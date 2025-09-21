"الرسم بالأرقام" في دبي: تجربة فنية تجمع بين الإبداع والشفاء الذاتي

شهدت دبي حدثاً فنياً مميزاً جمع فنانين وإعلاميين ومؤثرين، حيث أطلقت المدربة المعتمدة والمتخصصة في التحول والنمو والشفاء لين اللاز، بالتعاون مع يوبينت، مجموعتها الجديدة Paint by Numbers.

يقدم هذا النهج الفني تجربةً مبتكرة، حيث تُقسّم اللوحة إلى أقسام مرقمة، كلٌّ منها يُمثّل لونًا مُحدّدًا. يتيح هذا لأي شخص، حتى من دون خبرة فنية سابقة، المشاركة في التلوين، مُحوّلًا العمل تدريجيًا إلى لوحة فنية متكاملة.

انبثقت هذه الفكرة من خبرة لين في دمج التدريب مع علم الأعصاب وعلم النفس وممارسات الشفاء. وقد استخدمت "الرسم بالأرقام" كأداة عملية للهدوء والتنظيم الذهني، محولةً الممارسة من مجرد هواية إلى مساحة فعّالة للشفاء الذاتي وإعادة التواصل.

وقد أتاح حفل الإطلاق للضيوف فرصة فريدة لتجربة تقاطع الإبداع والرفاهية العاطفية، مسلطًا الضوء على أن الفن ليس مجرد لوحة زخرفية بل هو مساحة عميقة للتعبير والتأمل والشفاء.

قالت لين اللاز: "أفخر اليوم بتحقيق أحد أحلامي بدعم من شركة متخصصة. هذا النموذج من استخدام الفن والألوان كأداة للشفاء يُساعد شريحة واسعة من الناس على التناغم بشكل أفضل مع حياتهم اليومية، واستعادة تركيزهم، واستعادة توازنهم في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الحياة العصرية."

وأضافت: "إن جمال هذه التجربة هو أنها لا تتطلب أي مهارات فنية مسبقة، فهي مفتوحة ومتاحة للجميع".