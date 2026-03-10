الروتين "شاطئ أمان".. حماية الأطفال ذوي التنوع العصبي من التوتر

“في الجلسات، ترجم ذلك إلى رغبة الأطفال في المزيد من الطمأنينة الجسدية وإظهار علامات عدم التنظيم العاطفي.” ومع ذلك، فإن هذه الاستجابات ليست غير عادية، كما تقول راينا. “غالبًا ما تكون هذه طريقة الطفل لمعالجة عدم اليقين في محيطه.”

التفكير الحرفي والحمل الحسي الزائد

بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد بشكل خاص، يمكن أن تتفاقم الضائقة بسبب طريقة تفسيرهم للمعلومات. تشير أمين إلى أن العديد من الأطفال المصابين بالتوحد يفكرون حرفيًا، مما قد يجعل الأخبار المجردة أو المخيفة تبدو فورية وشخصية. “إنهم يفسرون الأخبار بطرق ملموسة للغاية ويعتقدون أن الخطر وشيك أو يحدث لهم،” كما تقول.

في غضون ذلك، قد يواجه الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في تحويل انتباههم بعيدًا عن المحتوى المزعج بمجرد تعرضهم له. “يمكن أن يصبحوا شديدي التركيز وقد يواجهون صعوبة في تنظيم الانتباه بعيدًا عن الأخبار المزعجة بمجرد تعرضهم لها. يمكن أن يطغى عدم اليقين المفاجئ على نظامهم التنظيمي بشكل أسرع مما يحدث لدى الأطفال ذوي النمو العصبي الطبيعي.”

شبكة الأمان الروتينية

لهذا السبب، يعتبر الروتين مهمًا للغاية. بالنسبة للعديد من الأطفال ذوي التنوع العصبي، يوفر الروتين شبكة الأمان في مثل هذه المواقف. “يمنحنا الروتين إحساسًا بالقدرة على التنبؤ، والذي يُعالج كأمان للأطفال ذوي التنوع العصبي،” تقول رينا.

“عندما يكون هناك تغيير مفاجئ، قد يتعطل إحساس الطفل’ بالتحكم ويجعله غير منظم. مما يؤدي إلى نوبات غضب متكررة، وسرعة الانفعال، وأحيانًا تراجع مؤقت في المهارات. هذه الاستجابات ليست سلوكيات متعمدة، بل هي عادة استجابة للتوتر،" تضيف.

بالنسبة للآباء، أحد أصعب الأجزاء هو أن الضيق لا يبدو واضحًا دائمًا. خاصة مع الأطفال غير الناطقين أو الذين يتحدثون بحد أدنى، قد يظهر القلق ليس بالكلمات ولكن من خلال السلوك.

“عندما يكونون في ضيق ولكن لا يستطيعون’ التعبير بالكلمات، فإن سلوكهم يشير إلى ما يمرون به،” تقول أمين. قد يعني ذلك زيادة الحركات المتكررة، واضطراب النوم، وتجنب الأنشطة المفضلة، والعدوانية، وإيذاء النفس، أو فقدان المهارات المكتسبة سابقًا.

فك شفرة التواصل السلوكي

تحث رينا الآباء على ملاحظة هذا التغيير في السلوك كوسيلة للتواصل. “مراقبة هذه الأنماط — ما يحدث قبل السلوك وبعده — يمكن أن يساعد الآباء على فهم ما قد يحاول طفلهم التعبير عنه.”

هذه الرؤية تنطبق بشدة على راشيل جيري، أم هندية في دبي تعيش ابنتها جوانا البالغة من العمر تسع سنوات، وهي طفلة من أصحاب الهمم، مع متلازمة ريت. “جوانا غير ناطقة، لذلك نقرأ مشاعرها من خلال لغة الجسد وتعبيرات الوجه والإشارات السلوكية،” كما تقول.