أن الضيق لا يبدو واضحًا دائمًا. خاصة مع الأطفال غير الناطقين أو الذين يتحدثون بحد أدنى، قد يظهر القلق ليس بالكلمات ولكن من خلال السلوك.
“عندما يكونون في ضيق ولكن لا يستطيعون’ التعبير بالكلمات، فإن سلوكهم يشير إلى ما يمرون به،” تقول أمين. قد يعني ذلك زيادة الحركات المتكررة، واضطراب النوم، وتجنب الأنشطة المفضلة، والعدوانية، وإيذاء النفس، أو فقدان المهارات المكتسبة سابقًا.
تحث رينا الآباء على ملاحظة هذا التغيير في السلوك كوسيلة للتواصل. “مراقبة هذه الأنماط — ما يحدث قبل السلوك وبعده — يمكن أن يساعد الآباء على فهم ما قد يحاول طفلهم التعبير عنه.”
هذه الرؤية تنطبق بشدة على راشيل جيري، أم هندية في دبي تعيش ابنتها جوانا البالغة من العمر تسع سنوات، وهي طفلة من أصحاب الهمم، مع متلازمة ريت. “جوانا غير ناطقة، لذلك نقرأ مشاعرها من خلال لغة الجسد وتعبيرات الوجه والإشارات السلوكية،” كما تقول.
“خلال الأوقات التي يكون فيها توتر متزايد في المنطقة أو تنبيهات إخبارية متكررة، نلاحظ أحيانًا تغييرات صغيرة ولكن واضحة. قد تصبح مضطربة قليلاً، أو منعزلة، أو أقل اهتمامًا بالأنشطة التي تستمتع بها عادة،" تضيف.
تقول إن الأطفال مثل جوانا غالبًا ما يكونون شديدي الاستجابة للجو العاطفي. “حتى لو لم يتمكنوا من فهم الأخبار بشكل كامل، فإنهم يشعرون بالطاقة من حولهم. كآباء، نصبح أكثر ملاحظة خلال هذه الأوقات لأن ردود أفعالهم قد لا تأتي من خلال الكلمات ولكن من خلال تغييرات سلوكية دقيقة.”
في المنزل، تعتمد جيري وعائلتها على الحفاظ على مستوى معين من الاتساق. تضيف: “يأتي طمأنتنا من خلال الروتين والتواصل.” “نحافظ على جدولها اليومي ثابتًا لتشعر بالأمان والاستقرار.”
كما يتجنبون تعريضها لمشاهد مزعجة أو مناقشات إخبارية ثقيلة، وبدلاً من ذلك يركزون على المشاركة المنظمة والصديقة للحواس. “يتم التواصل مع جوانا من خلال المرئيات والإيماءات والموسيقى واللمس. يساعد العلاج بالموسيقى بشكل خاص على تنظيم عواطفها لأن الموسيقى هي شغفها.”
توصي أمين أيضًا بإنشاء “بيئة آمنة حسيًا”، توفر مساحة هادئة بأضواء خافتة وبطانيات وألعاب مفضلة. كما تنصح بالحفاظ على روتين ثابت للاستيقاظ والوجبات ووقت النوم، واستخدام جداول بصرية ومؤقتات عند الحاجة، وتذكر أن “الأطفال ينظمون أنفسهم من خلال البالغين.”
تقترح رينا دعمًا عمليًا مشابهًا في المنزل: بطاقات المشاعر، وقت القراءة، تمارين التنفس، والأنشطة القائمة على الحركة. “تلعب الحركة دورًا قويًا في تنظيم الجهاز العصبي، لكل من الأطفال والبالغين، مما يساعد على تخفيف التوتر ودعم عقل أكثر هدوءًا وتنظيمًا.”
بالنسبة لبعض العائلات، يأتي التنظيم من خلال تعزيز الشعور بالألفة. يقول مبشر نزار، وهو أب كندي لطفل مصاب بالتوحد، إن أكثر ما يساعد خلال لحظات الإرهاق هو العودة إلى “شيء يحبه،” بالإضافة إلى العلاج واللعب في الهواء الطلق. يقول: “إشراكه في أنشطة مثل الذهاب إلى الحديقة يساعد حقًا.”
عندما تغيرت الجداول وتوقفت المدرسة، نسقت العائلة مع مركز العلاج الخاص بهم للتكيف. “كآباء، يجب أن نتعامل مع الأمور بأكبر قدر ممكن من الطبيعية، حيث تضمن حكومة الإمارات العربية المتحدة أننا على اطلاع كامل ومستنير.”
توسع حفصة قدير، مؤسسة ImInclusive، النظرة أبعد من ذلك. وتشير إلى أن الإعاقات غير المرئية، والظرفية، والعصبية ليست سوى عدد قليل من الأشكال العديدة للإعاقة التي قد لا تكون مرئية دائمًا على الفور، وأنه لا يوجد فردان يختبران حالة بنفس الطريقة تمامًا.
تضيف: “لا توجد استجابة واحدة تناسب الجميع، خاصة في لحظات عدم اليقين المتزايد.” “داخل القوى العاملة أيضًا، قد يحمل الموظفون مخاوف ليست واضحة دائمًا على السطح — سواء كان ذلك يعني رعاية فرد من العائلة من ذوي الإعاقة، أو العيش مع آباء أو أجداد مسنين في المنزل، أو دعم أحباء يعانون من القلق المزمن أو اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والذين قد يتأثرون بشيء بسيط مثل تنبيه أمان على هواتفهم.”
بالنسبة للعائلات التي تعيش مع إعاقة واحدة أو أكثر، يعتقد قدير أن السلامة النفسية يجب أن تصبح أولوية. “قد يعني ذلك اختيار بيئات وروتينات تدعم تنظيم الجهاز العصبي بشكل فعال، سواء من خلال العمل الهجين، أو العمل من المنزل، أو ببساطة اتخاذ خيارات تقلل من التوتر وتحافظ على الهدوء داخل الأسرة.”
وربما هذا الأمر لا يقل أهمية بالنسبة للآباء، فالكثير منهم يحملون قلقهم الخاص بينما يحاولون ألا يدعوه ينتشر. “الرسالة المهمة للآباء هي أنهم لا يحتاجون إلى أن يكونوا مثاليين،” يقول أمين. “عليهم أن يعتبروا أنفسهم أفرادًا لديهم نقاط قوتهم وضعفهم ومخاوفهم.” وتردد رينا هذا الشعور، مضيفة: “الأطفال لا يحتاجون إلى والد مثالي بل إلى والد منظم.”
توفير بيئة آمنة حسياً للطفل عن طريق عدم تعريضهم للأخبار، وتجنب حتى الأخبار في الخلفية.
توفير مكان آمن يمكنهم الذهاب إليه للتهدئة، ويجب أن يكون هادئًا، مع أدوات حسية مهدئة مثل البطانيات والأضواء الخافتة والألعاب المريحة المفضلة.
تقليل التعرض لوسائل الإعلام الصاخبة أو التي تحتوي على صور مزعجة.
البقاء هادئًا ومتماسكًا أمام الأطفال.
حاول الحفاظ على الروتين قدر الإمكان مع أوقات ثابتة للاستيقاظ والوجبات والنوم.